Semir Gerkhan a jeho Kobra 11 baví diváky už 30 let. Zahrál si zde i Schumacher

Hlavními hrdiny jsou policisté z fiktivního oddělení německé dálniční policie. Nejznámější z nich je Semir Gerkhan v podání německého herce s tureckými kořeny Erdogana Atalaye, který se poprvé objevil ve třetím díle.
První pilotní film nazvaný Bomby na 92. kilometru sledovalo v roce 1996 deset milionů lidí. Kobra 11, jejíž děj se většinou odehrává v okolí Kolína nad Rýnem, od té doby zamířila k divákům ve zhruba 120 zemích.
Kvůli natáčení bývají často uzavírány německé dálnice, v jedné epizodě si zahrál i bývalý pilot formule 1 Ralf Schumacher.
Od počátku natáčení bylo zničeno několik tisíc vozů, zatímco v prvních epizodách se jednalo spíše o starší, bazarové automobily, v pozdějších sériích začaly vzduchem létat i nejnovější modely značek BMW či Mercedes.