Pro Kiru Lehtomaki, rodačku z Minnesoty, byla práce pro studio Disney snem od tří let. „Všichni mi říkají, že jsem se v Disney dostala tak rychle na pozici hlavní animátorky, ale já jim vždy odpovídám, že jsem se na to dvacet dva let připravovala,“ směje se.

Sen se Kiře Lehtomaki splnil v pětadvaceti letech, kdy se dostala do Disney Animation Studios a podle plakátů s Mickey Mousem i dalšími kreslenými hrdiny, které jí zdobí kancelář, se jí plní nadále.