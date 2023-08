Fortuna versus Kazma. Sázková společnost zaslala filmařům výzvu

Server Blesku v úterý uvedl, že „se vedou tvrdé právnické bitvy, které v krajním případě mohou dospět až k vydání předběžného opatření na zastavení dalšího šíření díla.“ Za vším má prý stát sázková společnost Fortuna, která se stala výraznou součástí filmu Kamila Bartoška alias Kazmy. Ve (fiktivním) ději jeden z členů jejího vedení Kazmu dokonce vydírá.

Fortuna už podle Blesku zaslala tvůrcům do datové schránky výzvu ke zpřístupnění díla. „Ano, výzvu jsme adresovali do datové schránky producentovi a distributorovi ve středu 16. srpna odpoledne,“ potvrzuje mluvčí společnosti Petr Šrein. „Měli jsme informace, že Fortuna se ve filmu objevila. Proto se výzva týkala primárně zpřístupnění filmu, abychom měli možnost se s ním co nejdříve seznámit,“ vysvětluje.

„To, jaký přístup zvolíme a jaké kroky provedeme, budeme komentovat až ve chvíli, kdy je učiníme,“ uvedl pak obecně Šrein na dotaz, jak bude společnost dále postupovat.

Vzhledem k tomu, že Fortuna v Kazmově snímku figuruje, mohli diváci nabýt podezření, že společnost s tvůrci spolupracuje a současná situace je pouze součástí reklamní hry okolo masivně propagovaného díla a související soutěže. Šrein však na přímý dotaz odpovídá, že Fortuna s tvůrci filmu nespolupracovala. „Tvůrce jsme k natáčení do sídla společnosti nezvali. Dle mých informací je ve snímku záběr na exteriér budovy, což jsme těžko mohli ovlivnit.“

Ve filmu Onemanshow: The Movie je taktéž scéna, ve které Kazmu někdo z vedení Fortuny vydírá. Showman se následně mstí nepříteli podvodem, který společnost vyjde na 30 milionů korun. „Tím, že by někdo z managementu pana Bartoška vydíral, se reálně opravdu nezabýváme,“ uvedl Šrein.

Snímek Onemanshow: The Movie se setkal s nečekaným diváckým přijetím. Jen za první víkend jej v kině vyhledalo 290 tisíc diváků, což je u českého filmu rekord. Popularita snímku, kterému se u kritiků vůbec nedaří, má patrně souvislost se současně spuštěnou hrou o 22 milionů korun. Kdo se chce honby za Kazmovým pokladem zúčastnit, musí si opatřit vstupenku na film, ke které se dostává unikátní hrací karta. Jedna taková karta dokáže otevřít trezor na pražském Výstavišti. Případně může k získání výhry pomoci vyluštění šifry, nápovědy najde divák ve filmu.