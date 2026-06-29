Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Konečně očistit Hilsnera? Pachatele dávné vraždy v Polné nyní hledá americký filmař

Autor:
  10:03
Z projektu Budoucnost utváří minulost: Kauza Hilsner

Z projektu Budoucnost utváří minulost: Kauza Hilsner | foto: Artcam

Z projektu Budoucnost utváří minulost: Kauza Hilsner
Z projektu Budoucnost utváří minulost: Kauza Hilsner
Z projektu Budoucnost utváří minulost: Kauza Hilsner
Hilsner byl soudem v Kutné Hoře a o rok později při obnoveném procesu v Písku...
19 fotografií
Pátrání amerického filmaře Bryana Felbera ukazuje na nejpravděpodobnějšího pachatele vraždy Anežky Hrůzové v roce 1899 v Polné. Místní rodák židovského původu Leopold Hilsner však dosud nebyl rehabilitován. Projekt Budoucnost utváří minulost: Kauza Hilsner, který jde do kin 2. července, hledá důvod.

„Básník Michael March, jehož slova jsem si vypůjčil pro název svého filmu, chápal ten podivný kolotoč, kterému říkáme historie a jehož motorem je čas. Lidé se mě ptají, jestli Hilsnerova kauza ovlivňuje dnešní politiku. Já si myslím, že je to právě naopak. Dnešní politika ovlivňuje Hilsnerovu kauzu. Budoucnost utváří minulost, přesně dle Marchových slov,“ míní Felber.

Americký tvůrce, který studoval i na pražské FAMU, nevytvořil jen historický dokument s animovanými sekvencemi o nespravedlivě odsouzeném Leopoldu Hilsnerovi. V Česku, Německu, Spojených státech, Velké Británii a Kanadě natočil rodák z Los Angeles napínavý detektivní a soudní případ, v němž zkoumáním archivů a zpovídáním potomků, pamětníků a historiků odhaluje postavu zřejmě pravého viníka.

Současně však analyzuje i náš národní charakter, potažmo společenské ovzduší antisemitismu. Vidí paralely hilsneriády s aférou Alfreda Dreyfuse i s dneškem.

Z projektu Budoucnost utváří minulost: Kauza Hilsner
Z projektu Budoucnost utváří minulost: Kauza Hilsner
Z projektu Budoucnost utváří minulost: Kauza Hilsner
Z projektu Budoucnost utváří minulost: Kauza Hilsner
19 fotografií

Sleduje právníka Lubomíra Müllera, jenž od roku 2020 neúspěšně bojuje o znovuotevření případu, a jihlavského státního zástupce Jana Fichtnera, který případ posuzuje, vystupuje tu i Charles Heller, vnuk muže, který byl poručníkem Hilsnera.

Tvůrci neskrývají, že vedle změny historie byl měl film přimět ministra spravedlnosti, aby konečně podnikl kroky k rehabilitaci domnělého pachatele. „Očistit Hilsnera by nikoho nic nestálo. Nemá dědice, není třeba nikomu vyplácet odškodné. Byl by to čistě symbolický akt,“ říká režisér.

Tématu se věnovala i řada domácích děl, například hraná verze režiséra Viktora Polesného Zločin v Polné nebo dokumenty Smrt Anežky Hrůzové, Hilsnerova aféra a Případ Leopolda Hilsnera.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Osm dětí jim nestačí. A tak rodiče Kozub a Kubařová rozjíždějí svůj Projekt D

Štěpán Kozub, Veronika Žilková a Veronika Khek Kubařová ve filmu Projekt D.

Na Štědrý den letošního roku bude mít v kinech premiéru Projekt D v hlavních rolích se Štěpánem Kozubem, Veronikou Khek Kubařovou, Veronikou Žilkovou a dalšími. Zápletka s manželi, kteří mají osm...

Po Marii Rottrové ruší své víkendové koncerty i houslista Pavel Šporcl

Pavel Šporcl si v pořadu 7 pádů Honzy Dědka zahrál se skupinou Pražský výběr.

Houslista Pavel Šporcl zrušil koncert Vltavské varhany tři dny před jeho uskutečněním. Oznámil to ve středu na svých sociálních sítích. Důvodem je tropická předpověď na víkend.

OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně

Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ...

Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...

Vlastimil Harapes spočinul na Vyšehradě. Na náhrobní desce má pítko pro ptactvo

Slavnostní rozloučení proběhlo za přítomnosti rodiny Vlastimila Harapese,...

Na pražském Vyšehradském hřbitově ve středu uložili ostatky baletního mistra, tanečníka a herce Vlastimila Harapese. Slavnostní akt se za přítomnosti rodiny a přátel konal v den, kdy by bývalý šéf...

KVÍZ: Z darebáka vzorným skautem. Znáte dobře foglarovku Pod junáckou vlajkou?

Soutěž
Spisovatel Jaroslav Foglar

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vyšel román Pod junáckou vlajkou, o který můžete soutěžit...

Jedno orosené s prezidentem a večer koncert s kapelou. Keanu Reeves je v Praze

Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar zašli na pivo s prezidentem republiky Petrem...

Kanadský herec Keanu Reeves známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar odehraje v pondělí večer koncert v holešovickém klubu SaSaZu. V neděli...

29. června 2026  9:46,  aktualizováno  10:51

Konečně očistit Hilsnera? Pachatele dávné vraždy v Polné nyní hledá americký filmař

Z projektu Budoucnost utváří minulost: Kauza Hilsner

Pátrání amerického filmaře Bryana Felbera ukazuje na nejpravděpodobnějšího pachatele vraždy Anežky Hrůzové v roce 1899 v Polné. Místní rodák židovského původu Leopold Hilsner však dosud nebyl...

29. června 2026  10:03

RECENZE: Tahle česká párty je DEAD. Ale nemusela by, kdyby vynechala zombie

40 % Premium
Vladimír Polívka ve filmu Tahle párty je DEAD

Nebuď zombie, vzkaz, který posílá divákům domácí novinka kin Tahle párty je DEAD, se dá číst dvojím způsobem. Jako metafora varovné morality, kým by se člověk mohl stát, či jako rada, že některé...

28. června 2026

Maminka je pryč, starejte se sami. Eva Střihavková pokřtí nový román Můry

Eva Střihavková

Na pulty knihkupectví míří nová kniha spisovatelky Evy Střihavkové Můry. Psychologický román poutavě vypráví příběh o malých sourozencích, kteří se bez jakéhokoliv vysvětlení ocitnout bez matky...

28. června 2026  14:12

OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně

Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ...

Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...

28. června 2026  13:47

Nezapomeňte žít! Rocker Yungblud v Hradci budoval komunitu a vyzýval k pospolitosti

Britský rocker Yungblud uspořádal v hradeckém Parku 360 festival Bludfest. (27....

Britská rocková hvězda Yungblud v hradeckém Parku 360 na svém vlastním Bludfestu opečovával stále se rozrůstající komunitu fanoušků. Ti se v rekordní sobotní výhni ponořili do pohádkového světa...

28. června 2026  13:02

RECENZE: Příjemný, i když horký letní večer s OneRepublic. Vše zůstává při starém

Premium
Koncert OneRepublic v pražských Letňanech v Praze (27. června 2026)

Na návrat amerických pop-rockových stálic OneRepublic nemuseli jejich čeští fanoušci čekat dlouho - parta kolem zpěváka Ryana Teddera znovu zavítala do Prahy ani ne po tři čtvrtě roce. O2 arenu...

28. června 2026  9:50

Je lehké říct umělci, ať jde k lopatě, ovšem v Národním se rukama živí mnozí, hlásí SKUTR

Premium
Režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (8. června 2026)

Poslat herce k lopatě? To zní jednoduše, ovšem v Národním divadle se hodně lidí živí rukama, předesílá režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Ve funkci šéfů činohry naší první...

27. června 2026

Zemřela zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Žila v Paříži

V Paříži zemřela básnířka, spisovatelka a zakladatelka české experimentální...

V Paříži ve věku 88 let zemřela básnířka, spisovatelka, překladatelka, editorka, výtvarná teoretička a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Laureátka Ceny Jaroslava Seiferta v...

27. června 2026  13:31

Mozart i Kingdome Come. Festival Za poklady Broumovska láká širší publikum

Předznamenáním festivalu byl koncert studentů ZUŠ v broumovském kostele sv....

Sobotou začíná letní festival Za poklady Broumovska. Jeho 21. ročník čítá od soboty 27. června do 29. srpna dvanáct koncertů. Přehlídka v pohraničních barokních kostelech spojí Mozarta s hudbou Jana...

27. června 2026

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Na setkání s McCartneym jsem si vzala valašský kroj, hlásí zpěvačka Faldýnová

Zpěvačka Věra Faldýnová

Zpěvačka a skladatelka Věra Faldýnová pochází z Valašska a jak sama říká, k rodnému kraji má velmi silné pouto. Momentálně ale studuje v Anglii na hudební škole Liverpool Institute for Performing...

27. června 2026  11:01

TELEVIZIONÁŘ: Cesta za snem vede přes marihuanu k mexickým baladám

Z filmu Cesta za snem

Hudební snímek Cesta za snem, jehož tuzemskou televizní premiéru uvádí nedělní HBO, líčí strastiplnou pouť muzikanta z malého města za velkou slávou. Poté, co se z klipu s jeho písní nečekaně stane...

27. června 2026  8:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.