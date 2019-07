Krvavé prachy. O vraždách v kmeni Osage vypoví De Niro a DiCaprio

Snímek Killers of the Flower Moon vychází ze stejnojmenné knihy Davida Granna. Spisovatel se v ní ponořil do skutečných historických událostí Oklahomy dvacátých let minulého století, kdy zde docházelo k vraždám Indiánů z kmene Osage (Osedžové). Ti totiž nečekaně zbohatli na nalezištích ropy ukrytých pod jejich pozemky a načas se stali nejbohatším národem na světě.

K rozluštění záhadných vražd byla tehdy povolána nově vytvořená Kancelář pro vyšetřování, ze které se později stala slavná FBI. Grannovu knihu letos v češtině vydalo nakladatelství Leda pod názvem Krvavé prachy.

„Je záhadou, že si toho příběhu nevšiml Quentin Tarantino a nenatočil podle něj svůj nejlepší film. Začínal by jako aktivistický western, přešel by v indiánského Velkého Gatsbyho a pak už by se jen hromadně loupilo a vraždilo,“ psali jsme o ní v nedávné recenzi.

Web Deadline upozorňuje, že nový snímek je teprve ve fázi příprav a plánování termínů, točit by se mohlo začít v polovině příštího roku.

De Niro by novým filmem navázal na dlouholetou spolupráci se slavným režisérem. V minulosti spolu slavná dvojice natočila hity jako Zuřící býk, Taxikář či Casino. Naposledy pak spolu připravili drama Irishman, které se dočká premiéry tento rok.