CO (NE)VIDĚT PO VARECH, den 5: Útěk před svatbou, rozvod a anonymní sex

Grand Tour: Velkolepé, dětsky hravé putování Asií

Varování první: je to artový film. Varování druhé: nenechte se tím odradit. V době, kdy i festivalovým soutěžím dominuje vyprávění realistických příběhů, vrací se portugalský režisér Miguel Gomes k čiré imaginaci a do dob, kdy diváci žasli, že se obrázky na plátně pohybují, a film byl především uměním obrazotvornosti, ne disciplínou společenských věd.

Snímek z filmu Grand Tour.

Ve filmu Grand Tour si takto prohlíží jihovýchodní Asii a porota v Cannes ho za to letos ocenila Zlatou palmou za režii. Námět snímku je velmi prostý: Angličan Edward utíká exotickým kontinentem před dychtivou snoubenkou Molly, kterou sedm let neviděl. Vždycky je o jedno asijské velkoměsto před ní. Cestou ho provází všechno, čeho si tam Evropané všímají, kultura, zvyky, zvířata, barvy, jejichž intenzitě neubírají ani černobílé záběry, kterých je většina.

Režisér, ač už překročil padesátku, se na svět se dívá s dětským zaujetím. Žasne, jako by všechno viděl poprvé, a nelíčeně se z toho raduje. Ve snímku pozoruhodně propojuje dokumentární i inscenované záběry, stejně jako dnešek s minulostí.

Příběh se odehrává před sto lety, tomu odpovídá způsob vyjadřování, kostýmy i filmařské postupy, aby zároveň v ulicích jezdila moderní auta a osud předpovídala vědma v džínách. Na diváky se přenáší režisérova čirá radost, s kterou si vyhrál s každým detailem, obrázky z Asie přesto působí naprosto přirozeně a nestrojeně.

Grand Tour Portugalsko, Francie, Itálie, 2024, režie Miguel Gomes Další projekce ve Varech: pátek Hodnocení: 80 %

Film je rozdělen na dvě části, v první sledujeme Edwardův útěk, ve druhé ho Molly se zpožděním stíhá a prochází při tom stejnými místy. Fakt, že tušíme, kolik toho má Molly na cestě ještě před sebou, stopáž snímku subjektivně prodlužuje, takže se chvílemi zdá, že za programem předvídanými „pouhými“ dvěma hodinami musí být tisková chyba. Dojem z hravé výpravy do Asie a ze skvělé filmařiny však zůstane hodně intenzivní.

Až na věky: Rozvod jako z terapeutických příruček

Velmi slibně začíná norský film Až na věky, který měl v úterý světovou premiéru v hlavní karlovarské soutěži. Navenek spokojení manželé spolu už nedokážou mluvit bez bolesti, rozvod je na spadnutí, jen se čeká, kdo se od stolu a od lože zdvihne jako první. Nakonec to udělá v hněvu Marie, aniž to plánovala. Zabalí si kufry a vydá se do garsonky i na cestu sebepoznání.

Snímek z filmu Až na věky.

Problém je, že tvůrci pro ni předepsali stezku veskrze typizovanou a teoretickou. Ani o jednom z manželů se toho mnoho nedozvíme. Vychovávají spolu čtyři děti, dvě z jejího prvního manželství, a neustále se přou o práci. Ta u obou nějak souvisí s uměním, Mariin pokus o kariéru zahlédneme asi na pět vteřin, manžela Sigmunda vidíme rozmlouvat s kolegy přes okno.

A pak už je v příběhu všechno jako z kapesní rozvodové příručky. Ona něco navrhne, on souhlasí, jí jeho smířlivost zklame a vynadá mu. Ona soptí vztekem, on nade vším mávne rukou. Ona žárlí na jeho práci, on má pocit, že rodinu živí.

Podobně barvotiskový je i vztah Marie s náctiletou dcerou. Když se dívka už potřetí vytrhne z mámina obětí a zopakuje, že je divná a dělá jí ostudu, nabudete podezření, že scénář napsala umělá inteligence: vše je tady až sterilně typické, pravidelné, předvídatelné – ano, plné rodinných klišé. Marie začne situaci řešit s terapeutkou a tehdy se přidá poměrně hluboká psychologizace tématu.

Až na věky Norsko, 2024, režie Lilja Ingolfsdottir Další projekce ve Varech: středa, čtvrtek, pátek Hodnocení: 45 %

Odpovědi (samozřejmě) začnou vyskakovat z dětství a ze vztahu s matkou, opět jako z učebnice, a pouhá dvě sezení u poradkyně a jedna návštěva mámy Marii otevřou oči a dají naději na rozuzlení. Ano, pokud by „anatomie rozvodu“ nevycházela z reálných předobrazů, pak by ji nemělo smysl natáčet. Po smyslu je však třeba se ptát i v případě, že příběhu schází jakákoliv neobvyklost.

Tropicana: Koho zajímá odosobněný sex

Spoiler: Tropicana je název pornofilmu, který ze své polohovací postele tajně sleduje hrdinčina nepohyblivá, téměř stoletá matka. Dcera mezitím zkouší štěstí s anonymním paraplegikem, k němuž ji navede zděděný mobil po zavražděné šéfové. Že to zní zábavně? Neukvapujte se.

Snímků o tom, jak si lidé nedostatek vřelosti ve vztazích nahrazují nutkavým, odosobněným sexem, už karlovarská plátna za 58 ročníků festivalu musela vidět stovky. Dají se natočit buď neotřele, standardně, anebo tak, aby nikoho moc nezajímaly a odcházelo se při nich z kina.

Snímek z filmu Tropicana.

Izraelský režisér Omer Tobi se cíleně pokusil o třetí možnost a dá se říci, že uspěl na jedničku. Tropicana totiž není nepovedená. Je od prvního záběru záměrně manýristická a naschvál volí královnu všech manýr: vyhýbat se podstatě věci, nepřiměřeně dlouho naopak ulpívat na běžných provozních či hygienických rituálech, přibližujících „každodenní život“ hrdinů.

Tropicana Izrael, Kanada, 2024, režie Omer Tobi Další projekce ve Varech: již se nepromítá Hodnocení: 25 %

Pití kafe, mytí těla, nákup coly z automatu, cesta po schodech, to vše v reálném čase, nebo pokud možno ještě pomaleji. Pokud by se všechny tyto situace vystřihly, nejspíš by zůstal solidní krátkometrážní film, v němž by nápady tvůrců lépe vynikly a zasloužil by si lepší hodnocení. Záměr je však zřejmý: vyprávět o lidech, kteří nikoho nezajímají, co nejvěrněji.

Filmu, promítaném v experimentální festivalové sekci Proxima, nelze upřít, že je poměrně výtvarně zdařilý a režisér se zvoleného „chirurgického odstupu“ důsledně drží. Za celých dvaaosmdesát minut, které se jeví jako věčnost, nepodlehne pokušení zrychlit tempo.