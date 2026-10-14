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Vidí to kluci jinak než holky? Ondříček slavnostně uvedl film s vysněnými herci

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  11:36
V pražských kinech Lucerna a Světozor se uskutečnily slavnostní premiéry nejnovějšího autorského snímku Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky. Generační komedii ze života třicátníků a čtyřicátníků uvedl v úterý večer společně s producentem filmu Kryštofem Muchou a hereckým obsazením. Film svou myšlenkou navazuje na jeho předešlé generační snímky Samotáři a Šeptej.

Snímek Kluci to vidí jinak než holky se, co se týče Ondříčkovy tvorby, vracím ke kořenům. Zpátky tam kde začínal. Tedy ke snaze vyprávět příběhy lidí kolem sebe a příběhy odehrávající se v čase, ve kterém právě žijeme. Zda během sledování příběhů sedmi postav ze smíšených věkových generací dojdou diváci k závěru, že kluci to skutečně vidí jinak než holky, však není pouze z názvu na první dobrou jasné.

„Ten film není úplně návodný. Doufám, že bude diváky bavit a bude k zamyšlení. Zároveň se ve filmu zvláštně mísí se smutkem a melancholií. Tak doufám, že si z kina odnesou takovou sladkobolnou náladu,“ uvedl pro iDNES.cz před slavnostní premiérou režisér.

Kluci to vidí jinak než holky. Nový film Davida Ondříčka

Každá postava ve snímku podle autora má ve filmu svou hvězdnou minutu, během které vyjdou na povrch její životní břemena a aktuální cítění. Ondříček, jenž je zároveň autorem scénáře, zasadil generační vztahovou mozaiku do prostředí hlavního města, které ve filmu představí z jiných úhlů, než na který jsou diváci zvyklí. Výběr herců se uskutečnil bez širšího castingu pouze podle osobního výběru autora, který psal účinkujícím scénář přímo na tělo.

Denisa Barešová ve filmu Kluci to vidí jinak než holky
Natáčení filmu Kluci to vidí jinak než holky
Natáčení filmu Kluci to vidí jinak než holky
Jaroslav Plesl ve filmu Kluci to vidí jinak než holky
Kluci to vidí jinak než holky
28 fotografií

„Měl jsem to štěstí, že jsem si vysnil nějaké herecké složení. Když jsem to psal, tak se mi ti herci objevovali a říkal jsem si, že by byli skvělí do té sestavy sedmi postav. Že jsou kreativní a bude s nimi radost pracovat. Zároveň jsou to skvělí lidé. Dal jsem jim scénář a oni řekli ano. Takže se mi vyplnil můj sen a měl jsem dream casting, který jsem si představoval,“ okomentoval obsazení Ondříček.

Zástupcem mladší generace ve filmu je Jan Nedbal, jenž ztvárňuje postavu Marka. Sám herec o svém charakteru tvrdí, že si tentokrát zahrál chronického narcise, ze kterého si vzal životní poučení.

Ondříček se vrací k duchu Samotářů v komedii Kluci to vidí jinak než holky

„Musel jsem se sžít se spoustou nepříjemných atributů toho člověka, ale bylo to pro mě katarzní tím, že když se někdo chová jako hovado, tak jsem rád, že jsem to dělal před kamerou a ne v reálném životě. Aspoň vím, co se potom stane a vím, jak to nedělat,“ uvedl herec.

„Práce na filmu byla poctivá, radostná, na hereckou práci byl čas, což už se taky nestává v dnešní době podfinancování filmů a celkové audiovizuální tvorby. Celé natáčení filmu pro mě bylo srdcové,“ vzpomíná jeho herecká kolegyně Denisa Barešová, jež ve filmu ztvárnila postavu květinářky Romany.

Jak Barešová, tak Nedbal se během rozhovoru shodli na skvělém výkonu Václava Neužila, který v nové melancholické komedii společně s Marthou Issovou a Jaroslavem Pleslem zastupuje čtyřicátníky s bohatými životními zkušenostmi.

Od Šeptej a Samotářů jsem ušel kus cesty. David Ondříček se vrací do nočních klubů

„Je pro mě fascinující, jak různé mohou být pocity, že opravdu každý si zde může prožít svůj vlastní malý příběh. Mluvila jsem s pár lidmi, kteří film viděli v předpremiérách a každý říkal něco jiného,“ doplnila Martha Issová, jež ve filmu účinkuje coby matka dospívající dcery.

Vedle zmíněného hereckého obsazení se budou moci diváci dále těšit třeba na Annu Kameníkovou nebo Vojtěcha Vodochodského. Oficiální uvedení v českých kinech je v plánu na 22. října.

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