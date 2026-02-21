V dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato sleduje autorka Pepa Lubojacki boj svého bratra a dvou bratranců se závislostí.
„Truchlili jste někdy nad smrtí někoho, kdo ještě nezemřel?“ ptá se autorka dokumentu, který natáčela v průběhu několika let na mobilní telefon. Mapovala život svého staršího bratra a dvou bratranců ve snaze pochopit, proč se potýkají se závislostí. S bratrancem Davidem se setkává v nemocnici, kde mu amputovali obě nohy. Starší bratr žije už deset let na ulici v betonové buňce. Jejich další bratranec bydlí v garáži a sbírá elektro odpad.
„Formálně hravý snímek propojuje deníkové záběry se stylizovanými vzpomínkami, fotografiemi animovanými pomocí AI a grafickými intervencemi textů utvářející pluralitní hlas, v němž současnost vyjednává s minulostí. Bez sentimentu a v duchu DIY estetiky sleduje příčiny i důsledky závislosti a klade otázky, kde končí láska a začíná kontrola a co skutečně znamená respekt: zachraňovat, nebo nechat jít,“ zní v anotaci dokumentu, který do iVysílání připravuje Česká televize.
Caligriho cena je jednou z vedlejších cen filmové přehlídky, kterou udílí nezávislá tříčlenná porota od roku 1986. Vybírá přitom z filmů v sekci Forum, v níž samo Berlinale žádné ceny neudílí. Pojmenované je ocenění na počest jedné z německých filmových klasik z roku 1920, Kabinetu doktora Caligariho od režiséra Roberta Wieneho.
Od roku 2024 mají nad cenou záštitu streamovací platforma filmfriend a německý Spolkový svaz komunální filmové práce (BkF), který sdružuje komunální, studentská a nekomerční kina. Cena je dotovaná částkou 4000 eur (97 000 Kč), polovinu z nich dostane autor vítězného snímku, polovina zamíří na podporu distribuce. Český nebo slovenský film Caligariho cenu ještě nezískal, kinematografie středovýchodní Evropy uspěla naposledy v roce 1994, kdy ocenění získal snímek nedávno zesnulého maďarského režiséra Bély Tarra Satanské tango.
Na Berlinale jedou za Česko ženy, na filmovém trhu to zkusí série Monyová
Film Kdyby se holubi proměnili ve zlato se na Berlinale promítal čtyřikrát, premiéru měl v pátek 13. února. Byl jedním ze čtyř snímků s českou stopou, které letos měli návštěvníci Berlinale možnost zhlédnout.
V sekci Generation Kplus se představil krátký animovaný film En, ten, týky! slovenské režisérky a animátorky Andrey Szelesové, který vznikl rovněž v česko-slovenské koprodukci. V koprodukci Česka, Německa, Íránu a Lucemburska vzniklo drama Roya íránské režisérky Mahnáz Mohammadíové, které se promítalo v kategorii Panorama. Ve světové premiéře Berlinale uvedlo v sekci Classics ještě digitálně restaurovanou podobu snímku Panelstory aneb Jak se rodí sídliště režisérky Věry Chytilové z roku 1979.