Sean Connery
Prvním a patrně i nejproslulejším představitelem slavného agenta 007 byl skotský (jako sám James Bond) herec Sean Connery. Jeho výběr se ale Ianu Flemingovi, autorovi knižní předlohy, příliš nezamlouval. Conneryho považoval za obyčejného skotského dělníka, který jednoduše nemůže hrát anglického gentlemana.
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Sami Britové však o dekády později rozhodli, že právě Connery je ze šesti představitelů agenta 007 tím nejlepším. Po osobním setkání pak dle dobových zkazek rychle souhlasil i sám autor románů.
Neoficiální produkce
Přetahovaná o natáčecí práva na filmy vede ke zmatku v pořadí bondovek i počtu herců – mimo kánon i oficiální počítání figuruje například snímek Nikdy neříkej nikdy z roku 1983, v němž se Sean Connery v roli agenta 007 objevil skutečně naposledy. Role se ujal až v éře třetího „pravého“ Bonda Rogera Moora.
Na plátně se poprvé objevil v roce 1962 ve filmu Doktor No. Snímky tehdy vznikaly jako na běžícím pásu a herec během šedesátých let ztvárnil Jamese Bonda ještě čtyřikrát:
- Srdečné pozdravy z Ruska – 1963
- Goldfinger – 1964
- Thunderball – 1965
- Žiješ jenom dvakrát – 1967
V roli se naposledy objevil ještě o čtyři roky později, ve filmu Diamanty jsou věčné.