Kopytem sem, kopytem tam přehledně:
- Děj, postavy a hlavní téma filmu
- Režie, obsazení, natáčení, premiéra
- Zapojení divadla Sklep
- Lokace filmu v Karlových Varech
- Dobová reflexe filmu a ocenění
Světová premiéra digitálně restaurované verze Kopytem sem, kopytem tam na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary:
Děj filmu „Kdo chce zapalovat, musí sám hořet!“
Příběh se točí kolem tří přátel. Pepe sice moc nepracuje, ale oficiálně působí jako mírně úplatný podnikový kontrolor RAJ (zkratka pro Restaurace a jídelny), František je provozní okresního kulturního střediska a trojlístek doplňuje pracovník veterinárního ústavu Dědek. Jejich život i práce se odehrávají ve všedním, nepodnětném, morálně nestabilní prostředí pozdního socialismu.
„Copak se dá v týhle zkorumpovaný džungli dělat něco jinýho než blbnout?!“ (Pepe)
Tím spíš se po setmění život mění ve velký dekadentní večírek – jako jediný únik od všednosti. V eskalaci rozmaru, sobectví, krutých žertů a sexuálních dobrodružství se tříští jejich osobnosti i vztahy, ale také se stupňuje dřímající nebezpečí, které divák cítí i pod bezstarostnou maskou grotesky.
Krizový bod filmu přichází těsně před koncem, kdy si skupina přátel kolem Pepeho nechá udělat krevní testy na virus HIV. Mezi pomíchanými vzorky je jeden pozitivní. Stačí chvíle, aby se z carpe diem stal boj o život a z přátel zuřivá smečka, kde si chce každý pro sebe urvat právo na život.
Kopytem sem, kopytem tam: Režie, obsazení, premiéra
V roce 2026 byl film digitalizován za spolupráce Národního filmového archivu, Státního fondu audiovize a Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary ve studiích Universal Production Partners a Soundsquare v Praze.
Téma AIDS „Kapka krve ještě nikoho nezabila!“
Ačkoli se s tímto filmem nejčastěji spojuje téma AIDS, není to hlavní zápletka, ale spíše pointa. V kritickém okamžiku odhaluje křehkou hranici vztahů i existenciální nejistotu života, který se může z minuty na minuty zcela změnit. Věra Chytilová coby režisérka i autorka scénáře tak nahlas ukázala dobový problém, o kterém se zatím mluvilo spíše šeptem, a zároveň upozornila, že se týká celé populace, ne jen homosexuální komunity, jak byla nemoc v osmdesátých letech vnímána.
Režisérka také nevytváří pouze mravoučné drama. Alarmující signály útočí na smysly diváka pomocí inovativních a ve své době šokujících filmařských technik, především práce s kamerou a dramatického střihu.
Klíčové bylo i barevné ladění do červené barvy, která symbolizuje krev, ale také nenásilné proplouvání narativu mezi realitou a „surrealitou“. Například v podobě osudového setkání Pepeho s démonickou ženou z plakátu v podání tajemné Chantal Poullain, která se od začátku pohybuje v příběhu jako ideál, k němuž Pepe přirovnává všechny ženy procházející jeho ložnicí. Splněný sen se však zhmotní v děsivé podobě jako forma trestu za nenasytnost.
Divadlo Sklep Ze „sklepa“ do světel reflektorů!
Když režisérka Věra Chytilová začala připravovat svůj nový film s pracovním názvem Geometrickou řadou, měla už za sebou oceňované filmy Hra o Jablko nebo Faunovo velmi pozdní odpoledne, ale také spolupráci s Boleslavem Polívkou, jehož expresivní divadelní řeč přenesla na plátno ve filmu Šašek a královna.
V autorském souboru do té doby málo známého pražského divadla Sklep, jehož název pochází ze sklepního prostoru, kde David Vávra soubor založil,vycítila potenciál. „Pro její práci je příznačné, že se neopírá o zavedené herecké osobnosti. Ne že by je podceňovala, ale jejímu pojetí tvorby odpovídají spíše neznámé herecké tváře. V tomto případě si vybírala z herců divadla Sklep a Křeč,“ vysvětlil v roce 1989 dramaturg filmu a vedoucí 1. tvůrčí skupiny Filmového studia Barrandov Jiří Blažek.
Scénář pak Chytilová postavila částečně i na „sklepácké“ sugestivní, deklamativní poetice i některých původních textech a přizvala ke spolupráci Davida Vávru, Milana Šteindlera a po velkém zdráhání souhlasil i Tomáš Hanák. Jejich souhra i cílené přehrávání až na hranu pitvoření umně odráží absurditu bezbřehého a bezcílného konzumování života.
Rukopis divadla Sklep byl nakonec tak silný, že se vyrovnal leitmotivu. Pracovní název Geometrickou řadou pak nahradil titul „sklepácké“ básně Kopytem sem, kopytem tam. Ve filmu byla použita i hymna Divadla Sklep.
Navzdory nevoli režiséra Tomáše Vorla, který si tvůrčí styl divadla Sklep nárokoval pro svůj Kouř, znamenal film Věry Chytilové pro herce i celé divadlo vstupenku do veřejného povědomí a odstartoval jejich devadesátkovou popularitu. „Do té doby jsme byli parta na okraji. Tím filmem jsme na sebe bouchli štempl a všichni kritici si dali volume doprava,“ vzpomínal David Vávra v roce 2023, jak byli najednou v centru zájmu.
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Režisérka Věra Chytilová ukázala, že ze souboje s režimem lze vyjít se ctí
Lokace Od Puppu na Slovanský ostrov
Film byl natáčen a také se odehrává v Karlových Varech a zdejší exteriéry nejsou jen kulisou, ale pomáhají spoluvytvářet atmosféru. Od večírků v opulentním Grand hotelu Pupp a nočních barů přes bezvýrazné prostředí veterinárního ústavu až po vrcholnou scénu u sloupů lázeňské kolonády, které dávají finální scéně rozměr antické tragédie. Naproti tomu je jedna ze závěrečných scén v čisté přírodě Slovanského ostrova oslavou radosti ze života.
Kde se natáčelo?
Reflexe v roce 1989 Skrytá kritika režimu
Na AIDS jako zásadním společenském tématu stála v roce 1989 i propagace filmu v tisku, která akcentovala zaměření na „jeden z nejvážnějších problémů dnešního světa“ a „osobitě vyhraněné ztvárnění mravní odpovědnosti jednotlivce“. Dobová kritika pak oceňovala především osobité pojetí a zdůrazňovala dopad „promiskuity deformující vztahy i ohrožující život“.
Ačkoli byl film označován jako „moralita“, která kritizuje nedostatečnou zodpovědnost vůči společnosti, mnohovrstevnaté pojetí filmu toto označení přesahuje. Odráží totiž i neukotvenost mladých lidí, kteří uprostřed omezených možností „normalizovaného“ Československa nenacházejí skutečný smysl života, odkud se nesetkají se smrtí.
Pro diváky byl film zjevením především díky otevřenosti, s jakou pracuje s motivy sexu, drog, násilí, ale i nemoci na pozadí vyhasínajícího socialismu, který filmem stále rezonuje v naprázdno vyznívajících heslech.
Ocenění:
Cena Čs. Filmu 1989 na Festivalu českých a slovenských filmů v Mladé Boleslavi v roce 1989
Cena Profesionálního filmového klubu PROK „Bota Charlie Chaplina“ na 16. mezinárodním filmovém festivalu v Moskvě