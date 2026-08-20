Dvě miliardy dolarů utržilo už osm filmů, nejnověji Spider-Man. Vyhraje právě on?

Návštěvnost kin v Česku připomíná závod, v němž se dva borci takříkajíc „utrhli“ a zbytek soupeřů nechali daleko za zády. Pro zlatou medaili si tedy jede Spider-Man: Zbrusu nový den, jehož tuzemské tržby přesáhly 220 milionů korun.
Takřka stejnou sumu si z pokladen odnesla prozatím stříbrná Odyssea, která v Česku dosud našla půl milionu diváků. Na pomyslný bronz pomýšlí pohádka Mimoni a monstra, jejíž divácké skóre u nás činí přes tři sta tisíc zájemců, i když ji zkoušejí dotáhnout jiné animované novinky, Tlapková patrola: Dinosauří film či Odvážná Vaiana.
Zato české filmy zaostávají hluboko v poli. Jednak jich prázdninovou premiéru zvolilo příliš mnoho, takže se navzájem takzvaně kanibalizují, jednak mezi nimi chybí výraznější projekt. Dva nejúspěšnější, komedie Někdo to rád v Plzni a Pět švestek, se pohybují kolem 130 tisíc zájemců.
Celosvětový obrázek vypadá podobně. Jasný lídr Spider-Man překonal hranici dvou miliard dolarů na tržbách, což se před ním povedlo jen sedmi filmům v čele s Avatarem; zhruba třetinu dosažené částky si připsal na severoamerickém trhu.
Odyssea na druhém místě letošního žebříčku zatím utržila přes miliardu dolarů, podobně jako animované přírůstky Toy Story 5: Příběh hraček a Super Mario galaktický film nebo životopisný Michael.
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Ale pak následuje velký odstup, šesté místo pro snímek Ďábel nosí Pradu 2 obnáší tržby pod sedmi sty miliony dolarů a některé předpokládané hity se blíží spíše propadáku, jako třeba výrobně nákladný titul Star Wars: Mandalorian a Grogu se třemi sty miliony dolarů z kin.
Existují však i méně viditelné prohry. Například oslavný portrét Trumpovy manželky Melania utržil pouhých šestnáct milionů dolarů, z toho mimo Ameriku sotva dvě procenta.
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Naopak Čaroděj z Kremlu vytěžil přes devadesát procent ze svých osmi milionů dolarů právě mimo Ameriku. A výhradně ze „zbytku světa“ pochází pět milionů dolarů, jež diváci zaplatili za vstupenky na Almodóvarovu novinku Hořké svátky.
S podzimem se dá čekat zájem třeba o boxerský životopis Já, Rocky nebo pokračování teenagerské fantasy Hunger Games: Úsvit sklizně, nicméně největší předpokládání konkurenti Spider-Mana, velkofilmy Avengers: Doomsday a Duna: Část třetí, budou mít na průlomový útok málo času, protože do kin vstoupí až v půli prosince.