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Kdo byl nejlepší Bond? Připomeňte si všechny herce, kteří hráli agenta 007

Matouš Waller
  11:00
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Tvář nejslavnějšímu tajnému agentovi s číslem 007 za téměř 65 let propůjčilo šest herců, kteří se dohromady objevili ve dvaceti pěti (oficiálních) filmech. Poslední snímek Není čas zemřít, v němž se s rolí rozloučil dlouholetý představitel Daniel Craig, letos v říjnu oslavil už pět let od svého uvedení. Nyní běží konkurz na nové obsazení, jména jsou ale zatím nejistá.
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Sean Connery

Sean Connery ve filmu Srdečné pozdravy z Ruska (1963). | foto: MGM

Prvním a patrně i nejproslulejším představitelem slavného agenta 007 byl skotský (jako sám James Bond) herec Sean Connery. Jeho výběr se ale Ianu Flemingovi, autorovi knižní předlohy, příliš nezamlouval. Conneryho považoval za obyčejného skotského dělníka, který jednoduše nemůže hrát anglického gentlemana.

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Sami Britové však o dekády později rozhodli, že právě Connery je ze šesti představitelů agenta 007 tím nejlepším. Po osobním setkání pak dle dobových zkazek rychle souhlasil i sám autor románů.

Neoficiální produkce

Přetahovaná o natáčecí práva na filmy vede ke zmatku v pořadí bondovek i počtu herců – mimo kánon i oficiální počítání figuruje například snímek Nikdy neříkej nikdy z roku 1983, v němž se Sean Connery v roli agenta 007 objevil skutečně naposledy. Role se ujal až v éře třetího „pravého“ Bonda Rogera Moora.

Na plátně se poprvé objevil v roce 1962 ve filmu Doktor No. Snímky tehdy vznikaly jako na běžícím pásu a herec během šedesátých let ztvárnil Jamese Bonda ještě čtyřikrát:

  • Srdečné pozdravy z Ruska – 1963
  • Goldfinger – 1964
  • Thunderball – 1965
  • Žiješ jenom dvakrát – 1967

V roli se naposledy objevil ještě o čtyři roky později, ve filmu Diamanty jsou věčné.



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