Konečně očistit Hilsnera? Pachatele dávné vraždy v Polné nyní hledá americký filmař

„Básník Michael March, jehož slova jsem si vypůjčil pro název svého filmu, chápal ten podivný kolotoč, kterému říkáme historie a jehož motorem je čas. Lidé se mě ptají, jestli Hilsnerova kauza ovlivňuje dnešní politiku. Já si myslím, že je to právě naopak. Dnešní politika ovlivňuje Hilsnerovu kauzu. Budoucnost utváří minulost, přesně dle Marchových slov,“ míní Felber.
Americký tvůrce, který studoval i na pražské FAMU, nevytvořil jen historický dokument s animovanými sekvencemi o nespravedlivě odsouzeném Leopoldu Hilsnerovi. V Česku, Německu, Spojených státech, Velké Británii a Kanadě natočil rodák z Los Angeles napínavý detektivní a soudní případ, v němž zkoumáním archivů a zpovídáním potomků, pamětníků a historiků odhaluje postavu zřejmě pravého viníka.
Současně však analyzuje i náš národní charakter, potažmo společenské ovzduší antisemitismu. Vidí paralely hilsneriády s aférou Alfreda Dreyfuse i s dneškem.
Sleduje právníka Lubomíra Müllera, jenž od roku 2020 neúspěšně bojuje o znovuotevření případu, a jihlavského státního zástupce Jana Fichtnera, který případ posuzuje, vystupuje tu i Charles Heller, vnuk muže, který byl poručníkem Hilsnera.
Tvůrci neskrývají, že vedle změny historie byl měl film přimět ministra spravedlnosti, aby konečně podnikl kroky k rehabilitaci domnělého pachatele. „Očistit Hilsnera by nikoho nic nestálo. Nemá dědice, není třeba nikomu vyplácet odškodné. Byl by to čistě symbolický akt,“ říká režisér.
Tématu se věnovala i řada domácích děl, například hraná verze režiséra Viktora Polesného Zločin v Polné nebo dokumenty Smrt Anežky Hrůzové, Hilsnerova aféra a Případ Leopolda Hilsnera.