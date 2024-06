CO NEVIDĚT PO VARECH, den 1: Těžké cesty teenagerů a nejvtipnější film

Mé léto s Irène: Holky na útěku před nemocí i před divákem

Slibuje-li anotace filmu námět „coming-of-age“, tedy vyprávění o přechodu z dětství k dospělosti, bývá to zpravidla padesát na padesát – buď uvidíte energický, drzý příběh o bourání společenských hranic, anebo unylou meditaci na téma: teenageři jsou divní a stejně jim v životě neporozumíte.

Italsko-francouzský snímek Mé léto s Irène, vůbec první promítaný film festivalu, se důsledně přidržuje druhé varianty. Sleduje prázdninový útěk dvou dívek bojujících s rakovinou a vší silou se při tom vyhýbá jakémukoliv dramatu, konfliktu, vášni, vlastně i příběhu.

Mé léto s Irène Itálie, Francie, 2024 režie Carlo Sironi

Další projekce ve Varech: neděle, středa, čtvrtek.

Hodnocení: 35 %

Dívky se vydají k moři, jedna je odvážnější, druhá úzkostná. Poznávají se bez mnoha slov, potkají partu kluků, jedna se s jedním vyspí, blbnou se starou VHS kamerou, té smělejší se nemoc vrací a trochu jí z toho bolí hlava. Po devadesáti minutách přijdou závěrečné titulky, jako by unavenou promítačku v náhodnou chvíli odstřihli od elektřiny.

Film se promítá v sekci Horizonty (ohlédnutí za světovými festivaly), má za sebou mládežnickou soutěž na letošním Berlinale a všechno, na co se soustředí, jsou vnitřní pocity dospívajících hrdinek. Bohužel se nezdá, že by vzdor jejich těžké nemoci měly nějakou velkou hloubku nebo objevnost. Pro diváka, který přišel pozdě a anotaci nečetl, přinesou největší překvapení nakonec právě ty titulky: režisérem učebnicově holčičího filmu je čtyřicetiletý muž.

Ty krávo! Správný chlap vyrobí nejjemnější sýr

„Máš papíry? – Ne – A umíš řídit náklaďák? – Jo – Tak tady máš klíčky a zejtra nastupuješ.“ Opět dospělácká iniciace, ale přesně opačný případ než tápající holky u moře: film je překvapivý, smělý, energický, správňácky špinavý, navíc s téměř archetypálním příběhem. Vtipné je, že tentokrát naopak vypráví žena-režisérka o chlapeckém světě. Jenže syrově,autenticky a bez festivalových manýr.

Sotva dospělý Totone žije v kulisách typického evropského sociálního dramatu – mezi kravami, soutěžemi autovraků, které dělají salta a stojky na chladiči, bez rodičů, bez příbuzných, bez peněz. Přesněji řečeno: na začátku má tátu, ale ve světě, kde se zralí muži chovají úplně stejně jako děti, ho synek posadí namol opilého do auta, aby se odjel domů vyspat. Táta domů nikdy nedojede a klukovi zůstane na krku zhruba osmiletá sestra, mimochodem jediný člověk ve vsi, který si bere na motorku helmu.

Ty krávo! Francie, 2024

režie Louse Courvoisier

Další projekce ve Varech: pondělí, sobota

Hodnocení: 70 %

Francouzský film, který vzbudil nadšení na letošním festivalu v Cannes, připomíná spíše anglická sociální dramata, nejvíc asi Sobeckého obra, promítaného ve Varech před jedenácti lety. Zatímco jeho hrdinům bylo třináct a zkoušeli se o sebe postarat krádežemi železa, Totone je o pět let starší a o něco dětinštěji se rozhodne, že zbohatne díky první ceně v sýrařské soutěži.

Sýr vyrábějí v kraji všichni kromě Totoneho, a podle toho se jeho cesta za snem vyvíjí. V této lince realistický příběh trochu zaskřípe svou nepravděpodobností, ale zase má díky ní zmíněnou „pohádkovou“ strukturu. Bonusem jsou velmi dobře, až dojemně vykreslené vztahy mladých hrdinů, zejména mezi Totonem a jeho malou sestrou.

Kneecap: Svoboda řvát, fetovat a mluvit mateřštinou

Hip hop osvobodil americké černochy, proč by se to nepovedlo i severním Irům? A nejenomže budou mít irský rap, ještě navíc bude znít irsky, což vůbec není totéž. Extrémně vtipná, svěží a suverénní komedie, která nejenže baví, ale má i nosné téma. Nečeká se na takovou kombinaci v některých zemích desítky let?

Irští tvůrci slibují pravdivý příběh rapové kapely ze západního

Belfastu, ale na snímku je nejpůvabnější právě jeho komediální stylizace, absurdní přehánění, komediální zkratky. Festivalový program filmu předpovídá kultovní status a výslovně odkazuje na slavný Trainspotting. Kdo si to přečte, při sledování se neubrání dojmu, že o „kultovnost“ příliš usilovali i tvůrci a sem tak od starších předloh leccos okoukali.

Kneecap Irsko, 2024

režie Richard PeppiattDalší projekce ve Varech: středa, pátek

Hodnocení: 75 %

Běžný český divák si tolik neužije četné odkazy na rozdílný zvuk angličtiny a irštiny, nevýhodou může být i menší znalost reálií. Při narážkách na náboženství nebo vnitřní spory v republikánských hnutích zalitujete, že jste nedávali větší pozor u zahraničního zpravodajství. Příběh také ruší přehnaný důraz na drogy, který nejspíš vychází z reality a opět si ho užijí spíš místní.

Zamrzí trochu rozbředlý konec, který se snaží všechny motivy uzavřít, jako by odškrtával v úkolovníku. Skvělý dojem nicméně přetrvá, snímek oprávněně vyhrál letošní diváckou cenu na festivalu v Sundance.