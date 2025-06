Z filmu Pouštět draka, který si samy děti vybraly do pásma Kinošpunt | foto: Krutón Distribuce

Samozřejmě širší předvýběr udělali dospělí odborníci, kteří volili z nejlepších současných krátkometrážních filmů, jež objely prestižní festivaly. Tudíž těžko říci, jak by se malí diváci rozhodovali, kdyby měli naprosto volnou ruku; nejspíše by do finále pronikli i jejich hrdinové stvoření pro spotřební masovou zábavu.

Přesto je zajímavé sledovat, jaký vkus prokázali příslušníci jednotlivých věkových skupin. Ti nejmenší, od čtyř do sedmi let, zařadili do hodinového pásma promítaného pod názvem Kinošpunt celkem sedm titulů.

Mezi nimi třeba vskutku kouzelný snímek Martina Smatany Pouštět draka, v němž se chlapec vyrovnává se smrtí dědečka neskonale něžným, hravým a poetickým způsobem. Animovanou tvorbu zastupují také zvířátka ve filmech Rys ve městě či Kopýtka na ledě.

Do pásma Skrytý svět, určeného pro publikum od dvanácti do čtrnácti let, se pod společným tématem zkoumání a objevování vešlo pět filmů. Česko reprezentuje animovaný dokument Dotknout se tmy, který v černobílém formátu sleduje svět nevidomého školáka, vnímaný sluchem a hmatem.

Pětice francouzských studentů bodovala příběhem Osmého dne, jenž na symbolické stvoření světa za sedm dní navazuje varováním před možným chaosem, a do kolekce se vešlo rovněž Plavání s křidélky, podobenství o dětech emigrantů zosobněné tučňáky.

Konečně pásmo Propast, jehož adresáty jsou diváci od patnácti do devatenácti let, se v pěti snímcích zaměřuje na přelom mezi dětstvím a dospělostí. Patří sem třeba Cesta k zániku, velice zvláštní podívaná o trojici malých herců seriálu pro děti, kteří po smrti svého stvořitele točí sami dál stále bizarnější epizody.

Smrt je překvapivě přítomná i v jiných snímcích, které si dospívající vybrali, ať už jde o příběh přežití ve válečné Ukrajině Zemřela jsem v Irpini, nebo o domácí dokument Fénix, jenž pozoruje profesi přímo spjatou s koncem života: lidi, kteří tiší bolest umírajících i jejich blízkých a připravují nezvyklé pohřební obřady.

Pásma jsou sice určena dětem a mládeži, nicméně možná by mohla zlákat i rodiče, aby zjistili, nač se jejich potomci vlastně chtějí dívat.