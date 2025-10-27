Seriál, který chystá Netflix, je inspirován knihou historika a držitele Pulitzerovy ceny Fredrika Logevalla JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956.
Začíná ve 30. letech minulého století, kdy si Joseph Kennedy, jeho žena Rose a jejich devět dětí začali získávat pozornost Ameriky. Mapuje jejich nečekaný vzestup včetně rebelujícího druhého syna Jacka, který se snaží uniknout ze stínu svého staršího bratra, zlatého chlapce.
|
Nebezpečný klan: dějiny rodiny Kennedyů jsou plné neštěstí
„Příběh rodiny Kennedyů se nejvíc blíží americké mytologii – něco mezi Shakespearem a telenovelou Báječní a bohatí,“ řekl pro web Tudum showrunner a producent Sam Shaw, který má na kontě seriály Manhattan nebo Mystérium sexu.
„Úchvatná biografie Fredrika Logevalla s jemnými odstíny odhaluje lidské úsilí a břemena skrytá za mýtem a stejně jako samotnou rodinu Kennedyů odkrývá i naši současnost, jak jsme se sem dostali a kam směřujeme. Jsem nadšený, že mohu prozkoumat tuto ságu o rodině a světě v přerodu s Ericem Rothem, Thomasem Vinterbergem a naší úžasnou skupinou umělců a partnerů, v době, kdy se naše minulost jeví jako naléhavě přítomná,“ dodal Shaw.
Z obsazení seriálu je zatím jasná jen hlavní role Kennedyho seniora, kterou dostal Michael Fassbender. Netflix zatím neuvedl datum premiéry. Pro začátek počítá s osmi epizodami a věří, že zopakuje úspěch seriálu o britské královské rodině Koruna, která má už šest řad.