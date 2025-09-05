Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdy se začne vysílat

  20:20
Začátek druhé série oblíbené televizní soutěže se blíží. Vysílat se začne v polovině září, online předplatitelé však první díl uvidí už zkraje září. Kdo se na obrazovkách objeví a jakými pravidly se bude soutěž řídit?
Moderátor Zrádců Vojta Kotek | foto: archiv Televize Prima

Druhá řada populární detektivní reality show vycházející z pár let starého nizozemského konceptu De Verraders už je za rohem. Dvanáct nových dílů s kompletně novým obsazením bude podle režiséra Markuse Kruga dramatičtější a ještě temnější. Atmosféru bude opět dokreslovat hrad Křivoklát.

Třísměnný provoz, noční zápřah, zakrývání podlah. Kastelán Křivoklátu o natáčení Zrádců

Účastníky bude detektivní hrou opět provázet Vojta Kotek v roli záludného hradního pána. Mezi prvními ohlášenými hráči byla například moderátorka Daniela Brzobohatá nebo novinář Čestmír Strakatý. O něco později přibyl například MMA zápasník Patrik Kincl.

Kde Zrádce sledovat

Premiérový díl druhé série Zrádců uvede Prima na svém hlavním kanále v neděli 14. září. Už předtím se k nim však dostanou uživatelé streamovací platformy Prima+, která první epizodu uvede o týden dříve – v neděli 7. září.

Tajemnou atmosféru soutěže dokresluje hrad Křivoklát. | foto: FTV Prima

Pro skalní fanoušky si producenti nachystali premiéru v kinech. V sálech sítě Cinestar uvedou první díl stejně jako na streamovací platformě Prima+, tedy 7. září. Ve všech kinech začne přenos přesně ve 20:15 hodin.

Kdo bude soutěžit

Stejně jako v první sérii se hry zúčastní 24 soutěžících, které bude tvořit mix známých tváří a zástupců z lidu. Televize doposud odhalila dvacet jmen. Zatím však není jasné, jaké jim připadnou role – diváci se rozdělení dozví až v prvním díle. Většina účastníků se už nyní shoduje na jednom: na špinavou hru plnou intrik a přetvářky se důkladně připravují.

Zrádci 2025, 2. série
DanielaModerátorka
První odtajněnou soutěžící byla moderátorka Daniela Brzohobohatá. „Předtím, než jsem přijela na hrad, tak jsem přemýšlela nad tím, že bych chtěla být jenom věrná,“ nechala se slyšet a dodala, že se velmi těší. „Člověk nemůže dohlédnout na vše, co se stane. Mě tato sociální hra strašně baví, extrémně mě to zajímá.“
TomášSprávce ubytovacího zařízení
Druhým odhaleným hráčem je Tomáš, kterého za srdce chytla už první série. „Už po prvním dílu jsem si řekl, že to musím zkusit,“ vysvětlil svoje zapálení. „Zaujal mě koncept hry a její pravidla – připomněla mi hru Městečko Palermo, kterou jsem hrával na táborech.“ Už v úvodu navíc prohlásil, že ve hře není sám a rád by se stal zrádcem.
PetraVězeňská vyšetřovatelka
I třetí hráčka aspiruje na zrádkyni – využít přitom chce bohatých zkušeností ze šestnáctileté praxe vězeňské vyšetřovatelky. „S lidmi, kteří se přetvařují a skrývají pravdu, jsem v kontaktu denně. Jsem zvyklá pozorovat chování lidí, analyzovat, kdy něco nesedí,“ naznačuje, jak se chce dostat k vítězství. „Plánuji využít jejich taktiky, na kterou jsem zvyklá,“ říká.
SáraProdejkyně zájezdů
Jasno o své roli má i čtvrtá soutěžící Sára. „Chci hrát jako zrádce. Můj charakter není hrát věrnou,“ varuje. Zbývající soutěžící hodlá porazit přetvářkou a intrikami, navíc se dušuje, že nemá žádné slabiny.
PetrRežisér a lektor
Pětici soutěžících, která byla odtajněná jako první, uzavírá režisér a lektor Petr, který prohlásil, že si účastí plní sen. Zároveň zmiňuje i touhu po dobrodružství, chuť hrát si nebo „děs z toho, že stárnu a že bych si nestihl splnit sny,“ vysvětluje svou motivaci. Jestli se vidí v roli poctivého věrného, nebo intrikujícího zrádce, však neprozradil.
ČestmírNovinář a podcaster
Prvním z druhé „várky“ odhalených soutěžících je novinář Čestmír Strakatý. Ve hře hodlá osahat své limity a je si jistý, že obstojí. „Může to být inspirativní a zábavné, což je něco, co mě láká,“ poznamenal. Výhodou by mu měla být dlouhá praxe. „Myslím si ale, že dokážu naslouchat, být empatický a fungovat ve skupině, což by mohlo být výhodou,“ uvažuje, ale dodává, že neví, jak bude na průběh hry reagovat, jelikož není na podobný tlak zvyklý.
VěraDůchodkyně
Sedmá ohlášená soutěžící Věra hodlá spoléhat hlavně na svůj humor a energii. „Pokud mi energie vydrží, tak moje bezprostřednost a důvěryhodnost by mohly být mými klíčovými atributy,“ zvažuje svou strategii. Hry se chce zúčastnit hlavně pro zábavu a dobrodružství. Chtěla by být věrnou, ve výhru však nevěří.
KarolínaMajitelka prádelny
Zábavu a nové zážitky očekává i Karolína, která je osmou ohlášenou hráčkou. „Ráda hraji hry, zkouším nové věci a poznávám nové lidi,“ vysvětluje své zapálení s tím, že ve Zrádcích se všechno snoubí. „Těším se na každou jednotlivou část, která mě tam čeká,“ vysvětlila.
SofieManažerka
Další soutěžící je Sofie, která v psychologické hře na izolovaném hradě hodlá sázet na svou empatii. „Poměrně rychle navazuji vztahy a působím na lidi důvěryhodně, takže to jsou moje silné zbraně,“ uvažuje a dodává: „Důležité je také zachovávat vnitřní klid.“
MarekPilot dopravního letadla
První desítku uzavírá Marek, který se chce přetvářkám vyhnout. „Budu z větší části sám sebou, ale v některých situacích asi budu jednat jinak, než bych jednal v reálném životě. I když běžně nelže, ve Zrádcích se fabulací neštítí. „Bude to potřeba a nemám s tím velký problém. Je to hra, žádný morální kompas tady neplatí.“
PatrikMMA zápasník
Jedenáctkou mezi hráči je opět známé jméno – MMA zápasník Patrik Kincl, kterého do soutěže přivedla hlavně zvědavost. „Bude to pro mě úplně nová zkušenost. Chci si vyzkoušet, jaké to ve skutečnosti bude,“ rozebral svoji motivaci. Počítá s tím, že se bude muset přetvařovat. „Když o něco půjde, budu muset lhát. A věřím si na to,“ varuje. Rád by si vyzkoušel obě role – zrádce i věrného.
VeronikaModelka
Dvanáctá soutěžící Veronika jde do hry s jasnými cíli – chce být zrádce a chce vyhrát. „Umím komunikovat s lidmi, ale zároveň si je nepouštím k srdci,“ uvažuje nad svými přednostmi, které získala prací v modelingu. „Měla jsem možnost spolupracovat s různými typy lidí, naučila jsem se přizpůsobovat situacím a vycházet i se složitějšími povahami.“ Účastí chce zároveň vystoupit ze stereotypu a udělat něco odvážného.
MarcellHudebník a lékař
Soutěžit bude i hudebník a lékař Marcell, který se už hry nemůže dočkat. „Je to zatím nejlepší reality hra, jaká byla v Česku natočena,“ říká s nadšením. Na výsledek druhé série je hodně zvědavý – on sám chce být věrným a na svou roli se i důkladně připravoval. „Chodím do fitka, snažím se starat o své tělo. Určitě se budu snažit trochu předvídat, co budou ostatní hráči dělat, a podle gest a chování poznat, jestli mluví pravdu,“ uvažuje a dodává, že sám se za manipulativního nepovažuje. „Umím ale dobře přesvědčit,“ uzavírá.
AničkaPrávnička
Čtrnáctá soutěžící Anička se charakterizuje jako zvídavá a hravá, což ji přivedlo až k přihlášení do hry. „Odmalička jsem milovala deskové hry nebo například Městečko Palermo,“ říká a dodává, že je hraje i nyní se svými dětmi. „Právě díky té hravosti jsem se rozhodla Zrádce zkusit a hru si užít.“
RobertPřírodovědec
Koncept Zrádců imponuje i Robertovi. „Život beru jako určitý sociální experiment. Baví mě pozorovat lidi, analyzovat jejich chování a přemýšlet nad tím,“ popisuje, proč se mu hra tolik líbí. „Celý život vnímám trochu jako hru – ne že bych neustále někoho zrazoval nebo lhal. Varoval, že svoji hru už dávno rozehrál jako zrádce. „Člověka jako jsem já mezi věrnými nechceš.“
KateřinaKriminalistka
Zrádcem chce být i kriminalistka Kateřina. Během hry využije svých zkušeností, kdy stíhala nejhorší zločince a sériové vrahy v republice. „Těším se hlavně na to, jak bude reagovat skupina lidí, která tam bude,“ uvažuje a dodává, že je rozdíl pozorovat chování lidí zvenčí nebo být součástí hry. Účastí chce ale hlavně poznat samu sebe a doufá, že nevypadne hned na začátku, aby mohla pozorovat chování ostatních. „Jestli zůstávají stejní nebo se jejich chování postupně promění s možností získat finanční odměnu. Jsem zvědavá, co to udělá s dynamikou skupiny,“ uzavírá.
VláďaIT konzultant
Do soutěže se zapojí i Vláďa, vítěz prvního kola Survivoru. „Už od doby, co jsem viděl první sérii, jsem si často kladl otázku, jaké by to bylo, kdybych hrál já, a jak bych fungoval mezi ostatními,“ uvažuje. Ve Zrádcích chce být sám sebou a být co nejpřirozenější, aby na sebe nepoutal pozornost. „Záležet bude na každém slovu, na každém gestu, na každém pohledu – cokoli může vzbuzovat podezření. „Paranoia tam bude vždy, to je jasné,“ dodává.
TerezaLesní dělnice a autorka detektivek
Další hráčkou je Tereza, která hodlá vsadit na přetvářku a manipulace. „Tím, že mám tatínka Indiána a žiji ve Švédsku, si o mně spousta lidí myslí, že jsem taková éterická bytost, která chce zachránit svět sázením stromků. Ale to vůbec neodpovídá realitě. Plánuji využít své alter ego něžné ženy, ale zároveň být během hry zákeřná.“
VanillyStudentka
Devatenáctou soutěžící je studentka Vanilly, která už při příchodu odhodila veškeré morální hranice. Do hry jde s promyšlenou strategií – jako zrádkyně bude krutá a i jako věrná bude lhát a přetvařovat se. „Jsem velmi hlučná, všude jsem středem pozornosti, protože jsem extrovert, takže se rozhodně budu muset trochu uklidnit a budu to hrát na milou, nevinnou holku,“ prozrazuje.
MiaVrchní komisařka
Druhou desítku uzavírá Mia, která při odhalování intrik a přetvářky dalších hráčů využije letité zkušenosti. „Díky své profesi vím, že jsem dobrý lhář,“ varuje a prozrazuje, že už nyní pracuje se spoustou scénářů. „Člověk jako já přece nemůže být zrádce.“ Jedním by se přesto stát chtěla a myslí si i na výhru.
OndřejVideomaker
Prvním z poslední čtveřice představených soutěžích je Ondřej. Hrát chce na jistotu. „Rád bych zůstal někde uprostřed, abych nebyl na ráně a zároveň nebyl vyřazen věrnými,“ poodhaluje svou strategii. „První plán je vyhrát jako věrný,“ dodává.
BáraSpoluautorka podcastu
Další známou tváří je spoluautorka krimi podcastu Opravdové zločiny Barbora Krčmová. Účastí ve hře hodlá vystoupit z každodennosti. „Chci si zahrát něco jiného, než jsem v reálném životě,“ vysvětluje. O tom, jaké role se chce ujmout, má už dávno jasno. „Zrádce. Vraždila bych pro to, abych mohla vraždit,“ varuje a dodává, že na lhaní je zvyklá.
MichalMentalista, iluzionista
Dobře připravený je i předposlední odhalený soutěžící. „Jsem perfektní lhář,“ varuje Michal, který se odmalička věnuje kouzlům a iluzím. „Jeden z mých největších triků je únik z tisícilitrové nádrže plné vody,“ popisuje, že i pod tlakem umí navíc dobře fungovat.
MJObchodní zástupce
Výčet soutěžících uzavírá MJ, který se chce ujmout role věrného. „Moje silná stránka je ta sociální hra, dokážu si udělat kamaráda z každého,“ poodhaluje svou taktiku a dodává, že zrádce hodlá odhalovat jednoduše. „Budu čekat na chybu,“ vysvětluje a dodává, že se pokusí hrát co nejlépe. „Chci se dostat se do finále.“

Jaká jsou pravidla 2. ročníku

Osvědčený koncept založený na hře Městečko Palermo se od úspěšné první řady neliší – všichni účastníci každý herní den plní úkoly, čímž zvyšují celkovou výhru. Večer potom hlasují o vyloučení někoho ze svých řad, čímž se snaží odhalit zrádce mezi věrnými.

Kulatý stůl u kterého hráči hlasují o vyloučení některého ze soutěžících. | foto: FTV Prima

Zrádci se scházejí jen o pár hodin později pod rouškou tmy a každou noc rozhodují o vyloučení („zavraždění“) některého z věrných. Výhra ve výši několika set tisíc korun pak náleží poslednímu ze zrádců nebo všem věrným, pokud se jim podaří všechny zrádce odhalit.

Oceňovaná první série

Vítězkou první řady Zrádců se stala modelka Nicole Šáchová, kterou až do konce nikdo neodhalil. O výhru se kromě ní pokusil například policista, reportér, barman nebo hráčka pokeru.

Naučila jsem se jít přes mrtvoly, chtěla bych si to odhodlání nechat, říká Nicole

Soutěž si vysloužila chválu hlavně díky neotřelosti a odlišnosti od jiných známých pořadů a díky tomu, že sleduje psychologii postav. „Odolnost, davová psychóza, krizové jednání, stádní logika, řeč těla… To všechno a mnohem víc tam lze najít,“ glosovala ještě před finále první řady vedoucí kulturní rubriky Monika Zavřelová.

Snímek z druhé řady Zrádců | foto: Prima

V soutěži hraje stěžejní roli fabulace a přetvářka. „Podstatu vtlouká pořad soutěžícím i divákům do hlavy od první chvíle opakovaně: nikomu nevěřte, vaší taktikou je lest a zrada, zkrátka a dobře lžete, manipulujte, intrikujte ostošest,“ zdůraznila kritička Mirka Spáčilová.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdy se začne vysílat

Museum Kampa slaví. Návštěvníky láká na vystavená díla, koncert i dílny pro děti

Pražské Museum Kampa zve na oslavu svého 22. výročí otevření a zároveň nedožitých 106. narozenin zakladatelky galerie Medy Mládkové. Při této příležitosti připravilo na pondělí 8. září kulturní...

4. září 2025  15:36

RECENZE: Bravurně nasnímaná podívaná. Třináct dní a nocí utíkají před Tálibánem

65 % Premium

Nedávné reálné drama v pozadí hrané rekonstrukce představuje nejsilnější stránku novinky kin s názvem 13 dní, 13 nocí. Snímek, který natočil tvůrce nejnovější verze Tří mušketýrů Martin Bourboulon,...

4. září 2025

