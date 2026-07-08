Letošní ročník se zatím jeví jako jeden z nejsilnějších, alespoň co se filmového programu týče. Kdyby se mě kamarádi zeptali, který film bych jim doporučila, vybrala bych jim právě tyhle snímky:
1. V neznámých vodách
Snímek s Juliette Binocheovou jsem čekala jako komorní drama o ženě, která se musí vyrovnat s počínající demencí své matky. Co jsem ale nečekala, byl mimořádně svižný spád, uvěřitelné postavy, přesné dialogy a silné herecké výkony.
Do příběhu se ponoříte během pár minut. Sledujete nelehký úkol takzvané sendvičové generace, tedy člověka, který má ještě nedospělé dítě, ale zároveň musí řešit péči o stárnoucí rodiče. Film přitom nesklouzává k tuctovému sociálnímu dramatu ani k odtažité artovce. Je to výborně vystavěný herecký i režijní počin, který otevírá téma nemoci, sexuality, svéprávnosti a práva rozhodovat o sobě ve chvíli, kdy už to člověk nedokáže sám.
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2. Nácvik revoluce
Íránská dokumentaristka Pegah Ahangarani precizně skládá příběh své země z dobových fotografií, videonahrávek, audiozáznamů i osobních vzpomínek. Skrze portréty svých blízkých, otce, učitelky a dalších lidí, kteří ji ovlivnili, se postupně dostává i sama k sobě.
Přes rodinné příběhy se před námi otevírá íránská revoluce, íránsko-irácká válka, krátké nádechy svobody, Zelená revoluce v roce 2009 a nakonec i období lednového masakru, kdy íránský režim zavraždil přes 200 tisíc mladých lidí. Nejde o dokument, který by dějiny vysvětloval s odstupem. Naopak ukazuje, že politické události se vždy propisují do konkrétních lidských životů. Sama režisérka si v závěru klade otázku: „Jak tohle skončí?“
3. Nečekaný host
Za mě jeden z karlovarských vrcholů. Pokud vám sedí severská rodinná dramata po vzoru Nejhoršího člověka na světě, Honu nebo filmu Až na věky, tento dánský snímek vás pravděpodobně dostane také.
Na rodinnou oslavu křtin přijede matka novopečeného otce. Jenže její přítomnost si syn očividně nepřeje. Film vás nechává osahávat vlastní nejistotu: sledujeme přehnanou reakci dospělého syna, nebo naopak zdravé vymezení hranic po dávných rodinných zraněních?
Dlouhé záběry do očí postav, ticho mezi větami a nenápadné rodinné reakce postupně budují napětí, ze kterého vám nebude lehko.
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4. Rose
Jedno z největších překvapení letošního výběru. Čekala jsem artový snímek, který si uložím do kolonky: „ve Varech dobrý, ale doma bych si to nepustila“. Jenže Rose se po několika úvodních, výtvarně silných záběrech rozjede a už nepustila.
Příběh se odehrává na počátku 17. století v odlehlé německé vesnici. Do ní přichází postava, která si buduje novou identitu a snaží se získat důvěru místních. Film se dotýká svobody, genderu, přijetí i útlaku, ale nepůsobí tendenčně. Scénář, režie ani herci v tomto případě netlačí na pilu.
Rose má atmosféru temné pohádky bratří Grimmů, psychologickou hloubku a několik momentů, při kterých vyloženě mrazí.
5. Zemřít za život
Dokumentární snímek, který vznikal dvanáct let, je intimní sondou do života tří ukrajinských dobrovolníků. Šachta, Tanečník a Potter v roce 2014 dobrovolně narukovali, aby bojovali v rusko-ukrajinském konfliktu na východě země. Po dvou letech na frontě se snaží vrátit do civilního života.
Snímek si vysloužil nejdelší potlesk ve stoje, jaký jsem kdy na karlovarském festivalu zažila. Některé pasáže mohou působit zdlouhavěji a možná by filmu prospěla kratší stopáž, přesto jde o mimořádně silnou připomínku toho, jak válka promění život jednotlivců, jejich rodin i dětí. Současně je také naléhavým apelem, že tato válka je právě teď a její dopady se budou propisovat do životů dalších generací.
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6. Znenadání
Film Znenadání má téměř 200 minut, ale utekl mi jako klasický dvouhodinový film. Ředitelka pečovatelského domu Marie-Lou se snaží prosadit humánnější přístup k péči o stárnoucí klienty a naráží na zažité postupy i odpor okolí. Náhodně potká japonskou divadelní režisérku a filozofku Mari, která je v pokročilém stadiu rakoviny.
Mezi ženami vzniká přátelství, které ve filmové rovině nespadá do patosu ani nevěrohodnosti. Stojí na vzájemném pochopení, podobném pohledu na svět, schopnosti zpomalit, přemýšlet, reflektovat a hlavně chtít být druhému člověku opravdu nablízku.
Filmem se prolíná francouzština, japonština i angličtina a za mě jde o mimořádné zachycení toho, co může znamenat lidství. Kapesníky si vezměte s sebou.
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7. Jak se naučit dýchat pod vodou
Překvapení. Podle synopse jsem se chtěla filmu spíš vyhnout, ale nakonec na mě tak trochu zbyl. A dopadlo to mnohem lépe, než jsem čekala.
Snímek vypráví příběh osmiletého Lea, který žije s tátou a obřím žralokem zapíchnutým ve střeše domu. Žralok je jeho nejlepší kamarád, kterému může říct všechno, co se tátovi říká těžko. Máma už s nimi není a táta truchlí způsobem, kterému dítě nemůže úplně rozumět.
Film zachycuje smutek dětskýma očima, ale bez laciného rozněžnění. Bavila mě jeho barvitost, vypravěčský hlas, koláže i schopnost nepřetřít bolest narůžovo. Naopak nechává mezi dětskými slovy protékat ryzí smutek ze ztráty milovaného člověka. Je to film o fantazii, tichu v rodině a o tom, jak těžké je přijmout nejen vlastní žal, ale i žal dospělého rodiče.
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Snímky, které jsem viděla, ale do top doporučení bych je nedala: Tichá přítelkyně, Šťastná rodina, Milovaný, Tři týdny poté