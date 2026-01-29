Konec váhání? Kinobox spouští algoritmus, který doporučí film či seriál na míru

  16:36
Filmová databáze Kinobox představuje novou funkci Tipy pro vás, která na základě hodnocení uživatelů vytváří přehled filmů a seriálů, které se nejvíce shodují s preferencemi konkrétního diváka. Dokáže mu tak v krátké chvíli doporučit, jaký snímek či seriál by jej mohl zaujmout.

Neustálé procházení streamovacích nabídek a nekonečné rozhodování, co si večer pustit, patří mezi nejčastější problémy dnešních diváků. Podle průzkumů Ipsos Instant Research je vybírání filmu výrazný časový problém: téměř tři čtvrtiny lidí stráví výběrem alespoň 15 minut a zhruba čtvrtina dokonce více než půl hodiny. Nejde přitom jen o výjimky: přes 3 % diváků vybírá déle než 45 minut, tedy déle, než trvá kratší seriálová epizoda.

Zajímavé jsou i generační rozdíly. Mladí ve věku 18–26 let vybírají nejpomaleji, jen asi 60 % se rozhodne do patnácti minut, zatímco u lidí mezi 45–53 lety je to zhruba 78 %. Filmový večer tak v Česku čím dál častěji začíná dlouhým hledáním místo relaxace. Novou cestu, jak tuto situaci řešit, nyní představuje Kinobox pomocí systému personalizovaného doporučování. Pomoci má uživatelům objevovat filmy a seriály podle jejich skutečného vkusu, nikoli podle průměrného hodnocení.

Konec vybírání naslepo

Nová funkce Tipy pro vás využívá data z uživatelských hodnocení a vytváří z nich individuální přehled filmů a seriálů, které mají největší shodu s preferencemi konkrétního diváka. Uživatelé, kteří již na Kinoboxu hodnotili, najdou svůj feed v sekci Moje. Ti noví mohou svá hodnocení převést z jiných platforem nebo je doplnit pomocí rychlého průvodce hodnocením, který se aktivuje přes tlačítko Zpřesnit. Tato funkce se stala hned první týden po spuštění velmi oblíbenou. Průměrně nový uživatel na Kinoboxu takto ohodnotí až 120 filmů, aby se rychle dostal k doporučení toho nejlepšího obsahu.

„V posledních letech se ukazuje, že jedno univerzální hodnocení přestává být směrodatné. Každý divák má jiný vkus a algoritmus to musí respektovat,“ uvádí CEO Kinoboxu Radim Horák.

Ukázka funkce Tipy pro vás na portále Kinobox.cz
Radim Horák, CEO Kinoboxu
Ukázka funkce Tipy pro vás na portále Kinobox.cz
Ukázka funkce Tipy pro vás na portále Kinobox.cz
4 fotografie

„Naším cílem je, aby lidé trávili méně času výběrem a víc samotným sledováním. A je vidět, že o to stojí, protože po spuštění doporučování vidíme velké využívání této funkce,“ dodává Radim Horák.

V nové sekci Tipy pro vás se nachází čtyři výchozí záložky. Čtyři z nich: Náš výběr, Pohodové, Napínavé a Do 100 minut jsou společné pro všechny uživatele. Dále si uživatel může nastavit žánry, které preferuje a nechat si doporučit obsah na míru jeho vkusu. Doporučovací systém zároveň reaguje na každé nové hodnocení. Feed se přepočítává buď v reálném čase nebo přes noc, a jeho výsledky se tak průběžně zpřesňují.

Personalizované algoritmy, které dominují streamovacím platformám jako Netflix nebo Disney+, se tak nyní poprvé ve větším měřítku objevují i v českém prostředí mimo komerční streaming. Kinobox tak reaguje na rostoucí trend, kdy diváci dávají přednost obsahu, který odpovídá jejich vkusu, před masově hodnocenými tituly.

„Tradiční procentuální žebříčky jsou stále populární, ale pro běžného uživatele už ztrácí výpovědní hodnotu,“ doplňuje Radim Horák. „Naším cílem není říkat, co je nejlepší film, ale co je nejlepší film pro vás.“

Nový způsob objevování filmů díky AI

Kinobox věří, že nová funkce pomůže uživatelům nacházet tituly, které by jinak snadno přehlédli. „Každý rok vznikají tisíce nových filmů a seriálů. Je nemožné sledovat všechno, a tak se většina lidí uzavírá do svých bublin. My chceme nabídnout cestu ven – doporučit i snímky mimo hlavní proud, které mají potenciál diváka zaujmout,“ uzavírá Horák.

Feed se bude v následujících měsících dále vyvíjet. Kinobox zároveň sbírá zpětnou vazbu od uživatelů, která pomůže systém zlepšovat a rozšiřovat. A není to to jediné, na co se v rámci zjednodušení výběru filmů Kinobox zaměřuje, případně v čem se bude rozvíjet. Novinkou je mimo jiné AI shrnutí recenzí, které ve vteřině dokáže uživateli shrnout to nejpodstatnější ze všech recenzí.

Vstoupit do diskuse
Témata: film, Kinobox, Ipsos

Nejčtenější

Zemřel Jiří Přibyl z Banjo Bandu. Díky němu jsem se mohl živit muzikou, truchlí Mládek

Ivan Mládek při vystoupení se skupinou Banjo Band (26. června 2002)

Zemřel někdejší člen legendárního Banjo Bandu Jiří Přibyl. O jeho úmrtí informoval na sociálních sítích jeho dlouholetý kolega zpěvák Ivan Mládek. Členem kapely byl Přibyl od roku 1970.

Odpad a zrada, psala kritika o Dědictví. Chytilová to však viděla dřív než ostatní

Bolek Polívka jako restituent Bohuš ve filmu Dědictcví Věry Chytilové.

Jako výjimečný film se dostalo 33 let staré Dědictví Věry Chytilové znovu do kin. Když se však v prosinci roku 1992 objevil na plakátech kin nápis Dědictví aneb Kurvahošigutntág, způsobilo to malý...

Bude film o Melanii propadák? Na první promítání v Británii se prodal jediný lístek

Billboardy v USA k premiéře filmu Melania. (leden 2026)

„Je to film, který musíte vidět.“ Tak v pondělí lobboval americký prezident Donald Trump za snímek o první dámě, který teď v pátek vstupuje do kin. Sleduje Melanii Trumpovou dvacet dní před druhou...

Sex, porod, pokus o znásilnění. Skandální Erotikon se vrací v necenzurované verzi

Premium
Z filmu Erotikon

Už skoro sto let nosí Erotikon nálepku skandálního filmu kvůli tehdy nevídaným nahým scénám. Nyní se němá černobílá legenda vrací na plátna kin; v restaurované podobě a s novou hudbou.

RECENZE: Nepřístojný šmírák, improvizátor. Životopis Vladimíra Menšíka jde do hloubky

Premium
Drama o alkoholismu Ikarův pád (1977). Jako otec a syn se představili Vladimír...

O hereckém i lidském fenoménu jménem Vladimír Menšík už bylo napsáno i vyřčeno snad všechno. Objemná kniha Davida Lišky s názvem Vladimír Menšík. Život, film, divadlo si klade za cíl přinést...

Vzniká biografie Miloše Zemana. Píše ji historik Macháček, autor Gustáva Husáka

Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)

Na podzim vyjde biografie exprezidenta Miloše Zemana. Na knize pracuje oceněný historik Michal Macháček. Ten se do povědomí veřejnosti dostal především díky své biografii o Gustávu Husákovi. Macháček...

29. ledna 2026  15:31,  aktualizováno  17:01

Konec váhání? Kinobox spouští algoritmus, který doporučí film či seriál na míru

Ukázka funkce Tipy pro vás na portále Kinobox.cz

Filmová databáze Kinobox představuje novou funkci Tipy pro vás, která na základě hodnocení uživatelů vytváří přehled filmů a seriálů, které se nejvíce shodují s preferencemi konkrétního diváka....

29. ledna 2026  16:36

Tlak na krásu stále tíží hlavně ženy. Muži mu ale čelí čím dál víc, shodují se herci

Premium
Herci ze seriálu Krása (2026). Vlevo Evan Peters a Rebeca Hallová.

Umí tnout do živého. Doslova. A činí tak znovu. Režisér Ryan Murphy se v době, kdy svět zaplavují všelijaké léky na hubnutí a sedmdesátileté hvězdy vypadají jako vlastní děti, ptá - co všechno jsme...

29. ledna 2026

Baby už zase nebude sedět v koutě. Jennifer Greyová se vrátí v Hříšném tanci 2

Jennifer Grey a Patrick Swayze ve filmu Hříšný tanec (1987)

Jennifer Greyová, která si v roce 1987 zahrála po boku Patricka Swayzeho ve filmu Hříšný tanec, se k roli Baby vrátí. Pokračování hitu, jenž celosvětově v kinech utržil přes dvě stě milionů dolarů,...

29. ledna 2026  11:34

Bude film o Melanii propadák? Na první promítání v Británii se prodal jediný lístek

Billboardy v USA k premiéře filmu Melania. (leden 2026)

„Je to film, který musíte vidět.“ Tak v pondělí lobboval americký prezident Donald Trump za snímek o první dámě, který teď v pátek vstupuje do kin. Sleduje Melanii Trumpovou dvacet dní před druhou...

29. ledna 2026  11:08

RECENZE: Dojatý Michal Pavlíček oslavil sedmdesátku s elánem i pokorou virtuosa

Premium
Narozeninový koncert Michala Pavlíčka (28. ledna 2025, O2 universum, Praha)

První ze dvou koncertů k oslavě 70. narozenin pojal jeden z našich absolutně nejlepších kytaristů Michal Pavlíček částečně jako ochutnávku nového alba Na obzoru, které vyjde v únoru, a částečně jako...

29. ledna 2026

Soukromá armáda krále Trumpa řádí, zpívá Springsteen v písni Streets of Minneapolis

Bruce Springsteen na koncertě v New Jersey v září 2024

Více než třicet let po slavné písni Streets of Philadelphia vydal Bruce Springsteen novou píseň podobného názvu Streets of Minneapolis. Napsali ji o víkendu na památku 37letého Alexe Prettiho a...

29. ledna 2026  8:54

RECENZE: Vrahova hygiena. Krobot a Melíšková intimně odkrývají hrůzný čin

Miroslav Krobot a Klára Melíšková v představení Vrahova hygiena

Miroslav Krobot a Klára Melíšková se divákům Dejvického divadla představili v nezvykle komorním, až intimním kusu Vrahova hygiena. Novinku uvádí oblíbená scéna ve své kavárně, která zůstává v...

29. ledna 2026  8:13

Kino pro uši. Audio superprodukce připomínají film, vraždí se v nich melouny

Advertorial
Vstupte do světa nekonečných příběhů s Audiotekou – největším čekým online...

Dnešní doba přeje příběhům, na které si člověk nemusí hledat speciální čas. Zatímco klasická literatura vyžaduje klid a soustředění, moderní audio formáty umožňují prožít napínavý děj třeba cestou do...

29. ledna 2026

Ceny Trilobit mají filmy Otec i Sbormistr, anticenu Citrón deset členů rady ČT

Milan Ondrík ve filmu Otec

Filmový a televizní svaz udělil výroční ceny Trilobit za mimořádná audiovizuální díla. Bodovaly filmy Otec a Sbormistr či dokument nominovaný na Oscara Pan Nikdo proti Putinovi, čestné trofeje...

28. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

VIDEO: Začala jíst, kvůli němu! Film Nevděčné bytosti už objíždí svět

Dexter Franc ve filmu Nevděčné bytosti

Rodinné drama Nevděčné bytosti, jež natočil Olmo Omerzu, zveřejňuje první trailer. S mezinárodním obsazením už film projel řadu festivalů, do českých kin vstoupí 26. března a hned následující týden...

28. ledna 2026  18:28

Rock i k-pop. Na Colours of Ostrava se vrací LP, poprvé vystoupí The Libertines

Zpěvačka LP (2023)

Festival Colours of Ostrava doplňuje line-up o další desítku interpretů. Na hlavní scénu se po čtyřech letech vrátí LP. Poprvé na tuzemském festivalu vystoupí britští The Libertines, horkým zbožím je...

28. ledna 2026  17:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.