CO (NE)VIDĚT PO VARECH, den 9: Překvapivý vítěz oslavuje zapomenutou malířku

Náhlý záblesk hlubších věcí: Pocta umělkyni, která vypadla z učebnic

Co všechno unese hlavní festivalová soutěž o Křišťálový glóbus? Mají v ní být uváděny jenom „velké filmy“, nebo má místo i pro maličké experimenty? Skromný dokument britského režiséra Marka Cousinse, který si autor sám napsal, natočil a ještě v něm vystupuje, překvapil nejenom svou účastí v nejdůležitější sekci přehlídky, ale i celkovým vítězstvím. Mezinárodní porota mu v sobotu udělila Křišťálový glóbus. Je to poprvé, kdy Vary vyhrál dokument, ty měly donedávna na přehlídce samostatnou sekci.

Malířka Wilehelmina Barns-Grahamová, jíž snímek skládá poctu, zemřela před dvaceti lety a ani ve Spojeném království nepatří k nejznámějším. Režisér se po jejích stopách vydal, když dostal pod stromeček malbu podepsanou jejím jménem, ale s neobvyklou volbou písma. Při pátrání, zda je obraz pravý, se do umělkyně zamiloval. Nejenom do díla, ale i do její osobnosti. Uhranul ho způsob, jakým o svém umění přemýšlela.

Film není zahlcen informacemi, spíše se malířce klaní, omlouvá se jí, že jako žena vypadla z důležitých výstav i z učebnic. Autor se nejprve zaměřuje na její zevnějšek a na „matematický“ přístup k volbě barev, teprve potom zkoumá obrazy. Promítne je v samostatné sekvenci, která připomíná listování katalogem. Film není lehce stravitelný, při festivalových projekcích diváci houfně odcházeli, ne všichni vydrželi spolu s autorem adorovat ženu, o které dosud neslyšeli a jejíž tvorba nevypadá na první pohled výjimečně.

Náhlý záblesk hlubších věcí Velká Británie, 2024, režie Mark Cousins Hodnocení: 65 %

Zaujme naopak autorova imaginace, kdy z několika obrazů, fotografií, črtů v deníku či zvukových nahrávek poskládá svěží, svébytné a suverénní dílo. Při vyprávění je velmi osobní a zaujatý, není tudíž vyloučeno, že na leckterého diváka, který v kině vydržel do konce, svoje nadšení pro pozapomenutou malířku přenesl.

Vysvětlení všeho: Jak lajdácký maturant rozkolísal národ

Od Ábela všichni čekají, že odmaturuje s jedničkami, on sám se nedokáže na učebnice ani podívat, natož nějakou otevřít. Svou situaci si dobře uvědomuje, má přesně spočítáno, kolik času mu v průměru zbývá na jednu zkouškovou otázku, sní, fotí na mobil, prochází se. Jeho představitel Adonyi-Walsh Gáspar hraje typické rozpoložení maturanta tak věrně, že s ním nervy deroucí „svaťák“ znovu prožijete téměř fyzicky.

Dospělí vidí lajdáka, diváci kluka, který ještě nedozrál tlaku, jemuž je vystaven, a tak mu v rozhodných chvílích vypíná mozek. Zkouška z dějepisu se mu nevydaří, ale jedna nevinná poznámka učitele všechno obrátí: za všechno může necitlivá škola.

Vynikající film režiséra Gábora Reisze, který vyhrál soutěžní sekci Horizonty na festivalu v Benátkách, se představil i ve Varech. Vypráví o tom, jak málo stačí maďarské společnosti, napružené politickými rozdíly, aby se z bizarní maturitní anekdoty stala celonárodní kauza. A jak snadno taková kauza příkopy ještě prohloubí. Sledování filmu s celosvětově aktuálním tématem je čirá radost. Nasnímán je téměř dokumentárně, na obratnou ruční kameru, herci mají velmi civilní projev, což vede k jemným komediálním situacím, stávajících se téměř mimochodem.

Vysvětlení všeho Maďarsko, Slovensko, 2023, režie Gábor Reisz Hodnocení: 85 %

Režisér jako by spíše pozoroval než inscenoval a absurdita věcí se odhaluje sama. Výsledkem je neokázalá komedie a věrohodná společenská sonda v jednom. Příběhu mírně škodí nepříliš přehledné členění na kapitoly i opakované interpretace týchž situací z pohledu různých postav, jež se objevuje nedůsledně. I to ubere dvouapůlhodinovému filmu na svižnosti.

Chlorofyl: Zelený orgasmus mezi pomeranči

Proč lidský mozek rozlišuje rostliny a živočichy, když mezi ně příroda žádnou hráz nestaví? Květiny dokážou cítit a hlavní hrdinka Maia kvete. Má zelenou hlavu, záhy zjistíme, že i zvratky a krev, menstruaci nevyjímaje. Že je ve skutečnosti květina, si uvědomí teprve při brigádě na statku, kde sbírá pomeranče s osamělým podivínem Teem. Ten si připadá odmítnutý rodiči, a tak se izoluje od světa. Lidskou blízkost mu nahrazují rostliny, z nichž destiluje vůně.

Netřeba dodávat, proč ho zaujme příjezd chodící květiny, kterou rozpozná už po čichu. Ač mezi oběma hrdiny nakonec nevypukne románek (v sexu dá dívka přednost jeho živočišnému bratrovi), nové poznání Maiu nasměruje k prvnímu životnímu orgasmu. Těžko říci, zda debutující italská režisérka Ivana Gloria natočila tak otravný film záměrně, nebo jej sama považuje za roztomilý. Každopádně v něm nefunguje téměř nic. Scénář, režie i herecké výkony jsou tak toporné, že snímek působí jako středoškolské letní cvičení.

Chlorofyl Itálie, 2023, režie Ivana Gloria Hodnocení: 20 %

Kňourající Teo, jemuž byste nejraději dali pár facek, vás oblaží doslovnými úvahami o přírodě, Maia příběhem vlaje jako klas ve větru, nic moc neřeší, jenom prostě je. Film ve Varech soutěžil v alternativní sekci Proxima, která vyhledává svěží, mladé i drzé filmařské přístupy. Je pravdou, že požadavky na neotřelost snímek splnil a jeho přihlášení do soutěže vyžadovalo také jistou dávku smělosti.