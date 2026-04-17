Honzíku, tobě bych dal i svou dceru, řekl jsem mu. Smyczek vzpomíná na Potměšila

Jindřich Göth
  10:26
Režisér Karel Smyczek obsadil Jana Potměšila do syrového a dodnes působivého filmu Proč? o řádění fotbalových fanoušků a i do seriálu Třetí patro z prostředí učňovské mládeže. Při osobní vzpomínce na něj vyzdvihuje nejen profesní nasazení, ale také statečnost a charakter.
Veronika Jeníková a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988)

Veronika Jeníková a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988) | foto: © Filmové studio Barrandov

Jan Potměšil a Ljuba Krbová v seriálu Třetí patro (1985)
Jiřina Švorcová, Jan Potměšil a Dana Medřická v seriálu Žena za pultem (1977)
Snímek z filmu Proč? Zleva Martin Dejdar, Daniel Landa, Milka Zimková, Markéta...
Jan Potměšil jako Richard III.
26 fotografií

Jaký jste měl s Janem Potměšilem vztah?
Bylo mezi námi velice silné pouto. V době, kdy mu bylo nějakých devatenáct, se mi svěřoval s velmi osobními až intimními věcmi – dokonce i stran dívek. Honza byl fešák, sportovec a pro děvčata nesmírně podmanivý.

On si mě dokázal získat tak, že jsem mu jednou řekl: „Honzíku, člověče, tobě bych snad dal i svou dceru.“ Což samozřejmě z mé strany měl být projev nejvyššího možného uznání. Chtěl bych ještě dodat, že na spoustu věcí jsme měli hodně podobný názor. A o jeho charakteru a statečnosti se vůbec nemusíme bavit.

Zaznamenal jste ho už v jeho dětských rolích, například v Bakalářích nebo v Tajemství ocelového města?
Vlastně ani moc ne. Co se dětských herců týče, všiml jsem si spíš Michala Suchánka. Honzu jsem zaznamenal až později. Plánoval jsem ho do hlavní role filmu Krajina s nábytkem, ale Honza slíbil Zdeňku Troškovi, že mu bude hrát v pohádce létajícího ševce.

V seriálu Třetí patro hrál Vojtu, kluka z dětského domova, který se zaplete se starší paní s dítětem. Dal té postavě něco nad plán, co ani ve scénáři nebylo?
Hlavně ve scénách s Burákem, s tím malým klukem, dokázal být ohromně jímavý. Celkově byl v té roli velmi věrohodný. Díky jeho výkonu nemáte problém uvěřit, že by k němu mohla paní Mádlová v podání Ljuby Krbové opravdu něco cítit.

Autentický byl i jako fotbalový chuligán ve filmu Proč, abychom se dostali k vaší další spolupráci.
Tam hodně pomohlo líčení a vůbec celkový zevnějšek jeho postavy. Ale je pravda, že se do té role opět opřel s nejvyšším nasazením.

Sledoval jste jeho další herecké úlohy?
Samozřejmě, byli jsme spolu i nadále v kontaktu. Pravidelně jsme se setkávali a měl jsem pocit, že kdykoliv mě viděl, rozsvítily se mu oči. Já jsem se s ním potkával taky vždycky moc rád.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

17. dubna 2026  11:07

Odešel, ale nezmizel. Na Potměšila vzpomínají Hřebejk, Kuklová i politici

Jan Potměšil

Odchod herce Jana Potměšila zasáhl nejen jeho kolegy z umělecké branže, soustrast vyjádřili také politici. Režisér Jan Hřebejk například vyzdvihl to, jak Potměšil celý život pomáhal ostatním, a...

17. dubna 2026  9:57,  aktualizováno  10:50

17. dubna 2026  10:26

Honzíku, tobě bych dal i svou dceru, řekl jsem mu. Smyczek vzpomíná na Potměšila

Veronika Jeníková a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988)

Režisér Karel Smyczek obsadil Jana Potměšila do syrového a dodnes působivého filmu Proč? o řádění fotbalových fanoušků a i do seriálu Třetí patro z prostředí učňovské mládeže. Při osobní vzpomínce na...

17. dubna 2026  10:26

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

17. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  8:53

Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger

Tom Cruise a Alejandro G. I&#241;árritu představili očekávaný film Digger na...

Takhle Tom Cruise ještě v žádném svém filmu nevypadal. Kvůli postavě Diggera Rockwella nasadil prošedlou přehazovačku i pivní mozol. Satirická černá komedie Digger líčí příběh ropného barona, který...

16. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.