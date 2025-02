Musel jsem lézt režisérovi do zadku, říká Kieran Culkin. Má šanci na Oscara

Role Benjiho Kaplana ve snímku Opravdová bolest je první hlavní rolí Kierana Culkina od doby, kdy byl pět let jedním z hereckých pilířů oceňovaného seriálu Boj o moc. Jeho živelný Benji konfrontuje svého bratrance Davida i další, co pátrají po stopách svých předků s nepříjemnými pravdami a náročnými otázkami. Pokládá je však zásadně s břitkým humorem, kterým odráží svá vlastní traumata a bolesti.

Kieran Culkin svou kariéru začal jako dětský herec účinkováním ve filmech Sám doma a Hlava rodiny. Byl také součástí ansámblu mladých herců ve filmech Pravidla mošťárny a Hudba mého srdce. Výrazněji se ale prosadil až hlavní rolí ve filmu Igby z roku 2002, kde ztvárnil teenagera, který se vzepře svému privilegovanému původu. Největší pozornost k němu v posledních letech připoutal seriál Boj o moc. Kromě filmu a televize se věnuje také divadlu. V roce 2003 účinkoval v původním uvedení Lonerganovy hry This is Our Youth a v obnovených uvedeních této hry v Sydney a Chicagu. Letos se vrací na Broadway v obnovené inscenaci textu Davida Mameta Konkurenti.

Co vás na scénáři tak oslovilo a umožnilo vám tak dobře porozumět postavě Benjiho?

Když jsem scénář četl, hlasitě jsem se u něj smál, což se mi moc často nestává. Scénář měl hlavu a patu a byl krásné napsaný. Říkal jsem si, že toho chlapa dobře chápu, to bylo super. Pak najednou ale dokázal být tak spontánní a úplně mi vyrazil dech.

Věděl jste, že ve filmu budete hrát roli ústřední „osiny v zadku“?

Nesnažil jsem se, aby byl otravný nebo aby působil dojmem, že ho něco trápí. Když hrajete nějakou postavu, nevidíte jen její špatné vlastnosti, děláte to ze svého pohledu, takže mi jeho chování vždycky dávalo smysl. Třeba když se ve filmu obořím na našeho průvodce a dávám mu nevyžádané rady nebo když se za mě ostatní postavy stydí, dává mi to smysl... Ale je pravda, že jak jsem pak film poprvé viděl a viděl Benjiho na plátně, říkal jsem si: „To je fakt trapák, vlepte mu někdo facku!“

Chtěl byste být v něčem v reálném životě jako Benji?

Možná v té konfrontaci? Ale vlastně se ani já konfrontace vůbec nebojím. Možná nejsem tak úplně přímočarý jako Benji, ale v tomhle jsme si podobní.

Jaká byla práce s režisérem, který s vámi zároveň hraje a hodnotí váš výkon (Jesse Eisenberg, představitel Davida, pozn. red.)?

Věděl jsem, že Jesse je skvělý herec. A jak jsem se sám přesvědčil, je to i skvělý scenárista. Přečetl jsem si jeho scénář a viděl jeho první film. Takže jsem viděl, že mu jde i tohle. Ale nevěděl jsem, jak mu to půjde s herci. Ale jakmile jsem ho poznal a začali jsme spolupracovat, řekl jsem si: „Jo, to je přesně David a Benji.“

Takže opravdu žádná komplikace?

Ale jo. Bylo těžké si zvyknout na to, že někoho pozorujete a hrajete s ním a hned nato se vám ten někdo podívá do tváře a řekne vám, že byste to určitě svedl lépe. Byly chvíle, kdy jsem měl chuť mu říct: „Hej, nech mě bejt, taky pro tebe mám pár poznámek, co si to dovoluješ?“ Ale pak jsem si uvědomil, že se mnou mluví pan režisér, tak jsem zareagoval „Ano, pane, tu poznámku si beru k srdci.“ A musíte si uvědomit, že rozhoduje i o střihu, takže jsem mu musel celou dobu lézt do zadku.

Dozvěděl jste se díky tomuto filmu něco o historii a o Polsku?

Abych byl upřímný, udělal jsem to stejně jako moje postava Benji. Nebyl jsem na tohle připravený a ani on nebyl. Pracovali jsme každý den a během volných dní jsme se přesouvali na nové lokace, takže jsme neměli čas si sednout a rozebírat historii, ale všechno se to do nás stejně vsakovalo. Když jsme natáčeli v koncentračním táboře Majdanek, přesouvali jsme se z místnosti do místnosti, kde byly připravené kamery a já se snažil být co nejvíce přítomný a empatický. Přišlo mi, že je to nejuctivější způsob, jak na takovém místě natáčet. Ukázat ho na kameře a předvést, jak to místo může působit na lidi.

Jakou scénou jste začínali natáčení?

Jak všichni sedíme u stolu v hotelové restauraci a představujeme se. Díky tomu jsme skoro nepotřebovali zkoušky, abychom se poznali. Napřed jsme jen společně zašli na večeři a pak se pustili do práce, stejně jako by to udělala skupinka turistů.

Spoustě lidí se v souvislosti s vámi vybaví seriál Boj o moc. Improvizovali jste tam hodně, jak se traduje?

Všichni si myslí, že jsme hodně improvizovali, což jsme samozřejmě brali jako kompliment, ale bylo to všechno jen dobře a do detailu napsané. Pro nás je to pochvala v tom, že naše repliky opravdu zněly přirozeně. Je ale pravda, že se scénář do poslední chvíle upravoval, protože nás i těsně před záběrem ještě napadaly nové nápady.

Bál jste se po tak úspěšném seriálu pustit do něčeho dalšího?

Ano, protože díky tomu seriálu jsem naprosto změnil způsob, jakým pracuju. Předtím jsem býval vždycky perfektně připravený. Svou roli jsem znal nazpaměť a scénář jsem si přečetl snad padesátkrát. Ale seriál Boj o moc po mně vyžadoval nový přístup, který mě napřed děsil. Ale jakmile jsem se přestal bát a zvykl si, zamiloval jsem si ho a cítil jsem se vážně svobodný. Musím přiznat, že jsem se obával, že se nedokážu vrátit do starých kolejí, ale stačil jenom den nebo dva s Jessem Eisenbergem a okamžitě jsme přišli na to, jaký máme rytmus.