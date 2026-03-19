Boj s jakuzou bez cenzury a v barvě krve. Vrací se Kill Bill, jak jej Tarantino zamýšlel

Přichází finální zúčtování, do kin se vrací čtvrtý film Quentina Tarantina tak, jak ho legendární režisér původně zamýšlel. Kompletní krvavá aféra Kill Bill spojuje první a druhý díl do nesestříhaného epického celku a nadto přidává hned několik unikátních scén.
Snímek z filmu Kill Bill: Kompletní krvavá aféra | foto: Bontonfilm

Uma Thurman se vrací jako Nevěsta, kterou její bývalý šéf i milenec Bill (David Carradine) přepadne ve svatební síni, střelí do hlavy a připraví o nenarozené dítě. Poté, co přežije smrtící útok, se po letech probouzí z kómatu s jediným cílem: pomstít se.

Aby naplnila svou krvavou odplatu, musí se nejdřív vypořádat se čtyřmi zbývajícími členy Zabijáckého komanda zmijí. I kdyby to znamenalo pronásledovat je na druhý konec světa jako v případě první položky na seznamu – O-Ren Ishii (Lucy Liu), kterou nebylo vůbec těžké vypátrat. Stala se totiž královnou tokijského podsvětí, což se dá utajit jen stěží. Šílenou osmaosmdesátkou, jak si mafiánský klan přezdívá, to ale jenom začíná. Pořád zbývá zabít Budda (Michael Madsen), Elle Driver (Daryl Hannah), Vernity Green (Vivica A. Fox) a toho šmejda, který to všechno zavinil… Zabít Billa.

Kill Bill je vším, co má Tarantino rád

Vůbec poprvé bude na velkém plátně k vidění ikonický souboj s jakuzou ve všech odstínech stříkající krve, které byly pro přílišnou brutalitu ve většině zemí černobíle zcenzurovány. A výjimečnou podívanou slibuje i unikátní anime sekvence nebo dvacet let ztracená kapitola, kterou budou odměněni jen ti nejvěrnější – je totiž zařazena po závěrečných titulcích téhle ultimátní a nekompromisní řežby.

„Napsal jsem to a režíroval jako jeden film – a jsem rád, že teď mají fanoušci šanci to tak vidět,“ říká Quentin Tarantino na konto Kompletní krvavé aféry, která spojením v jedno dostává po letech nový rozměr.

V českých kinech bude snímek Kill Bill: Kompletní krvavá aféra od 16. dubna. Délka filmu je 275 minut a součástí projekce bude patnáctiminutová přestávka.

