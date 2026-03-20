Co takhle natočit film, kde neprodělám? řekla si Kirsten Dunstová a vzala Minecraft

Herečka Kirsten Dunstová se nechala loni slyšet, že by si ráda zahrála v pokračování filmu Minecraft, protože její děti milují první díl a navíc by už konečně ráda byla ve filmu, který vydělá. Tvůrci ji vyslyšeli a Dunstová je potvrzena jako nová hvězda filmu Minecraft 2.
Kirsten Dunstová na udílení Actor Awards v Los Angeles (1. března 2026)

Kirsten Dunstová na udílení Actor Awards v Los Angeles (1. března 2026)

„Možná bych mohla natočit film, na kterém neprodělám?“ řekla loni Dunstová s nadsázkou v rozhovoru pro časopis Town & Country. To by se jí s druhým dílem Minecraftu mělo splnit, protože jednička byla kasovní trhák. Celosvětově už vydělala téměř miliardu dolarů.

Ve druhém díle by se měly vrátit jeho hvězdy Jack Black i Jason Momoa. Znovu se objeví i Danielle Brooksová, Matt Berry nebo Jennifer Collidge.

Dunstová by měla hrát postavu Alex, která se ve hře objevila poprvé v roce 2014 jako ženský protějšek k původnímu Stevovi.

Režisérem filmu bude opět Jared Hess, který se podílí i na scénáři spolu s Chrisem Gallettou. Podrobnosti o zápletce jsou zatím tajné. Premiéra je plánována na 23. července 2027.

Dunstová si loni zahrála v krimi komedii Nepolapitelný a kromě Minecraftu se příští rok objeví v koprodukčním snímku švédského režiséra Östlunda The Entertainment System Is Down, kde si zahraje s Keanu Reevesem.

„Nečekala jsem, že mě obsadí. Myslela jsem, že si vybere evropské herce,“ řekla k Östlundově novince v rozhovoru pro Town and Country. Kvůli natáčení se s celou rodinou na čas přestěhovali do maďarské Budapešti, kde zapsali sedmiletou dceru do školy, ale kvůli zdravotním problémům čtyřletého syna se rodina vrátila do Los Angeles a herečka zůstala v Maďarsku několik měsíců sama.

Dunstová natočila už víc než 40 filmů. Jsou mezi nimi filmové hity jako Spider-Man ale i nízkorozpočtové snímky. V roce 2021 získala svou první nominaci na Oscara za roli alkoholičky ve filmu Síla psa.

Co takhle natočit film, kde neprodělám? řekla si Kirsten Dunstová a vzala Minecraft

