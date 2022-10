Ošklivé věci jsem zažila, abych o nich mohla psát, říká Krajčo Babinská

První reakce na seriál už režisérka filmů Pusinky nebo Křídla Vánoc má po fanouškovské předpremiéře: „Byla jsem nervózní, jestli se lidi budou smát. My jsme se totiž od začátku hodně bavili. U vymýšlení, natáčení, kdy se smál celý štáb a pak i ve střižně... Samozřejmě to ale vždy nejvíce prověří diváci a ti se smáli.“

V hlavních rolích se v seriálu objeví Richard Krajčo a David Švehlík, kteří spolu už dlouhá léta hrají na divadle v představení Deštivé dny. „Největší devíza toho seriálu je, že se v něm oba objevují v rolích, ve kterých je diváci ještě nikdy neviděli,“ míní.

O celém zrodu seriálu Gumy režisérka prozrazuje: „David přišel s tím, jestli bych pro ně nemohla vymyslet něco, v čem by se objevili společně s Richardem i před kamerou, protože k tomu za osmnáct let neměli příležitost.“ Když ji takto oslovili s nabídkou natočit seriál, měla o námětu jasno. „Říkám jim hraný Pat a Mat. Jsou to takoví kamarádi do nepohody, kteří mají spoustu plánů, jen jim vždy nefungují, jak by si přáli,“ přibližuje děj, který se z části odehrává i v autodílně.

Kromě klipů kapely Kryštof se Karin Krajčo Babinská za posledních deset let režii nevěnovala, rozhodla se více zaměřit na psaní. „Točilo se mi díky tomu teď s lehkou rukou. Jak jsem to své povolání změnila a vlastně přehodnotila, co chci v životě dělat, tak jsem k filmování najednou přistoupila jako ke koníčku a pak mě vnitřně nic nesvazovalo,“ přibližuje.

Psaní je svobodnější

Psaní knih vnímá oproti filmařině jako profesi „svobodnější, méně časově náročnou a s menším množstvím stresu.“ „Můžu si psaní víc přizpůsobit čas a taky mě neomezuje rozpočet, podle kterého bych musela korigovat, co píšu,“ vysvětluje.

Motto jejího aktuálního románu Tsunami zní: „Vzpomínky jsou jako vlny, stále se k nám vrací.“ Autorka však dodává: „Já v mottu ale ještě ráda pokračuju: některé vlny a vzpomínky nás ukolébají a jiné nás dokážou smést jako tsunami.“

Jak motto napovídá, příběh Tsunami se vrací k osobní minulosti postav. „Nynější já je utvářeno naší minulostí a my ji nemůžeme popírat, ale můžeme se z ní poučit. A není dobré se v ní zbytečně rýpat a trápit se... Ale nemůžu samozřejmě říct, že jsem to takto vnímala vždy,“ komentuje. „Někdy si říkám, že jsem musela prožít tolik ošklivých věcí, abych pak o nich byla schopna psát,“ dodává. Knihu Tsunami vydalo nakladatelství CPress a premiéra seriálu Gumy je v plánu na pátek 28. října.