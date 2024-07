S Eddiem Murphym na place musíte být neustále ve střehu, říká Kevin Bacon

Policajt v Beverly Hills je jednou z klasických osmdesátkových podívaných se vším všudy a pro herce Eddieho Murpheyho, představitele hlavní role svérázného policisty Axela Foleyho, znamenala definitivní vstup do herecké extraligy. Film měl premiéru v roce 1984. V té době měl Murphy na kontě role v akčních komediích 48 hodin a Záměna a Policajt v Beverly Hills byl, co se diváckého ohlasu týče, jednoznačnou trefou do středu terče. Film v režii Martina Bresta měl rozpočet 13 milionů dolarů a v kinech vydělal přes 300 milionů.

Zprvu šlo vlastně o poměrně chaotický podnik, natáčelo se podle slepeného scénáře, který se v průběhu příprav snímku neustále měnil, a když štáb na place nevěděl, kudy kam, spoléhalo se na momentální improvizaci Eddieho Murphyho.