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KVIFF 2026: Kevin Bacon připomněl slavnou hru a uvede film, kde hrají jeho děti

Tereza Hrabinová
  13:00
Kyra Sedgwicková a Kevin Bacon v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)

Kyra Sedgwicková a Kevin Bacon v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026) | foto: AP

Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2....
Kevin Bacon ve filmu Policajt v Beverly Hills: Axel F
Kevin Bacon
Kevin Bacon (Park City, 24. ledna 2015)
5 fotografií
Mezi hvězdné hosty Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech letos patří i Kevin Bacon. Americký herec přijel společně s manželkou Kyrou Sedgwickovou představit hororovou komedii Rodinný film, v němž si zahrály i jejich děti Sosie a Travis.

Jeho jméno ale už více než třicet let nežije jen díky filmům. Stalo se symbolem jedné z nejslavnějších popkulturních her, která tvrdí, že téměř každého herce na světě lze s Kevinem Baconem propojit během několika málo kroků.

Princip je překvapivě jednoduchý. Vyberete si libovolného herce nebo herečku a hledáte nejkratší cestu ke Kevinu Baconovi pomocí filmů, ve kterých spolu hráli s dalšími herci.

Každé společné účinkování ve filmu představuje jedno propojení.

Kdo je Kevin Bacon

  • Narodil se 8. července 1958 ve Filadelfii v americké Pensylvánii.
  • Průlom v kariéře mu přineslo hudební drama Footloose z roku 1984.
  • Hrál například ve filmech: Apollo 13, JFK, Spáči, Tajemná řeka, Hráč, Pár správných chlapů nebo X-Men: První třída.
  • Od roku 1988 je ženatý s herečkou Kyrou Sedgwick, se kterou má dvě děti.
  • Za výkon v televizním filmu Taking Chance získal Zlatý glóbus i Cenu Sdružení filmových a televizních herců (SAG Award).
  • Britský deník The Guardian ho zařadil mezi nejlepší herce, kteří nikdy nezískali nominaci na Oscara.
  • V roce 2003 získal hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy.
  • V roce 2007 založil neziskovou organizaci SixDegrees.org, která podporuje charitativní projekty a pomáhá lidem zapojovat se do dobročinných aktivit.

Například John Wayne hrál ve filmu Jak byl dobyt Západ (How the West Was Won) s Eli Wallachem. Ten si později zahrál s Kevinem Baconem v dramatu Tajemná řeka (Mystic River). John Wayne je tak od Kevina Bacona vzdálen pouhé dva stupně. Stejným způsobem lze propojit téměř kohokoli z filmového světa.

Jak vzniklo „šest stupňů Kevina Bacona“?

Celý fenomén vznikl v roce 1994 na americké Albright College. Skupina studentů si všimla, že Kevin Bacon se objevuje ve velkém množství filmů napříč různými žánry i generacemi herců. Začali proto mezi sebou soutěžit, jak rychle dokážou propojit libovolného herce právě s ním.

Z malého studentského vtípku se během několika měsíců stala celosvětová hra. Později vznikly i webové stránky, které dokážou „Baconovo číslo“ spočítat automaticky.

Proč právě šest?

Hra vychází z myšlenky známé jako šest stupňů odloučení (Six Degrees of Separation). Podle ní lze téměř libovolné dva lidi na světě propojit prostřednictvím přibližně šesti mezilidských vazeb.

KVIFF 2026

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Pavlína Pořízková, Dagmar Havlová a Eva Holubová na představení filmu Bardotky u Hotelu Imperial (9. července 2026)
Pavlína Pořízková, Dagmar Havlová a Eva Holubová na představení filmu Bardotky u Hotelu Imperial (9. července 2026)
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355 fotografií

S touto myšlenkou přišel už v roce 1929 maďarský spisovatel Frigyes Karinthy. V 60. letech ji pak proslavil americký sociální psycholog Stanley Milgram. Ve svém experimentu zkoumal, přes kolik prostředníků se dostane dopis od jednoho člověka k předem určenému příjemci.

S Eddiem Murphym na place musíte být neustále ve střehu, říká Kevin Bacon

Přestože přesný počet spojení nelze univerzálně potvrdit, teorie se stala jedním z nejznámějších vysvětlení toho, jak překvapivě „malý“ a vzájemně propojený je svět.

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