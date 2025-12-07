Hvězda Gilmorových děvčat. S Emily bych přátelit nemohla, přiznává Kelly Bishopová

Kelly Bishopová v seriálu Gilmorova děvčata (2003) | foto: © WB Television. Photograph by Patrick Ecclesine. WB/Photofest

Monika Zavřelová
Exkluzivně   20:00
Říká si třetí Gilmorovo děvče, byla však spíše první dámou seriálu, který si získává nové a nové fanoušky i čtvrtstoletí od premiéry. Sama herečka Kelly Bishopová přitom původně začínala jako tanečnice a zaslíbila se hlavně divadlu. Za roli v muzikálu A Chorus Line si dokonce vysloužila prestižní cenu Tony. Ale pak přišla role v Hříšném tanci a Broadway pomalu vyměnila za Hollywood. Nejen na to vzpomíná ve své nové autobiografii, ale také v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz.

Včera jsem vás zahlédla v seriálu Terapie pravdou po boku Harrisona Forda. Mám pocit, že jste si celkem padli do noty.
Ano! To byla vážně zábava. Sice šlo jen o malou hostující roli, ale moc jsem si ji užila. A s Harrisonem se pracovalo skvěle – vždy jsem ho obdivovala a teď po osobním setkání ho mám ráda ještě víc. Jde vidět, že na téhle roli mu hodně záleží. Nedivím se, že je ten seriál teď v Americe jedním z nejoblíbenějších.

Asi máte na takové kliku – i Gilmorova děvčata si u mnohých vysloužila a stále vysluhují status „nejoblíbenějšího seriálu“.
Z toho mám velkou radost. Myslím, že je to kvůli tomu, že Gilmorky mísí humor s lidskostí a nutí vás být neustále ve střehu. Mnohdy jsou dialogy tak rychlé, že se ani nestihnete zasmát jednomu vtipu, protože byste možná přišli o další.

Ano, byl úžasný – pracovitý, charismatický a mě na něm bavilo, jak v sobě měl něco baletního, v tom jsme si rozuměli.

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

V tomhle věku by se odcházet nemělo. Na Hezuckého vzpomínají Ruppert, Farna i Mirai

Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz

České celebrity vyjadřují soustrast rodině moderátora Patrika Hezuckého, který zemřel ve věku 55 let po několikaměsíčních zdravotních komplikacích. Mnoho sil rodině popřála například zpěvačka Ewa...

KVÍZ: Žhavil Béda žhavil drát. Patříte mezi znalce nadčasové série o básnících?

Pavel Kříž a Adriana Romanová alias Štěpán a Jeskyňka ve druhém díle...

V sobotu 6. prosince slaví 85. narozeniny spisovatel a scenárista Ladislav Pecháček, původní profesí lékař. Jeho jméno je spjaté především se šestidílnou sérií o „básnících“, sledujících osudy...

Tarantino sestavil žebříček nej filmů 21. století. První je Ridley Scott, druhý animák

Quentin Tarantino (Cannes, 23. května 2014)

Režisér Quentin Tarantino sestavil pro podcast amerického spisovatele Breta Eastona Ellise žebříček dvaceti nejlepších filmů 21. století. Na vrcholu je válečné drama Černý jestřáb sestřelen od...

Po letech spolu. Bratři Hrušínští vyprávějí, jak se za normalizace měli vzdát příjmení

V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...

Odkaz jejich slavného otce je provází celý život, přesto se Jan i Rudolf Hrušínští dokázali samostatně zapsat jako významné herecké osobnosti. Po letech se sešli před kamerou, aby natočili...

7. prosince 2025

Noblesu neztratil ani v koncentráku. Po válce Oldřich Nový měnil frak za montérky

Premium
Filmová hvězda Oldřich Nový se za protektorátu odmítl rozvést se svou manželkou...

Je možné mít skoro holou hlavu, být menšího vzrůstu a v chůzi připomínat lyžaře, a přesto se stát filmovým milovníkem? Pokud máte noblesu a šarm, pak ano. Přesně to byl případ Oldřicha Nového, který...

7. prosince 2025

GLOSA: Nablýskaný Brahms. Festival slavil advent s hvězdným dirigentem

Na mimořádném adventním koncertě Pražského jara vystoupil Chamber Orchestra of...

V Praze se zastavil hudební ředitel newyorské Metropolitní opery, dirigent Yannick Nézet-Séguin. Na mimořádném adventním koncertě Pražského jara provedl s Chamber Orchestra of Europe zdánlivě ne...

7. prosince 2025  15:30

Tarantino sestavil žebříček nej filmů 21. století. První je Ridley Scott, druhý animák

Quentin Tarantino (Cannes, 23. května 2014)

Režisér Quentin Tarantino sestavil pro podcast amerického spisovatele Breta Eastona Ellise žebříček dvaceti nejlepších filmů 21. století. Na vrcholu je válečné drama Černý jestřáb sestřelen od...

7. prosince 2025  11:20

GLOSA: Rudiš i Pecková. Kniha Češi v Berlíně poslouží i jako netradiční bedekr

Jaroslav Rudiš

Nebe nad i pod Berlínem. Město před lety rozetnuté vedví, které se z jizev a šrámů vzpamatovává dodnes. Pro jedny labyrint, pro druhé osudová přitažlivost a místo, kam se buď natrvalo, nebo alespoň...

7. prosince 2025  8:50

Těžkosti po smrti sestry se s mojí rodinou vlekly dlouho, vypráví herečka Daňhelová

Premium
Anna Jiřina Daňhelová

Její videa patří k tomu nejvtipnějšímu, co můžete vidět na českém Instagramu. Víc než úspěšnou influencerkou Anna Jiřina Daňhelová totiž zůstává mimořádnou herečkou i scenáristkou, jejíž videa kromě...

6. prosince 2025

Čert pokušitel, Mikuláš, foglarovky i zázraky. Co všechno se vejde do pohádky

Premium
Martin Dejdar ve filmu Lucie a Mikuláš z tajemné čtvrti

Dokončuje se filmová pohádka, která zjevně nenajde obdoby. Pod názvem Lucie a Mikuláš z tajemné čtvrti propojuje tak rozdílné motivy jako Rychlé šípy včetně ježka v kleci, dále Mistra a Markétku,...

6. prosince 2025

TELEVIZIONÁŘ: Hvězda v roli hvězdy. George Clooney hraje herce Kellyho

George Clooney ve filmu Jay Kelly

Titulní jméno premiérové tragikomedie Jay Kelly, kterou k mikulášské nadílce přihodí streamovací služba Netflix, patří slavnému filmovému herci, jehož ztvárnil George Clooney. Po hrdinově boku stojí...

6. prosince 2025  8:50

Hledání vysněného ráje. Chata v Jezerní kotlině popkulturu využívá i odsuzuje

Premium
Ilustrace Pavla Čecha k Chatě v Jezerní kotlině

Chata v Jezerní kotlině je možná nejznámější český román o přátelství a hledání ideálního místa, tedy jakéhosi ráje na zemi. Stejně jako Záhada hlavolamu vyšel během vrcholného tvůrčího období...

6. prosince 2025

KVÍZ: Žhavil Béda žhavil drát. Patříte mezi znalce nadčasové série o básnících?

Pavel Kříž a Adriana Romanová alias Štěpán a Jeskyňka ve druhém díle...

V sobotu 6. prosince slaví 85. narozeniny spisovatel a scenárista Ladislav Pecháček, původní profesí lékař. Jeho jméno je spjaté především se šestidílnou sérií o „básnících“, sledujících osudy...

vydáno 6. prosince 2025

Originál se vším všudy, vzpomíná Miloš Pokorný na zesnulého kolegu Hezuckého

Patrik Hezucký a Miloš Pokorný (červen 2025)

Vytvořili nám takové podmínky, že jsme za Paťáčkem mohli kdykoli přijet, děkuje moderátor Miloš Pokorný benešovské nemocnici, kde své poslední chvíle trávil Patrik Hezucký. Byl to kamarád, kolega,...

5. prosince 2025  20:25

Jako zrádce bych neprošel ani přes casting. Režisér o Kotkovi i charakteru účastníků

Premium
Markus Krug. V showbyznysu se pohybuje několik let, jeho tvář však zůstávala v...

V showbyznysu se pohybuje několik let, jeho tvář však zůstávala v pozadí. Až s televizní hrou Zrádci se dostal do povědomí publika jako skromný sympaťák s bekovkou a neotřelými nápady. K režírování...

5. prosince 2025

