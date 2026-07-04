Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kdo chce zapalovat, musí sám hořet! O čem je film Kopytem sem, kopytem tam?

Zuzana Stiboříková
  15:30

Film Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam jako jeden z prvních v Československu upozorňoval na nebezpečí AIDS. | foto: Bontonfilm

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nabízí každý rok kromě nových snímků také filmovou klasiku v digitálně restaurované verzi. Tentokrát organizátoři zvolili film Kopytem sem, kopytem tam režisérky Věry Chytilové z roku 1988, který jako jeden z prvních otevřel téma AIDS. Diváci tak budou mít možnost srovnat současné Vary s rokem 1988, kdy se tu film natáčel.

Kopytem sem, kopytem tam přehledně:

Světová premiéra digitálně restaurované verze Kopytem sem, kopytem tam na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary:

  • v neděli 5. července 2026 od 11:00 ve Velkém sále hotelu Thermal
  • druhá projekce v sobotu 11. července 2026 od 16:00 v Císařských lázních

Děj filmu „Kdo chce zapalovat, musí sám hořet!“

Příběh se točí kolem tří přátel. Pepe sice moc nepracuje, ale oficiálně působí jako mírně úplatný podnikový kontrolor RAJ (zkratka pro Restaurace a jídelny), František je provozní okresního kulturního střediska a trojlístek doplňuje pracovník veterinárního ústavu Dědek. Jejich život i práce se odehrávají ve všedním, nepodnětném, morálně nestabilní prostředí pozdního socialismu.

„Copak se dá v týhle zkorumpovaný džungli dělat něco jinýho než blbnout?!“ (Pepe)

Tím spíš se po setmění život mění ve velký dekadentní večírek – jako jediný únik od všednosti. V eskalaci rozmaru, sobectví, krutých žertů a sexuálních dobrodružství se tříští jejich osobnosti i vztahy, ale také se stupňuje dřímající nebezpečí, které divák cítí i pod bezstarostnou maskou grotesky.

Krizový bod filmu přichází těsně před koncem, kdy si skupina přátel kolem Pepeho nechá udělat krevní testy na virus HIV. Mezi pomíchanými vzorky je jeden pozitivní. Stačí chvíle, aby se z carpe diem stal boj o život a z přátel zuřivá smečka, kde si chce každý pro sebe urvat právo na život.

Tomáš Hanák (Pepe)

Milan Šteindler (Dědek) a David Vávra (František)

Kopytem sem, kopytem tam: Režie, obsazení, premiéra

  • Režie: Věra Chytilová
  • Námět: Pavel Škapík, scénář: Věra Chytilová, Pavel Škapík
  • Dramaturgie: Jiří Blažek
  • Kamera: Jaroslav Brabec, střih: Ivana Kačírková
  • Hudba: Jiří Chlumecký, hudbu nahrála skupina Národní třída
  • Píseň Tempo doby nahrála skupina ZOO
  • Obsazení:
    Josef zvaný Pepe:     Tomáš Hanák
    František:     David Vávra
    Milan Dědek:     Milan Šteindler
    V dalších rolích: Tereza Kučerová, Ivana Kuntová, Renata Becerrová, Barbora Dlouhá, Chantal Poullain, Jiří Bartoška, Josef Kobr a další
  • Začátek natáčení: 7. 12. 1987
  • Konec natáčení (včetně dotáček): 19. 5. 1988
  • Premiéra: 1. 3. 1989

V roce 2026 byl film digitalizován za spolupráce Národního filmového archivu, Státního fondu audiovize a Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary ve studiích Universal Production Partners a Soundsquare v Praze.

Téma AIDS „Kapka krve ještě nikoho nezabila!“

Ačkoli se s tímto filmem nejčastěji spojuje téma AIDS, není to hlavní zápletka, ale spíše pointa. V kritickém okamžiku odhaluje křehkou hranici vztahů i existenciální nejistotu života, který se může z minuty na minuty zcela změnit. Věra Chytilová coby režisérka i autorka scénáře tak nahlas ukázala dobový problém, o kterém se zatím mluvilo spíše šeptem, a zároveň upozornila, že se týká celé populace, ne jen homosexuální komunity, jak byla nemoc v osmdesátých letech vnímána.

Režisérka také nevytváří pouze mravoučné drama. Alarmující signály útočí na smysly diváka pomocí inovativních a ve své době šokujících filmařských technik, především práce s kamerou a dramatického střihu.

Klíčové bylo i barevné ladění do červené barvy, která symbolizuje krev, ale také nenásilné proplouvání narativu mezi realitou a „surrealitou“. Například v podobě osudového setkání Pepeho s démonickou ženou z plakátu v podání tajemné Chantal Poullain, která se od začátku pohybuje v příběhu jako ideál, k němuž Pepe přirovnává všechny ženy procházející jeho ložnicí. Splněný sen se však zhmotní v děsivé podobě jako forma trestu za nenasytnost.

Divadlo Sklep Ze „sklepa“ do světel reflektorů!

Když režisérka Věra Chytilová začala připravovat svůj nový film s pracovním názvem Geometrickou řadou, měla už za sebou oceňované filmy Hra o Jablko nebo Faunovo velmi pozdní odpoledne, ale také spolupráci s Boleslavem Polívkou, jehož expresivní divadelní řeč přenesla na plátno ve filmu Šašek a královna.

V autorském souboru do té doby málo známého pražského divadla Sklep, jehož název pochází ze sklepního prostoru, kde David Vávra soubor založil,vycítila potenciál. „Pro její práci je příznačné, že se neopírá o zavedené herecké osobnosti. Ne že by je podceňovala, ale jejímu pojetí tvorby odpovídají spíše neznámé herecké tváře. V tomto případě si vybírala z herců divadla Sklep a Křeč,“ vysvětlil v roce 1989 dramaturg filmu a vedoucí 1. tvůrčí skupiny Filmového studia Barrandov Jiří Blažek.

Věra Chytilová

Scénář pak Chytilová postavila částečně i na „sklepácké“ sugestivní, deklamativní poetice i některých původních textech a přizvala ke spolupráci Davida Vávru, Milana Šteindlera a po velkém zdráhání souhlasil i Tomáš Hanák. Jejich souhra i cílené přehrávání až na hranu pitvoření umně odráží absurditu bezbřehého a bezcílného konzumování života.

Rukopis divadla Sklep byl nakonec tak silný, že se vyrovnal leitmotivu. Pracovní název Geometrickou řadou pak nahradil titul „sklepácké“ básně Kopytem sem, kopytem tam. Ve filmu byla použita i hymna Divadla Sklep.

Navzdory nevoli režiséra Tomáše Vorla, který si tvůrčí styl divadla Sklep nárokoval pro svůj Kouř, znamenal film Věry Chytilové pro herce i celé divadlo vstupenku do veřejného povědomí a odstartoval jejich devadesátkovou popularitu. „Do té doby jsme byli parta na okraji. Tím filmem jsme na sebe bouchli štempl a všichni kritici si dali volume doprava,“ vzpomínal David Vávra v roce 2023, jak byli najednou v centru zájmu.

Režisérka Věra Chytilová ukázala, že ze souboje s režimem lze vyjít se ctí

Lokace Od Puppu na Slovanský ostrov

Film byl natáčen a také se odehrává v Karlových Varech a zdejší exteriéry nejsou jen kulisou, ale pomáhají spoluvytvářet atmosféru. Od večírků v opulentním Grand hotelu Pupp a nočních barů přes bezvýrazné prostředí veterinárního ústavu až po vrcholnou scénu u sloupů lázeňské kolonády, které dávají finální scéně rozměr antické tragédie. Naproti tomu je jedna ze závěrečných scén v čisté přírodě Slovanského ostrova oslavou radosti ze života.

Kde se natáčelo?

  • Grandhotel Pupp v Karlových Varech
  • Tržiště v Karlových Varech
  • Mlýnská kolonáda v Karlových Varech
  • Ulice Nad jelením skokem a Na Vyhlídce v Karlových Varech
  • Boží Dar a Jáchymov
  • Nemocnice na Bulovce a Slovanský ostrov v Praze

Reflexe v roce 1989 Skrytá kritika režimu

Na AIDS jako zásadním společenském tématu stála v roce 1989 i propagace filmu v tisku, která akcentovala zaměření na „jeden z nejvážnějších problémů dnešního světa“ a „osobitě vyhraněné ztvárnění mravní odpovědnosti jednotlivce“. Dobová kritika pak oceňovala především osobité pojetí a zdůrazňovala dopad „promiskuity deformující vztahy i ohrožující život“.

Ačkoli byl film označován jako „moralita“, která kritizuje nedostatečnou zodpovědnost vůči společnosti, mnohovrstevnaté pojetí filmu toto označení přesahuje. Odráží totiž i neukotvenost mladých lidí, kteří uprostřed omezených možností „normalizovaného“ Československa nenacházejí skutečný smysl života, odkud se nesetkají se smrtí.

Pro diváky byl film zjevením především díky otevřenosti, s jakou pracuje s motivy sexu, drog, násilí, ale i nemoci na pozadí vyhasínajícího socialismu, který filmem stále rezonuje v naprázdno vyznívajících heslech.

Ocenění:

Cena Čs. Filmu 1989 na Festivalu českých a slovenských filmů v Mladé Boleslavi v roce 1989

Cena Profesionálního filmového klubu PROK „Bota Charlie Chaplina“ na 16. mezinárodním filmovém festivalu v Moskvě

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

Jedno orosené s prezidentem a večer koncert s kapelou. Keanu Reeves je v Praze

Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar zašli na pivo s prezidentem republiky Petrem...

Kanadský herec Keanu Reeves známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar odehraje v pondělí večer koncert v holešovickém klubu SaSaZu. V neděli...

Vary se blyští v předstihu. Přijely legendy Hoffman a Keitel či „podfukář“ Eisenberg

Hlavní hvězda 60. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, americký...

Filmový festival v Karlových Varech s denním předstihem uvítal několik velkých hvězd. Nejblyštivější jméno je Dustin Hoffman, který v pátek převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...

Keitel tančil, Hoffman se podepisoval. Červený koberec ve Varech oblehly davy

Harvey Keitel se baví na červeném koberci (3. července 2026)

Dustin Hoffman, tedy hlavní hvězda 60. ročníku MFF v Karlových Varech, se před Hotelem Thermal dočkal největšího zájmu a aplausu. Program úvodního dne začal úvodním hudebním vystoupením Annet X, pak...

Slavné tváře Hollywoodu i dámy z Hradu. Podívejte se na hvězdy červeného koberce

Zpěvačka Annet X zaujala během úvodu červeného koberce (3. července 2026).

V Karlových Varech odstartoval 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Po červeném koberci před hotelem Thermal se prošly zahraniční hvězdy úvodního večera jako Harvey Keitel, Jesse Eisenberg,...

Kdo chce zapalovat, musí sám hořet! O čem je film Kopytem sem, kopytem tam?

Kopytem sem, kopytem tam

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nabízí každý rok kromě nových snímků také filmovou klasiku v digitálně restaurované verzi. Tentokrát organizátoři zvolili film Kopytem sem, kopytem tam...

4. července 2026  15:30

Ve dvaceti nevíme, kým jsme. A já to nevím dodnes, uvedl Hoffman svého Absolventa

Dustin Hoffman uvádí v Thermalu slavný film Absolvent (4. července 2026).

Dustin Hoffman, největší hvězda karlovarského festivalu, osobně ve Velkém sále uvedl film Absolvent. Po krátkém úvodu, kdy mu vestoje dlouze tleskal celý sál, si Hoffman sám sedl mezi diváky, aby se...

4. července 2026  15:26

PRVNÍ DOJMY: Drag queen zpívá Malovaný džbánku. To by měla vidět Vondráčková!

Premium
Jan Cina ve filmu Chica Checa

K domácí tradici tragikomedií se hlásí Chica Checa, první český snímek, který se představil v hlavní soutěži karlovarského festivalu. Kdo na něj v srpnu vyrazí do kin, může počítat s předvídatelným...

4. července 2026

GLOSA: Pendulum, Lilly Palmer nebo Dimitri Vegas. V Ostravě se v noci nespalo

Německá DJka Lilly Palmer na festivalu Beats for Love v Ostravě (3. července...

Ostravský elektronický taneční festival Beats for Love potvrdil, proč svou kvalitou patří do první stovky nejlepších festivalů světa. Třetí den čtyřdenní akce otřásl industriálním prostorem v Dolních...

4. července 2026  13:53

Studená sprcha ve 37 letech. Proč nemohla být Gyllenhaalová ve filmu milenkou?

Maggie Gyllenhaalová (New York, 5. května 2014)

Dnes patří mezi nejrespektovanější americké herečky své generace a stále častěji se prosazuje také jako režisérka. Maggie Gyllenhaalová má lásku k filmu v krvi, věnovali se mu její oba rodiče....

4. července 2026  13:30

Ve frontě od půl třetí ráno. Návštěvníci festivalu prozradili, na jaké filmy čekají

Je sedm hodin ráno, a přízemí hotelu Thermal už je zaplněné filmovými nadšenci....

Sobotní ráno na filmovém festivalu rozhodně nepřeje milovníkům vyspávání do oběda. Už před sedmou hodinou se u pokladen v hotelu Thermal tvoří dlouhé fronty. Jako každý rok, i letos sem návštěvníci...

4. července 2026  12:40

Cena ve Varech a polské občanství. Jesse Eisenberg zahájil hlubší vztah s Evropou

Jesse Eisenberg přebírá Cenu prezidenta MFF (4. července 2026)

Americký herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg převzal Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Ve Velkém sále Thermalu při té příležitosti uvedl film Dvojník. Na pódiu prozradil, že příští...

4. července 2026  11:38,  aktualizováno  12:17

VE VARU S MIRKOU: Nebezpečné korzety, malí velcí muži a fotbal v lodičkách

Premium
Dustin Hoffman odpočívá, zatímco doznívá potlesk (3. července 2026).

Karlovarský festival konečně odtajnil, jak tomu bylo s naším fotbalem na mistrovství světa. Žádná potupná prohra, podle moderátora Marka Ebena totiž čeští fotbalisti opustili šampionát tak brzy z...

4. července 2026

Drony řádily nad Karlovými Vary. Festival odstartovala největší show v historii

Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4....

Největší dronovou show v dosavadní historii České republiky vyvrcholil úvodní ceremoniál 60. ročníku karlovarského festivalu. Obrazce z dronů sledovaly u Hotelu Thermal po půlnoci z pátku na sobotu...

4. července 2026  8:41

Devět dní shonu a šedesát minut klidu. Tipy, jak den po dni zažít festivalové Vary

Premium
Harvey Keitel se uklání publiku na slavnostním zahájení 60. ročníku MFF Karlovy...

Karlovarský filmový festival má sice slavnostnější ráz než jindy, protože letos oslaví šedesátý ročník a osmdesát let od svého založení, kdy začínal v Mariánských Lázních a posléze se musel ob rok...

4. července 2026

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Rodina Dustina Hoffmana: manželka ho chtěla už jako dítě, syn žil v Česku

Dustin Hoffman a jeho manželka Lisa na Governors Awards (Los Angeles, 11....

Americký herec Dustin Hoffman letos na karlovarském festivalu převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Dvojnásobný držitel Oscara během života vychoval šest...

4. července 2026

Severská poetika i žížaly. Festival ukázal novou znělku se Stellanem Skarsgårdem

Stellan Skarsg&#229;rd v nové znělce karlovarského festivalu

Karlovarský festival každý rok nabídne novou znělku, ve které se objeví jedna z hvězd světového či českého filmu. Na úvodním večeru aktuálního 60. ročníku tak měla premiéru další. V krátkém filmu se...

3. července 2026  21:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.