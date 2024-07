CO (NE)VIDĚT PO VARECH, den 6: Soutěž má favorita, mimořádný asijský film o šermu

Na kordy: Stoprocentní drama o bratrské lásce

Je můj starší bráška psychopatický vrah, nebo hodný, empatický chlapec, kterého před lety křivě obvinili? Řešit takovou hádanku ještě na střední škole, navíc bez rodičovské opory – táta je mrtvý, máma má ve všem jasno – je pro zakřiknutého kluka extrémně tíživé. Zvlášť, když bratra zrovna propouštějí z ústavu a nikdo z rodiny s ním nechce nic mít.

Snímek z filmu Na kordy. (4. července 2024)

Břímě leží celou svou vahou na dospívajícím protagonistovi a jeho představitel Hsiu-Fu Liu hraje tak přesvědčivě a citlivě, že singapursko tchaj-wanský snímek lze označit za největší filmovou událost letošního festivalu. Ve středu měl světovou premiéru v hlavní soutěži. Těžko si vybavit případy, kdy by tam závodil snímek tak suverénní, autentický a navíc divácky stravitelný.

Oba filmoví bratři odmalička šermovali, a právě se zraněním šermířskou šavlí se pojí výchozí tragédie. Po propuštění staršího z nich na svobodu nedokážou odhodit svou blízkost, znovu a znovu se i přes matčin odpor kontaktují, připravují se na příští šermířské mistrovství a napětí vzrůstá krok za krokem.

Lehké zklamání může pocítit ten, kdo se podle nepřesné anotace těšil na „strhující thriller“. Drama je to především rodinné a osobní. Nezralost hlavního hrdiny, jeho nejistoty ve vztazích včetně těch milostných dávají příběhu takový náboj, že mu odpustíte i drobné klopýtání ve scénáři (opakování situací a prostředí, v nichž se bratři kontaktují, zbytečně ubírá napětí; změna názoru na bráchu přijde až moc ukvapeně; snadná možnost usvědčeného vraha trénovat v původním oddíle působí nepravděpodobně).

Na kord Singapur, Tchaj-wan, Polsko, 2024, režie Nelicia Low Další projekce ve Varech: čtvrtek, pátek, sobota Hodnocení: 100 %

Je třeba také přivyknout asijské doslovnosti i přeuctivým rodinným dialogům, které by v evropském filmu zaskřípaly, ale sem samozřejmě patří. Vždy, když drama slábne, přichází překvapivý zvrat. Nečekaný je především závěr. Na okamžik vypadá jako nezvládnutá karikatura, aby se z něho vyklubalo skutečně mistrné, mrazivé rozuzlení.

Na premiéře zaznělo, že singapurský ani tchaj-wanský film v novodobé historii Varů ještě nesoutěžil. Není vyloučeno, že podobná slova zazní i při udílení festivalových cen. Zasloužil by si ji celý film i mladý herec v hlavní roli.

Mosty: Město, kam se jezdí zmizet

Ulice velkoměsta do sebe vtahují ztroskotance jako magnet. V Turecku k nim pořád patří i queer lidé, zavržení a vypuzení z domovů, Istanbul je sbírá ze širokého okolí včetně sousední Gruzie. Právě odtud se po smrti sestry vydává bývalá učitelka Lia hledat v patnáctimilionové „kupce sena“ svoji neteř, která se narodila jako kluk, vzepřela se tomu a rodina ji zatratila. Na cestě Liu doprovází mladík ze sousedství, který jí nabídne pofidérní pomoc, aby do vysněné metropole unikl i on.

Snímek z filmu Mosty. (4. července 2024)

Civilní a jemné vyprávění bez velikých gest, které zaujalo na letošním festivalu v Berlíně, odkrývá město dvou kontinentů jinak, než ho znají turisté. Překvapivý je ponor do jeho trans komunity, která se na okraji společnosti chová odlišně než tam, kde s ní splývá. Ženy vesměs vypadají jako drag queens z 90. let, okolí je považuje za prostitutky, zastání nenajdou ani u policie, a tak se stahují do vlastních čtvrtí, za hradby vynuceného podivínství.

Lia, která si vyčítá, že se neteře včas nezastala, uvidí na stará kolena svět, který je stejně skutečný jako její gruzínská vesnice, jen o něm dosud neměla potuchy. Roztomilé je napětí mezi ní a vychytralým spolucestujícím, který sice nemá úplně čisté úmysly, ale srdce podle všeho ano.

Mosty Turecko, Gruzie, Francie, Švédsko, Dánsko, 2024, režie Levan Akin Další projekce ve Varech: čtvrtek Hodnocení: 75 %

Švédský režisér Levan Akin má gruzínského otce a v tvorbě vychází právě z jeho kořenů. Před pěti lety zaujal filmem Dokud se tančí o mužské lásce v prostředí tradičních lidových tanců, který nebyl barvotiskovým manifestem za nový svět, ale naopak poukazoval na složitost hodnotových střetů a nejistotu, která je provází na obou stranách.

Také jeho letošní putování městem, „kam se jezdí zmizet“, se vyhýbá pohádkovým zjednodušením a kdykoliv se v něm nějaké klišé nabídne (třeba v samotném závěru), tvůrci ho obrátí ve svůj i v divákův prospěch.

Když přišla noc: Film únavný jako noční hlídka, ale ne špatný

Křišťálové přesýpací hodiny za nejnudnější snímek získává… Když přišla noc. Dokument o drsném výcviku v peruánské armádě soutěží v experimentální festivalové sekci Proxima. Ta už ve Varech začíná sloužit jako vykřičník: pozor, artový film, který nestráví každý, možná ani většina. Snímky z Proximy si se svými žánry často hrají, překračují je i záměrně popírají.

Snímek z filmu Když přišla noc. (4. července 2024)

Podobně to dělá Když přišla noc, dokument sice nudný jako noční hlídka, ale vlastně vůbec ne špatný. Režisér Paolo Tizón si vybral skupinu sotva dospělých mužů v maskáčové kamufláži a s kamerou je sledoval podobně „kamuflážní“ metodou.

Jeho cílem nebylo o vojácích vyprávět, ale prostě s nimi přirozeně pobýt. Čočka jako by splynula s jejich výstrojí, je u toho, když se potí u těžkých cviků, opakují po velitelích mozky vymývající hesla, klábosí na ubytovně o holkách nebo volají domů.

Když přišla noc Peru, Mexiko, Španělsko, 2024, režie Paolo Tizón Další projekce ve Varech: již se nepromítá Hodnocení: 25 %

Komunikace s vnějším světem působí jako jediná svižně a místy i vtipně, to když vojáci třeba společně spekulují, zda zprávu od dívky znovu neoznačit za nepřečtenou, na druhou stranu právě tyto scény kamuflážní přístup rozbíjejí a usvědčují tvůrce z nedůslednosti.

Těžko například uvěřit, že by všichni mladí muži s rodiči mluvili v hlasitých videohovorech, které nepozorovaně zaznamená kamera i mikrofon. V těchto částech, při kterých diváci z kina výjimečně neodcházeli, tvůrci paradoxně popřeli svůj celkový přístup, který činí film sice nudným, ale zajímavým.