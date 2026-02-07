Královna amerického seriálového dramatu Shonda Rhimes, tvůrkyně televizních hitů Skandál nebo Chirurgové, obdařila Katie Leungovou společně s autorkou knižní předlohy Julii Quinnovou a svými kolegy scenáristy, hereckou výzvou, které dosud nemusela čelit.
Ve čtvrté sérii Bridgertonových, která na Netflixu odstartovala 29. ledna, se totiž rodačka ze Skotska stává pomyslnou matkou nové dějové linky. Ta připomíná, že ne každý má v životě takovou výchozí pozici, jakou si zaslouží. Ať už jde o lásku, společnost či práci.
V případě Harryho Pottera to bylo jinak. Tam jsem ještě nebyla „hotová“. Byla jsem dítě.