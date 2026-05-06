Book-to-Screen. Karlovarský festival chce posílit vztahy filmového a knižního světa

Autor: ,
  14:51
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary uskuteční v rámci platformy KVIFF Promises nový projekt Book-to-Screen at KVIFF. Hlavním cílem je vytvořit trh s filmovými právy k adaptacím literárních předloh ze střední a východní Evropy a posílit tak spolupráci mezi filmovým a knižním průmyslem.
foto: Anna Kristová, MAFRA

Mezinárodní porota vybere pět až deset děl, která představí 7. července během Industry Days na letošním festivalu domácím i zahraničním producentkám a producentům. Součástí programu bude kromě prezentací knih také panelová diskuse zaměřená na filmové adaptace. Novináře o tom informoval výkonný ředitel MFF Karlovy Vary Kryštof Mucha.

„V Karlových Varech chystáme prezentaci, kam přijedou nakladatelé, kteří vlastní práva ke konkrétním titulům, které jsme ve spolupráci s porotou vyhodnotili jako vhodné k filmovému nebo seriálovému zpracování. Pozveme si řadu producentů, kteří budou mít možnost se s těmi projekty seznámit. V rámci dalšího programu se uskuteční takový ‚polotrh‘, kde se budou moci producenti s nakladateli nebo vlastníky práv dohodnout na další případné spolupráci,“ řekl ČTK vedoucím oddělení Film Industry a sekce KVIFF Talents Hugo Rosák.

První ročník projektu Book-to-Screen at KVIFF vzniká ve spolupráci s Frankfurtským knižním veletrhem, Světem knihy a Moravskou zemskou knihovnou v Brně.

Industry Days se během 60. ročníku festival v Karlových Varech letos od 5. do 8. července uskuteční v prostoru Císařských lázní. Projekt uvede i další programy. Například kurátorský výběr KVIFF Central Stage představí hrané filmy od zavedených filmařů a filmařek v pozdní fázi vývoje, ve všech fázích výroby a postprodukce.

Program Works in Development – Feature Launch se bude věnovat devíti projektům prvních a druhých celovečerních filmů ve vývoji, pocházejících převážně ze střední a východní Evropy. Projekty prošly programem MIDPOINT Feature Launch a nyní hledají koprodukční partnery. V programu Works in Development – Focus Queer zaměřeném na podporu diverzity ve vyprávění příběhů a na poskytování zázemí filmařům, kteří se věnují queer tématům, se představí pět projektů.

Celoroční program KVIFF Talents, jehož cílem je podporovat talentované české a slovenské tvůrce a odvážné přístupy v kinematografii i dalších odvětvích a žánrech audiovizuální tvorby, tvoří dva samostatné programy Feature Pool a Creative Pool. V letošní selekci, vybrané z více než 150 přihlášených projektů, se představí tři náměty na celovečerní snímky v rámci Feature Pool a tři seriálové náměty v Creative Pool.

Posláním platformy KVIFF Promises je objevovat filmařské talenty a prezentovat je více než tisícovce zástupců festivalů, distribučních a produkčních společností, kteří se festivalu každoročně účastní a hledají zde nové filmy. Filmaři a producenti předkládají scénáře ve vývoji, filmy ve výrobě nebo postprodukci, a také dokumentární projekty. V sekci KVIFF Promises bylo na loňském festivalu představeno 40 filmových a seriálových projektů.

