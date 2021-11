Zlověstný Kozub, komiks i bratři Sísovi. Do kin jde devět novinek

Z tuzemských děl dojde rok poté, co dostal Českého lva za nejlepší animovaný film, na loutkový Barevný sen. Režisér Jan Balej v něm poslal partu pouličních umělců na odlehlý ostrov, kde vládne tuhá totalita.

Zajímavý žánrový příspěvek přináší thriller Hrana zlomu, kde slibný debutant Emil Křižka poskytl netypickou roli psychopata Štěpánu Kozubovi. Ale není to zdaleka jediná vyšinutá postava příběhu dvou rodin.

Také v případě snímku Lidi krve jde o prvotinu, a to divadelníka Miroslava Bambuška. Ve snové výpravě do minulosti, za poválečným násilím v pohraničí, se potkali Miloslav König, Karel Dobrý či Miloslav Mejzlík.

Dokument s názvem Sny o toulavých kočkách čerpá z přirozené sourozenecké důvěrnosti. O světoznámém výtvarníkovi Petrovi Sísovi jej totiž natočil jeho bratr, režisér David Sís.

Konečně i na dokumentu Vitalije Manského Gorbačov. Ráj se podílela česká produkce. Jde o velmi intimní, ale také velmi zábavný portrét státníka, jenž změnil dějiny a nyní dožívá v ústraní.

Komiks Eternals, který natočila Chloé Zhao, představuje pod značkou Marvel nový tým superhrdinů. Příběh se odehrává tisíce let a sleduje boj nesmrtelných reků nadaných zvláštními schopnostmi proti Deviantům.

Nadpozemskou silou se zabývá též švédský horor Někdo na druhé straně. Když se muž se synem a s přítelkyní přestěhují na předměstí, chlapec se začne přátelit s kýmsi na opačné straně zdi a v domě se dějí záhadné věci.

Hudebním fanouškům je určen dokument The Doors: Live at the Bowl ‚68 Special Edition. Jeho základ obohacený o rozhovory tvoří legendární vystoupení skupiny 5. července 1968 na pódiu Hollywood Bowl.

Ctitelům výtvarného umění zase přijde vhod italský dokument Raffael – mladý génius, který se soustřeďuje zejména na malířův ideál ženské krásy. Provází jím herečka Valeria Golino.