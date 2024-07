CO (NE)VIDĚT PO VARECH, den 3: Otcům doba nepřeje, selhávají na Západě i na Východě

Panoptikon: Když se tatík modlí, jde synáček stranou

„Tati, vrať se domů!“ Dospívající Sandro prosí otce, který se na stará kolena odebral do kláštera, aby se po smrti babičky vrátil. Kluk jinak zůstane sám. Táta mu jako na potvoru nemůže odpovědět, mniši mají toho dne naordinováno mlčení.

Snímek z filmu Panoptikon. (1. července 2024)

Máma vydělává v Americe a Sandro, zmatený samotou i probouzejícími se vášněmi, hledá lidské teplo mezi prsty kadeřnice, která mu stále dokola stříhá kratší a kratší vlasy. Nahý se vystavuje v okně před sousedkou, v metru se nenápadně dotýká dívčích pozadí. S vlastní holkou by se ale před svatbou nevyspal, pak by ho neminul Boží trest, táta ho tak přece vychoval.

Nesmírně citlivý a mnohovrstevnatý film Panoptikon soutěží ve Varech o Křišťálový globus a ukazuje, že napětí mezi tradicí a touhou po svobodě vždycky nakonec narazí na živého člověka. V tomto případě na nejistého mladíka, zoufale prahnoucího po opoře dospělých, kteří se na něho vykašlali jak pro své víry, tak pro své útěky za volností.

Panoptikon Gruzie, Francie, Itálie, Rumunsko, 2024

Režie George Sikharulidze

Další projekce ve Varech: pondělí, úterý, středa

Hodnocení: 80 %

Příběh se odehrává v Gruzii a nastíněný spor se neobejde bez popisu politických reálií, který mu z pohledu zahraničního diváka bere čistotu. Na oplátku však přinese sondu do soudobé postsovětské společnosti, kde hraje třeba právě náboženství mnohem větší úlohu než v tuzemsku.

Soutěžní filmy musí mít na festivalech mezinárodní premiéru, a protože Vary nejsou Cannes, Benátky ani Berlín, právě do hlavní soutěže mají dost zúžený výběr. U filmů z Východu, které nemají ambice dobít Západ, se to někdy ukazuje jako výhoda. Letos to rozhodně platí i pro Panoptikon.

Host a ryba třetího dne: Nejtěžší je mluvit s nejbližšími

Proč je o tolik snazší udržet oční kontakt s cizincem než s dospělým synem? Také další film z hlavní festivalové soutěže zkoumá tento choulostivý rodinný poměr, jen se posouvá o generaci výš.

Snímek z filmu Host a ryba třetího dne. (1. července 2024)

Otec tráví penzi v cizině a domů do Holandska se vrací jen na tři dny v roce, aby obešel doktory, bývalé kolegy i místa, k nimž ho pojí vzpomínky. A mimochodem – také se po roce uvidí se synem, zasmušilým čtyřicátníkem, který brblá na svět a vysazuje antidepresiva, aby si nemusel odpírat pivo.

V posmutnělé, velmi jemné komedii sledujeme celou třídenní návštěvu starého světa, kde „dávno všechno funguje i bez táty“. Ale je tomu opravdu tak? Odpovědí si není nikdo moc jistý. Obě postavy si rozličnými narážkami vyčítají nedostatek kontaktu, zároveň nedokážou být spolu. Do tátova odjezdu proto musí najít co nejvíce rozptýlení, stihnou navštívit hřbitov, podváděnou manželku mrtvého kolegy i dům po babičce.

Host a ryba třetího dne Nizozemsko, Belgie, 2024

režie Peter Hoogendoorn

Další projekce ve Varech: pondělí, úterý

Hodnocení: 70 %

Nakonec se nevyhnou prekérnímu čekání na odjezd vlaku, kdy rušivé elementy už nejsou k dispozici. Smutek a humor do sebe velmi dobře zapadají, tísni prospívá černobílý obraz. Ač jde o komedii tak subtilní, že se ji nedoprovází hlasitý smích, na konci se v sále o to spokojeněji tleskalo.

Nizozemský režisér Peter Hoogendoorn zjevně vystihl to, co je na vztahu rodičů a dospělých dětí univerzální, aniž by kterékoliv ze stran připískával. Neudělal to nijak zvlášť objevně, ale velice mile a lidsky.

Tři kilometry od konce světa: Milující tátové se spolu vždycky domluví

Co zajít na policii jako dva tátové milující své syny, stáhnout trestní oznámení a smést celou patálii ze stolu? Dohoda bude výhodná pro rodiče napadeného chlapce i jeho útočníků. Nevyjde díky ní najevo, že dostal nakládačku kvůli homosexualitě.

Snímek z filmu Tři kilometry od konce světa. (1. července 2024)

Zachrání se všichni, pověst obou rodin i celá vesnice. Rumunský film Tři kilometry od konce světa se letos probojoval až do hlavní soutěže v Cannes a řeší klasické dilema: má se rodičovská láska podřizovat tomu, jak nahlíží na svět dítě, nebo právě ti rodiče?

Ve chvíli, kdy se střetnou staré venkovské tradice a mladé volnomyšlenkářství, jímž napadený chlapec načichl na škole, je na naprosté nedorozumění zaděláno. Máma s tátou pak pevně věří, že svého sedmnáctiletého synka chrání, i když ho kvůli nesprávným sklonům svážou lanem do kozelce a nechají nad ním kněze prozpěvovat modlitby za uzdravení.

Tři kilometry od konce světa Rumunsko, 2024

režie Emanuel Pârvu

Další projekce ve Varech: pátek

Hodnocení: 70 %

Kluk se i přes svou nečinnost stává z oběti pachatelem a utvoří se kolem něho pestrá skladba typizovaných figurek, které se ze střetu dvou světů neumějí vybabrat se ctí. Slabinou filmu je, že festivalový divák patrně viděl podobný příběh již stokrát.

Není však na škodu připomenout si, že je stále aktuální i v poměrně blízké evropské zemi, která se hlásí k západním hodnotám. Zatímco instituce fungují podle protokolu, vesnice se zubynehty drží vlastních pravidel, včetně postupů, jak své rodiny ochránit. Přinejmenším v tomto případě se jí to moc nepovede.