Ztichlý dům, tma, všechno spí. Mladou ženu náhle vzbudí kovové řinčení v přízemí. „Vzbuď se! Někdo je dole. Běž se podívat,“ zacloumá s poklidně spícím protějškem a donutí jej jít situaci prověřit. Zatímco muž dole prohledává dům, žena si z dlouhé chvíle listuje fotografiemi v jeho mobilu. „To je divné, proč si fotíš, jak spím?“ vzkazuje mu na dálku. Pak ale strne: v galerii se objevují i záběry na oba spící. Jako by je někdo cizí fotil před chvílí...
„Co když tohle nikdy neskončí? A my tu uvázneme na věčnost?“ popsal herec myšlenky, které během covidu ovládly asi každého. Proto se domluvili se svými dětmi, že zkusí vytvořit něco společně.