Zemřela hvězda Kobry 11, s hercem Oliverem a jeho dcerami se zřítilo letadlo

Herec Christian Oliver zemřel při pádu malého letadla v Karibiku, kde trávil dovolenou se svými dcerami, ani ony neštěstí nepřežily.

Z letiště J. F. Mitchella v Bequia letoun odstartoval ve čtvrtek ve 12:11 místního času, přiletět měl do destinace St. Lucia. Vyhlídkový let v blízkosti Svatého Vincence a Grenadin skončil tragédií poté, co se letadlo zřítilo do moře.

Na místo hned vyrazili záchranáři i rybáři, kteří chtěli rodinu a pilota zachránit. Když se ale na místo dostali, bylo už pozdě. Z moře vytáhli tělo Olivera, jeho dvou dcer a pilota Roberta Sacha. Starší Annik bylo dvanáct let, mladší Maditě deset.

Jak uvádí deník St. Vincent Times, několik obyvatel slyšelo prskavý zvuk, který letadlo vydávalo při vzletu. „Znělo to, jako když se vozidlo potýká s problémy - víte, zastavuje se, bojuje o energii, aby mohlo vyjet do kopce,“ řekl místní obyvatel Danroy Joseph.

Herec se narodil v roce 1972 jako Christian Klepser v Německu, hned po maturitě ale odjel studovat do Los Angeles, kde mu pro jeho silný německý akcent přezdívali „Baby A“ (po Arnoldu Schwarzeneggerovi). Brzy se mu podařilo prosadit a zahrál si například po boku Toma Cruise. Čeští diváci si ho pamatují zejména z populárního německého krimiseriálu Kobra 11.