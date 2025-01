RECENZE: Čím běluha potěší babičku a jak dlouho vydrží pod hladinou

Dětem jsou sice uzpůsobeny dialogy i výtvarná podoba hrdinů, nicméně ledové scenerie uchvátí i rodiče a hlavně se tu bez falešné ohleduplnosti probírají dospělá témata v kombinaci s nenásilnou výukou přírodopisu.

Což je přesně ten důvod, proč se Katak může vydávat za film rodinný, i s tím rizikem, že starší doprovod pak bude čelit dětským otázkám, na něž sám musí hledat odpovědi na Wikipedii. Třeba proč se jednomu z největších nákladních letadel na světě říká Airbus Beluga.

Katak je totiž sameček běluhy severní, kterému na rozdíl od jeho vrstevníků dlouho trvá, než šedivou barvu mláďat vymění za bílou v době dospívání (nápověda: bývá to kolem čtyř let). I proto se mu posmívají, i proto se snaží vyniknout jinak, takže trénuje rekordní dobu ponoru (nápověda: běluhy to zvládají do pěti minut, výjimečně až osmnáct minut).

Ale dobrodružnou výpravu podnikne hlavně kvůli své babičce, k níž jej váže láskyplný vztah připomínající oscarový snímek Coco, respektive kvůli nikdy neviděnému dědečkovi, který kdysi odplul kamsi na sever, aniž se dozvěděl, že má dceru, natož vnuka. „Těhotenství“ i porody velryb samoživitelek se tu řeší přirozeně včetně hrozby potratů.

Stejně samozřejmě příběh pracuje s unikátním dorozumíváním běluh, s jejich nepřáteli, kosatkou a ledním medvědem, i s jejich reálným výskytem v ústí řeky Svatého Vavřince. Prostě školáci mají bez námahy nastudováno.

Zápletka dodržuje ustálený model animované road movie, takže Katak potká nové přátele v podobě tresky či jesetera a prchá před medvědem i dravým otcem mladičké kosatky postižené údělem vegetariánky; oba vyděděnci jinakosti se tudíž tradičně navzájem spřátelí.

Katak: Odvážná velryba 60 % Kanada, 2023, 82 min Režie: Christine Dallaire-Dupont, Nicola Lemay Scénář: Andrée Lambert Hrají: Angela Galuppo, Arthur Holden, Robert Naylor, Ginette Reno Kinobox: 61 %

Ovšem dětsky stylizované postavičky obklopuje až snové prostředí s mrazivými fjordy, červenými střechami, lodními vraky, tajícím ledovcem a polární září; vůbec nádherné využití světla by Odvážné velrybě mohl závidět leckterý hraný velkofilm.

A trochu ekologických pouček člověk rád přijme výměnou za jistotu, že jeho ratolest neuslyší v kině hrubější výraz než: „Zavři mušli!“ I když pocty Katakovi nehrozí, jako rodinný výlet spojující zábavu s poznáním plní svůj účel; rozhodně lépe než animované fantasy s laserovými přestřelkami.