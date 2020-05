Kina se otvírají, část nabídky už znají lidé z internetu

7:58 , aktualizováno 7:58

Do stovky lidí v sále, s rouškami, bez občerstvení, každá dvojice oddělená volným sedadlem a každá druhá řada prázdná. Tak vypadá režim, do něhož od pondělí vstupují znovuotevřená kina. Co nabídnou?