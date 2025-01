Zabiju tě, prdelko. Po letech jsem si dopřál Komando se simultánním dabingem

Na ten den nezapomenu. Bylo to zhruba v druhé polovině 80. let. Chodil jsem na základní školu a rodina mého nejlepšího kamaráda vlastnila video. Měli nahrané především francouzské a italské komedie, které vysílala tehdejší československá televize, Básníky a podobné záležitosti. Jednoho dne kamarád vzrušeně oznámil, že „mají na vídeu (tak to opravdu vyslovoval) Ramba!“.

Projekce bez účasti jeho rodičů se jevila nevyhnutelnou. Záhy se ukázalo, že nejde o „Ramba“, ale o film Komando, v němž Arnold Schwarzenegger sám zkosí několik tuctů mužů a nehne u toho ani brvou. Hltali jsme ten film s očima navrch hlavy. Prostinká premisa „unesli jste mně dcerku, tak tady máte přes držku“ nám ani v nejmenším nepřipadala pitomá, dírami v ději jsme se nezabývali. Arnold, chystající si v dynamicky sestřižené scéně zbroj k invazi na ostrov, pro nás byl bůh.

Viděl jsem ten film pak ještě několikrát, ale nikdy už jsem nezažíval ten pocit, jako když jsem ho sledoval poprvé, nahraný z německé televize se samo domo vytvořeným jednohlasým dabingem.

Projekce v unikátním pražském kině Balt mě alespoň částečně vrátila zpět v čase. Považte, ocitnete se prakticky ve sklepních prostorách, mezi pár sedačkami kmitá úslužná obsluha, která vám klidně i během projekce donese pivo, rum či jiný nápoj, případně i něco na zub. Vládne tu vyloženě domácká atmosféra, která ještě zesílí, když se film rozjede.

Vyčištěný obraz má daleko k té rozmazané hrůze, kterou si pamatuju z kamarádovy videokazety, ale simultánní dabing filmu dává nechtěné kouzlo a občas jej, díky rozvernému překladu, mění na zcela jiný žánr – řekněme erotickou podívanou pro pány.

Není možné zadržet výbuchy smíchu při kostrbatě stavěných větách – „seš sice vtipálek, ale zabil bych tě nejraději“, překladu nadávky „asshole“ jako „prdelka“ a podobně. Legrační ale je i film samotný – plný obrovských klišé, nesmyslů, vyloženě směšných scén a Arnoldova zarputilého „gesichtu“. Některé, snad i záměrně hovadné, hlášky ale fungují přesně jako před lety. Jinak jsme ale na půdě téměř parodie sebe sama a není možné si nevzpomenout na film Žhavé výstřely 2, který Komando a podobné klišovité akčňáky 80. let báječně parodoval.

Zhruba půl hodinu před koncem je nám oznámeno, že se na FTP nenahrál zbytek filmu, takže je potřeba přerušit projekci cca na deset minut. Neplánovanou pauzu vyplnil krátkometrážní kanadský parodický horor Portal to Hell!!!, utahující si z díla H. P. Lovecrafta.

Čili ne předfilm, ale mezifilm. Jsem nadšený, tohle je pravý filmový grindhouse. Sympaticky punkový přístup je vlastní celému konceptu kina Balt a když po pauze dojede Komando, Arnold, tedy plukovník John Matrix, zachrání dcerku a vyřídí si to s padouchem, mám na tváři spokojený úsměv. Když už si zajít na dobrý filmový brak, pak jedině do takto domáckého prostředí.