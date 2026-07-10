Jeho jméno ale už více než třicet let nežije jen díky filmům. Stalo se symbolem jedné z nejslavnějších popkulturních her, která tvrdí, že téměř každého herce na světě lze s Kevinem Baconem propojit během několika málo kroků.
Princip je překvapivě jednoduchý. Vyberete si libovolného herce nebo herečku a hledáte nejkratší cestu ke Kevinu Baconovi pomocí filmů, ve kterých spolu hráli s dalšími herci.
Každé společné účinkování ve filmu představuje jedno propojení.
Kdo je Kevin Bacon
Například John Wayne hrál ve filmu Jak byl dobyt Západ (How the West Was Won) s Eli Wallachem. Ten si později zahrál s Kevinem Baconem v dramatu Tajemná řeka (Mystic River). John Wayne je tak od Kevina Bacona vzdálen pouhé dva stupně. Stejným způsobem lze propojit téměř kohokoli z filmového světa.
Jak vzniklo „šest stupňů Kevina Bacona“?
Celý fenomén vznikl v roce 1994 na americké Albright College. Skupina studentů si všimla, že Kevin Bacon se objevuje ve velkém množství filmů napříč různými žánry i generacemi herců. Začali proto mezi sebou soutěžit, jak rychle dokážou propojit libovolného herce právě s ním.
Z malého studentského vtípku se během několika měsíců stala celosvětová hra. Později vznikly i webové stránky, které dokážou „Baconovo číslo“ spočítat automaticky.
Proč právě šest?
Hra vychází z myšlenky známé jako šest stupňů odloučení (Six Degrees of Separation). Podle ní lze téměř libovolné dva lidi na světě propojit prostřednictvím přibližně šesti mezilidských vazeb.
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S touto myšlenkou přišel už v roce 1929 maďarský spisovatel Frigyes Karinthy. V 60. letech ji pak proslavil americký sociální psycholog Stanley Milgram. Ve svém experimentu zkoumal, přes kolik prostředníků se dostane dopis od jednoho člověka k předem určenému příjemci.
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S Eddiem Murphym na place musíte být neustále ve střehu, říká Kevin Bacon
Přestože přesný počet spojení nelze univerzálně potvrdit, teorie se stala jedním z nejznámějších vysvětlení toho, jak překvapivě „malý“ a vzájemně propojený je svět.