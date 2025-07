Postavte 60 lodních kontejnerů na výšku a máte jeden z nejvytíženějších barů Varů

Když skončí večerní projekce v honosných sálech a městských kinech, dav se pomalu přesouvá do jiné části Karlových Varů – do KVIFF.TV Parku, který se stává novým středobodem dění. Z dálky bliká barvami, zblízka láká na hudbu, smích a cinkání sklenic. U vchodu se tvoří hloučky lidí s festivalovými akreditacemi i páskami z jednodenních vstupů, kteří řeší nejen poselství snímků. Tady se tančí, seznamuje, vyprávějí se historky z natáčení a objednávají další drinky. Je to jedna z nejživějších a nejnavštěvovanějších zón celého festivalu – a často i místo, kde končí noc a začíná ráno.

Přesto má ale eleganci v krvi. Podoba KVIFF.TV Parku se volně inspiruje karlovarskými kolonádami, které patří k ikonám lázeňského města. Sloupy a členění prostoru připomínají slavnou architekturu, jen místo léčivých pramenů tu teče rum a místo lázeňských šviháků se tu potkávají mladí filmaři, herečky, barmani a novináři.

„Nápad postavit vlastní festivalový prostor vznikl před několika lety. Oslovili jsme architekty Chybíka a Krištofa, kteří přišli s návrhem inspirovaným místními kolonádami. Ačkoliv jsme si tehdy říkali, že to snad ani nepůjde zrealizovat, nakonec se to povedlo – a výsledek funguje skvěle,“ říká Jiří Šebesta z eventové produkce společnosti Aeroevents, která se podílela na návrhu stavby.

Základ stavby tvoří více než 60 lodních kontejnerů, které jsou postavené na výšku – to je v České republice unikátní. Sloupy odkazují na lázeňskou architekturu a barevnost stavby navazuje na hotel Thermal – bar tak působí jako přirozená součást festivalového areálu.

„První rok jsme vše vozili z Ostravy, dnes už máme sklady v Ústí nad Labem. Přesto je nejnáročnější fáze doprava a kompletace. Pracujeme v noci, kvůli jiným akcím ve dne. Do města musí najet třicet kamionů, musíme položit základy a celou stavbu znovu vztyčit,“ vysvětluje Jan Hasík, předseda představenstva Purposia Group, která stavbu realizuje. KVIFF.TV Park se staví čtrnáct dní, provozuje deset dnů a zbytek roku se ukládá do skladu, kde se dočká i údržby.

Náročná práce se ale vyplatila a úspěch se dostavil – projekt získal cenu Grand Prix architektů za rok 2023. „Je to náš nejprestižnější projekt, i když pracujeme i na Colours of Ostrava nebo sportovních akcích,“ dodává Hasík.

Tisíce drinků a taneční parket

Jakmile stavba stojí, přebírá štafetu provozní tým. Bar a gastro zónu má pod palcem Jan Braniš, manažer KVIFF.TV Parku, který koordinuje zhruba padesát lidí. „Máme spodní bar, horní bar, stánky u řeky, k tomu zázemí a mezisklady. Každý den uděláme tisíce drinků. Letos máme partnerství s filipínským rumem Don Papa, takže ten teče proudem,“ usmívá se.

Otevřeno je denně od jedenácti dopoledne do tří ráno. „Jak říkají kluci za barem – je to mazec. Občas vypadne pokladna, nateče voda, něco se pokazí. Ale máme skvělý tým, který to umí rychle vyřešit,“ dodává Braniš. Specifikem festivalu podle něj je přátelská, dovolenková nálada. „Lidi se chtějí bavit. Pracujeme s alkoholem, takže se občas objeví i krizová situace, ale jsme na to připravení.“

Večerní program každodenně podkresluje také hudba – seznam písní ladí provozovatelé baru ve spolupráci s festivalem. „Hudba má vliv nejen na atmosféru, ale i na prodeje. A protože tohle je nekuřácká zóna, snažíme se udržet i určitou úroveň prostředí – i když to není vždy jednoduché,“ dodává Braniš.

Odpoledne relax, v noci dav

Přes den slouží KVIFF.TV Park jako otevřená scéna pro debaty, autogramiády a setkání s tvůrci. Večer se mění v živoucí bar s tanečním parketem, kam míří nejen festivaloví návštěvníci, ale i tváře filmového průmyslu.

„Když je plno, vejde se sem až tisíc lidí. V průměru se tu ale denně protočí kolem pěti tisíc návštěvníků,“ odhaduje Jiří Šebesta. Zóna je totiž navržená tak, aby plynule měnila svou funkci během dne i noci.

KVIFF.TV Park není jen místo, kde se nalévá. Je to symbol nové tváře festivalu – propojení kultury, architektury a zážitku. Pro některé návštěvníky je to bod setkávání, pro jiné cíl večerního výletu. A pro produkční a stavitelské týmy je to každoroční výzva.