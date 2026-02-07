Bude vždy mou součástí. Hvězda Harryho Pottera o mateřství i Bridgertonových

Premium

Fotogalerie 6

Katie Leungová v seriálu Bridgertonovi (2026) | foto: Netflix

Monika Zavřelová
  14:00
Svět ji poznal jako první lásku Harryho Pottera, bradavickou studentku Cho Changovou. Nyní se vrací v jiné populární sérii - Bridgertonových. Osmatřicetiletá Katie Leungová v rozhovoru pro iDNES.cz hovoří o tom, jaké bylo ztvárnit „matku rodu“, proč svět ženám nepřeje a zdali se jí chtělo vstupovat do další velké ságy.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Královna amerického seriálového dramatu Shonda Rhimes, tvůrkyně televizních hitů Skandál nebo Chirurgové, obdařila Katie Leungovou společně s autorkou knižní předlohy Julii Quinnovou a svými kolegy scenáristy, hereckou výzvou, které dosud nemusela čelit.

Ve čtvrté sérii Bridgertonových, která na Netflixu odstartovala 29. ledna, se totiž rodačka ze Skotska stává pomyslnou matkou nové dějové linky. Ta připomíná, že ne každý má v životě takovou výchozí pozici, jakou si zaslouží. Ať už jde o lásku, společnost či práci.

V případě Harryho Pottera to bylo jinak. Tam jsem ještě nebyla „hotová“. Byla jsem dítě.

Katie Leungová

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka

Jana Brejchová

Plachá, křehká, líbezná dívenka, z níž vyrostla hvězda mezinárodního formátu. Taková byla Jana Brejchová, která zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let. Hereččino úmrtí potvrdila pro iDNES.cz její...

RECENZE: Nula procent bez milosti. „Film“ Melania je ryzí koncentrované zlo

0 % Premium
Snímek z dokumentu Melania

Ani průměrné hodnocení 1,3 z 10 na serveru IMDb a výsměšné nebo rovnou znechucené glosy či recenze dokumentu o první dámě USA Melania vás nepřipraví na to, co se na plátně objektivních 104 minut...

OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila

Film Noc nevěsty zastupoval Československo na filmovém festivalu v Benátkách....

Ve věku 86 let zesnulá herečka Jana Brejchová okouzlovala diváky šarmem, krásou a samozřejmě i mnoha polohami hereckého umu. Dokázala být křehce okouzlující, zasněná, ale i rázná. Řadíme ji spíše...

Teď maluji nahé ženy, to je také krásné téma. František Skála se cítí forever young

V sérii nazvané Skládaná industrie František Skála úmyslně omezuje vlastní...

Výtvarník, ilustrátor, scénograf, hudebník ale i performer. Renesanční člověk František Skála slaví 7. února významné životní jubileum. Ve svých 70 letech cítí duchem stále mladý a podle svých slov...

Kupiče mám, pro obraz s Trumpem přijeli až z Kuvajtu. Ivan Mládek baví i jako malíř

Premium
Ivan Mládek

„I svými obrazy se snažím především pobavit,“ říká hudební skladatel, textař, scenárista, hráč na banjo a zpěvák Ivan Mládek. Jeho písničky zná v Česku asi každý. Hit Jožin z bažin prorazil...

Bude vždy mou součástí. Hvězda Harryho Pottera o mateřství i Bridgertonových

Premium
Katie Leungová v seriálu Bridgertonovi (2026)

Svět ji poznal jako první lásku Harryho Pottera, bradavickou studentku Cho Changovou. Nyní se vrací v jiné populární sérii - Bridgertonových. Osmatřicetiletá Katie Leungová v rozhovoru pro iDNES.cz...

7. února 2026

V Arabele mi královna držela koně. Hvězdy vzpomínají na Janu Brejchovou

Ondřej Kepka, Vladimír Dlouhý, Jana Brejchová a Jana Nagyová v seriálu Arabela...

Jako desetiletý hrál s Janou Brejchovou v Arabele, v pokračování seriálu mu pak pomohla uklidnit koně. „Naše rodiny se přátelily a dělaly si legraci z toho, jak jsou si Jana Brejchová a moje maminka...

7. února 2026  11:40

TELEVIZIONÁŘ: Šachovou královnu vyzpovídala dcera Roberta Kennedyho

Z filmu Královna šachu

Známé jméno před kamerou, známé jméno za ní; tak vypadá premiérový dokumentární portrét Královna šachu, který nasazuje streamovací služba Netflix.

7. února 2026  11:37

OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila

Film Noc nevěsty zastupoval Československo na filmovém festivalu v Benátkách....

Ve věku 86 let zesnulá herečka Jana Brejchová okouzlovala diváky šarmem, krásou a samozřejmě i mnoha polohami hereckého umu. Dokázala být křehce okouzlující, zasněná, ale i rázná. Řadíme ji spíše...

7. února 2026  8:48

Hagrid, Alf, plukovník z Haló haló. Kam se z dabingu vytratil Ota Jirák

Ota Jirák

Když se řekne Ota Jirák (76), většině z nás naskočí ten hluboký, medově zabarvený bas, který po desetiletí provází naše oblíbené hrdiny. Ať už jde o chlupatého mimozemšťana Alfa, obřího Hagrida nebo...

7. února 2026

KVÍZ: Major Šebek, poručík Troník, Nikola Šuhaj. Jak dobře znáte filmy Miroslava Donutila?

Hostem pořadu Rozstřel je herec Miroslav Donutil.

Major Šebek z Pelíšků, sepisující děckám jídelníček, šišlající poručík Troník z Černých baronů, nadporučík Růžička z Tankového praporu, ale také Nikola Šuhaj, distingovaný právník doktor Ulrich z...

vydáno 7. února 2026

Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka

Jana Brejchová

Plachá, křehká, líbezná dívenka, z níž vyrostla hvězda mezinárodního formátu. Taková byla Jana Brejchová, která zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let. Hereččino úmrtí potvrdila pro iDNES.cz její...

6. února 2026  22:21

Devadesát milionů korun pro Vyšehrad Dvje. A tři stovky pro návrat Vorlovy Vejšky

Záběr z filmu Vyšehrad Dvje

Karavan, Otec a Sbormistr mají na sobotním udílení cen české filmové kritiky nejvíce šancí. Ale diváci z bezmála devadesáti loňských novinek volili nejčastěji jadrnou fotbalovou komedii Vyšehrad...

6. února 2026  16:15

Jako Oscar. Pražská galerie Signal Space získala prestižní ocenění Inavation Award

Galerie digitálního umění Signal Space získala prestižní mezinárodní ocenění...

Galerie digitálního umění Signal Space získala prestižní mezinárodní ocenění Inavation Awards. To je v kulturních kruzích považováno za ekvivalent amerických Oscarů. Porota Signal Space zařadila mezi...

6. února 2026  14:55

Udělejte si při sportu v hlavě diskotéku, láká trojka Poláková, Adamczyk a Cina

Premium
Ťupíci se složení (zleva): Jan Cina, Bára Poláková, Marek Adamczyk

Ve spolupráci s Českým olympijským výborem natočilo pěvecko-herecké trio Ťupíci ve složení Bára Poláková, Marek Adamczyk a Jan Cina oficiální olympijský song Poď si 2.0, kterým posílají podporu a...

6. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Dědictví, Tankový prapor nebo Pelíšky. Projděte si role Miroslava Donutila

Bolek Polívka a Miroslav Donutil ve filmu Dědictví ve scéně na brněnské České...

Herec Miroslav Donutil, rodák z Třebíče, část svého uměleckého života spjatý s brněnským divadlem Husa na provázku, slaví 7. února 75. narozeniny. Jeho herecký temperament režiséři často využívali ke...

6. února 2026  12:25

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je herec Maxmilián Kocek, představitel vraha Straky v...

Maxmilián Kocek, který v seriálu Metoda Markovič: Straka ztvárnil spartakiádního vraha, přiznává, že reakce diváků na jeho výkon jsou často fyzicky nepříjemné – a právě to považuje za důkaz, že jeho...

6. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.