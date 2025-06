11:06

Na film do starých lázní, do divadla nebo kina s výhledem na kolonádu? Mezinárodní filmový festival bude letos v Karlových Varech od 4. do 12. července. Promítá ve více než deseti sálech – od Thermalu přes Pupp až po Císařské lázně. Vše v pěší vzdálenosti a s možností snadné dopravy.