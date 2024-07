CO (NE)VIDĚT PO VARECH, den 4: Příběh o bolesti, válečné hrůzy i „domácí video“

Když slunce vyhasne: Jedinečný, krásný, nápaditý film o obrovské ztrátě

Dá se prožít něco bolestnějšího než smrt životní lásky? Snad jenom smrt životní lásky, která vám nikdy úplně nepatřila. Kondolence přijímá někdo jiný a vy se musíte tvářit, že jste nad věcí. Zvlášť, když ve vás onen pozůstalý hledá oporu. Snímek islandského režiséra Rúnara Rúnarssona Když slunce vyhasne, promítaný už na festivalu v Cannes, patří zatím k nejlepšímu, co bylo na letošních karlovarských plátnech k vidění.

Snímek z filmu Když slunce vyhasne. (2. července 2024)

Zkombinovat neobyčejnou citlivost, uměřenost a vizuální nápaditost do jednoho díla je tak jedinečný počin, že by bylo téměř rouhání hledat na filmu drobné nedostatky. Una a Diddi se rozhodnou, že spolu budou žít, že procestují svět, už téměř vymýšlejí jména dětí, zbývá odstranit poslední překážku: Diddi musí ukončit „přechozený“ vztah s dosavadní přítelkyní Klarou, která žije v cizině.

Cestou za ní se připlete k největší dopravní nehodě v dějinách islandského Reykjavíku. Za Unou už se nevrátí, loučit se naopak přiletí Klara. Společní přátelé o novém vztahu nevědí, a tak od Uny logicky očekávají, že dívce spolu s nimi pomůže ztrátu překonat. Děj se odehrává během čtyřiadvaceti hodin, od západu slunce s Diddim po západ slunce s „jeho“ Klarou. Poměrně jednoduchá výchozí situace na Unu naloží takové emocionální břímě, až se chvílemi zdá, že se tvůrci v její bolesti rochní.

Když slunce vyhasne Island, Francie, Nizozemko, Chorvatsko, 2024, režie Rúnar Rúnarsson

Další projekce ve Varech: pátek

Hodnocení: 95 %

Proč od kamarádů neodejde? Proč s nimi a s Klarou pokračuje v truchlení? Ale – copak může odejít? Příběh s prostou zápletkou je vyprávěn tak subtilně, jemně a neokázale a zdobí ho tolik vysloveně filmových nápadů (se zubním kartáčkem, s odrazem obou dívek ve skle, s titulním západem slunce), že Rúnara Rúnarssona lze bez váhání označit za mimořádný talent světové kinematografie, který by nedokázal zkazit snad ani komedii o nádražácích.

Oslava: Zabij svého psa i nepřítele

„Nezapomeň, kam jsi ho v lese uvázal. Ať se pak můžeš vrátit pro řetěz.“ Mijo je ještě chlapec, když ho táta pošle, aby se zbavil milovaného voříška. Jiný pes ve vsi pokousal četníka, a tak se musí utratit všichni v okolí. Při srdcervoucím rozhodování už malé dítě pochopí, že si v životě málokdy vybere, na které straně bude stát.

Snímek z filmu Oslava. (2. července 2024)

V hlavní festivalové soutěži měl v pondělí světovou premiéru příběh z Chorvatska, kde za druhé světové války dlouho vítězili zastánci samostatného státu, aby nakonec prohráli a schovávali se roky po lesích. Končí tam také Mijo, podobně jako kdysi jeho pes. Chvíle, kdy se v dospělosti skrývá pod větvemi, přerušují vyprávění z jeho dětství. Vzdor tématu není film o politice ani o velkých dějinách, sleduje obyčejný život Mijovy rodiny v horách, potíže se sháněním jídla či vynášení umírajícího dědečka na horu, odkud si ho vezme nebe.

Dojem kazí právě roztěkané skákání v čase, které ani ve vyprávění z chlapcova dětství není chronologické. Jednotlivé epizody mají hodně nevyrovnané tempo, zatímco vzdálená minulost působí svižně, při úmorném přežívání v lese, kde uprchlík jí stromovou kůru a pije sníh, jako by s ním divák musel sdílet všechnu tu nudu na vlastní kůži.

Oslava Chorvatsko, Katar, 2024

režie Bruno Anković

Další projekce ve Varech: úterý, středa, čtvrtek

Hodnocení: 65 %

Historické motivy, které zahlédneme ve formě dokumentárních záběrů, už vyloženě patří do jiného snímku. Nabitý, autentický příběh natočený podle úspěšného románu se tak rozpadá do mozaiky povídek, aniž by mu to pomáhalo. Říká se, že z dobrého scénáře se snadno udělá špatný film, zatímco ze špatné předlohy nic kloudného nenatočíte. Oslava jako by byla výjimkou – film je to celkově dobrý, jen je škoda, že ho scénárista tak zkomplikoval a zamotal.

Benzínová duha: Když vám nudní lidé pustí záběry z dovolené

Přistihnete-li se, že jste se při sledování filmu zapomněli na dvacet minut soustředit, u americké roadmovie Benzínová duha si za to nenadávejte. Tvůrci by byli nejspíš spokojeni, že jste se naladili na jejich vlnu.

Snímek z filmu Benzínová duha. (2. července 2024)

Američtí bratři Rossovi, kteří spolu natáčejí dokumenty, vsadili i u svého hraného debutu na maximální autenticitu, improvizaci a rozechvělou ruční kameru, to vše k posílení dojmu, že pětici řádících teenagerů na jejich pětisetmílové pouti k moři osobně doprovázíte.

Dokumentární přístup úplně neopustili, všichni mladí herci ztvárňují sami sebe a svoje repliky téměř jistě nevyčetli z doslovného scénáře. Dvouhodinový film bez příběhu vás proto bude bavit pouze za předpokladu, že se v jejich partičce budete cítit dobře. Pokud ne, projekci si užijete zhruba stejně jako domácí video neznámých lidí z předloňské dovolené.

Otázka je, proč si autoři myslí, že jejich hrdinové mohou být zajímavými společníky. Nikdo z nich není ničím originální, a pokud ano, z plátna to nemáte šanci zjistit. Kamera se usilovně snaží předstírat, že jejich cestu snímá jen tak mimochodem či dokonce nedopatřením, pod kůži se třem klukům a dvěma holkám nedostanete ani při poslechu jejich doprovodných komentářů, které se k syrovým záběrům jednak vůbec nehodí, za druhé v nich uslyšíte klišé typu „hlavně chci být sám sebou“, a to bohužel nejenom jednou.

Nakonec vás napadne, zda takto pečlivě inscenovaná autenticita není vzdálenější pravdě než přiznaná vyumělkovanost. Lze připustit, že neporozumění filmu, který soutěžil v sekci Horizonty na benátském festivalu (stejně se jmenuje i karlovarská nesoutěžní sekce), může být generační záležitostí.

Benzínová duha USA, 2023

režie Bill Ross IV, Turner Ross

Další projekce ve Varech: pátek, sobota

Hodnocení: 20 %

Tento druh autenticity v teenagerských příbězích nespadl z Marsu, připomeňme například seriály Genera+ion či Jsme, jací jsme, oba z produkce HBO, kde se prakticky bez děje obejde osm až šestnáct epizod. Otázkou je, zda generace Z způsobem, jakým vnímá příběhy, skutečně zrušila zákonitosti prověřené už od dob shakespearovského dramatu, nebo je to jenom módní výstřelek. To se nejspíš dozvíme až s větším časovým odstupem.