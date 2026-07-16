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Točit s rodinou horory je něco jako domácí pečení chleba, popisuje Kevin Bacon

Tomáš Šťástka
  16:00

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Kevin Bacon na MFF Karlovy Vary (10. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Osmašedesátiletý americký herec Kevin Bacon přivezl do Karlových Varů nejen svoji rodinu, ale hlavně Rodinný film. O okolnostech vzniku zábavné černé komedie, kterou spolu natočili, promluvil pro iDNES.cz.

Ztichlý dům, tma, všechno spí. Mladou ženu náhle vzbudí kovové řinčení v přízemí. „Vzbuď se! Někdo je dole. Běž se podívat,“ zacloumá s poklidně spícím protějškem a donutí jej jít situaci prověřit. Zatímco muž dole prohledává dům, žena si z dlouhé chvíle listuje fotografiemi v jeho mobilu. „To je divné, proč si fotíš, jak spím?“ vzkazuje mu na dálku. Pak ale strne: v galerii se objevují i záběry na oba spící. Jako by je někdo cizí fotil před chvílí...

„Co když tohle nikdy neskončí? A my tu uvázneme na věčnost?“ popsal herec myšlenky, které během covidu ovládly asi každého. Proto se domluvili se svými dětmi, že zkusí vytvořit něco společně.

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