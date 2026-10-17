Kluci to vidí jinak než holky je označován za generační film. Režisér David Ondříček a někteří další herci ale patří k jiné generaci než vy. Pro koho tedy podle vás tento film bude generační výpovědí?
Z mého pohledu je to film pro všechny generace. Pokud bych si ale měl vybrat, nejvíc v něm asi promlouvá Davidova generace a jeho vrstevníci. Zároveň osloví i mladší diváky a každý si v něm najde něco svého, ať je v jakékoli životní fázi. Emoce, které postavy prožívají, totiž nejsou vázané na konkrétní dobu ani generaci. Provázejí nás celým životem, stejně jako hledání vlastního místa a sebe sama.
Hraji Daniela, kluka zhruba v mém věku. Je to romantik, citlivý a hodný kluk, který miluje poezii a má lehký sklon k patosu. Tu citlivost máme společnou, ale jinak...