Konec váhání? Kinobox spouští algoritmus, který doporučí film či seriál na míru

Neustálé procházení streamovacích nabídek a nekonečné rozhodování, co si večer pustit, patří mezi nejčastější problémy dnešních diváků. Podle průzkumů Ipsos Instant Research je vybírání filmu výrazný časový problém: téměř tři čtvrtiny lidí stráví výběrem alespoň 15 minut a zhruba čtvrtina dokonce více než půl hodiny. Nejde přitom jen o výjimky: přes 3 % diváků vybírá déle než 45 minut, tedy déle, než trvá kratší seriálová epizoda.
Zajímavé jsou i generační rozdíly. Mladí ve věku 18–26 let vybírají nejpomaleji, jen asi 60 % se rozhodne do patnácti minut, zatímco u lidí mezi 45–53 lety je to zhruba 78 %. Filmový večer tak v Česku čím dál častěji začíná dlouhým hledáním místo relaxace. Novou cestu, jak tuto situaci řešit, nyní představuje Kinobox pomocí systému personalizovaného doporučování. Pomoci má uživatelům objevovat filmy a seriály podle jejich skutečného vkusu, nikoli podle průměrného hodnocení.
Konec vybírání naslepo
Nová funkce Tipy pro vás využívá data z uživatelských hodnocení a vytváří z nich individuální přehled filmů a seriálů, které mají největší shodu s preferencemi konkrétního diváka. Uživatelé, kteří již na Kinoboxu hodnotili, najdou svůj feed v sekci Moje. Ti noví mohou svá hodnocení převést z jiných platforem nebo je doplnit pomocí rychlého průvodce hodnocením, který se aktivuje přes tlačítko Zpřesnit. Tato funkce se stala hned první týden po spuštění velmi oblíbenou. Průměrně nový uživatel na Kinoboxu takto ohodnotí až 120 filmů, aby se rychle dostal k doporučení toho nejlepšího obsahu.
„V posledních letech se ukazuje, že jedno univerzální hodnocení přestává být směrodatné. Každý divák má jiný vkus a algoritmus to musí respektovat,“ uvádí CEO Kinoboxu Radim Horák.
„Naším cílem je, aby lidé trávili méně času výběrem a víc samotným sledováním. A je vidět, že o to stojí, protože po spuštění doporučování vidíme velké využívání této funkce,“ dodává Radim Horák.
V nové sekci Tipy pro vás se nachází čtyři výchozí záložky. Čtyři z nich: Náš výběr, Pohodové, Napínavé a Do 100 minut jsou společné pro všechny uživatele. Dále si uživatel může nastavit žánry, které preferuje a nechat si doporučit obsah na míru jeho vkusu. Doporučovací systém zároveň reaguje na každé nové hodnocení. Feed se přepočítává buď v reálném čase nebo přes noc, a jeho výsledky se tak průběžně zpřesňují.
Personalizované algoritmy, které dominují streamovacím platformám jako Netflix nebo Disney+, se tak nyní poprvé ve větším měřítku objevují i v českém prostředí mimo komerční streaming. Kinobox tak reaguje na rostoucí trend, kdy diváci dávají přednost obsahu, který odpovídá jejich vkusu, před masově hodnocenými tituly.
„Tradiční procentuální žebříčky jsou stále populární, ale pro běžného uživatele už ztrácí výpovědní hodnotu,“ doplňuje Radim Horák. „Naším cílem není říkat, co je nejlepší film, ale co je nejlepší film pro vás.“
Nový způsob objevování filmů díky AI
Kinobox věří, že nová funkce pomůže uživatelům nacházet tituly, které by jinak snadno přehlédli. „Každý rok vznikají tisíce nových filmů a seriálů. Je nemožné sledovat všechno, a tak se většina lidí uzavírá do svých bublin. My chceme nabídnout cestu ven – doporučit i snímky mimo hlavní proud, které mají potenciál diváka zaujmout,“ uzavírá Horák.
Feed se bude v následujících měsících dále vyvíjet. Kinobox zároveň sbírá zpětnou vazbu od uživatelů, která pomůže systém zlepšovat a rozšiřovat. A není to to jediné, na co se v rámci zjednodušení výběru filmů Kinobox zaměřuje, případně v čem se bude rozvíjet. Novinkou je mimo jiné AI shrnutí recenzí, které ve vteřině dokáže uživateli shrnout to nejpodstatnější ze všech recenzí.