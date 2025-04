R.I.P. Karin Lesch

1935 – 2025



Karin Lesch, 1935 in Zürich geboren, kannten die meisten als Königin in dem Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (1973). Zuvor spielte 1960 die beliebte Schauspielerin die Müllerstochter in dem Märchenfilm „Das Zaubermännchen“.



Ihre Mutter war die großartige Schauspielerin Mathilde Danegger („Frau Holle“, 1963).



Nun starb die Schauspielerin am 12.03.2025 mit 89 Jahren in einem Seniorenheim in Wernsdorf, einem Teilort der Stadt Königs Wusterhausen.



