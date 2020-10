Kina se ještě brání přesunu filmů na síť, varují před piráty

„Rušíme uvedení dvou filmů, které přímo spadaly do období, po něž budou kina z rozhodnutí vlády zavřená. Jsou to mimořádně očekávaný film Karel, tedy portrét Karla Gotta s plánovanou premiérou 15. října, a německá komedie s Elyasem M’Barekem Nightlife: Na tahu, která měla jít do kin 22. října,“ potvrdil za Bontonfilm Ondřej Kulhánek. Doufá nicméně, že jejich start stihnou ještě letos.



Líto je mu české novinky Smečka, která stihla pouze čtyři dny promítání, ale má se vrátit do kin hned po jejich znovuotevření. „Termín premiéry animované komedie 100% Vlk zatím zůstává na 29. října a stejně prozatím počítáme s uvedením listopadových filmů. Jen se obáváme, že velmi negativním důsledkem zavřených kin bude opět zvýšení pirátství, tedy krádeží filmů na internetu,“ varuje Kulhánek.



Zatímco hollywoodská studia přesouvají díla na streamovací služby, tuzemské společnosti se tomu ještě brání. „Budeme reagovat podle situace, šířením filmů online se nezabýváme,“ sdělil Jan Bradáč, jehož distribuční firma Falcon má nejbližší novinku, horor The Craft: Mladé čarodějky, v plánu až na 29. října.

Kdežto CinemArt musí měnit start dvou domácích přírůstků, dramatu Žáby bez jazyka i dokumentu o Janu Švankmajerovi Alchymická pec, a podobně Aerofilms přesune festivalově úspěšné Služebníky. Ani tam však o přechodu do videodistribuce neuvažují.

„Naším cílem je, aby se všechny naše plánované premiéry uskutečnily, a to fyzicky v kinech. Rozhodnutí, zda se odsunou a na kdy, se bude odvíjet od aktuální situace a termínu znovuotevření kin. Jsme připraveni vše řešit operativně a rychle reagovat. Zatímco budou kina mimo provoz, dáme důraz na naše digitální aktivity, online videopůjčovnu Aerovod a projekt Moje kino live,“ uvedla za Aerofilms Kateřina Dvořáková.

Společnost Film Europe zase nasadila dánský hit Chlast i v rámci přehlídky festivalových titulů Be2Can, která se pravděpodobně přesune na online. „Diváci tak mají šanci na platformě Edisonline,“ slibuje Kateřina Soukupová z Film Europe.