Já Jana Krause ale opravdu neznám, nikdo nás nikdy nepředstavil, říká Šíp

Na téma politické korektnosti narazil Karel Šíp naposledy v pátek ve svém pořadu Všechnopárty, kdy vzpomněl na deset let starou stížnost, kterou kvůli jeho vtipu směrem k romskému obyvatelstvu, obdržela Rada České televize.

„Nerozumím výrazu korektní humor. Nevím, co to je. Humor je buď dobrý, nebo špatný. To je jako s muzikou. Nevím, kde jsou hranice a kdo je stanovuje. Jestli vůbec existují. Pak už by to ale zavánělo cenzurou a myslím, že každý, kdo humor provozuje, si je má nastavit sám,“ míní Šíp.

Na otázku, zda se zamýšlí nad tím, jestli by jeho vtip mohl někoho zranit, odpovídá: „To už bych se ale zabýval tím, že dělám špatný humor. Humor nemá smysl, když by někoho zranil. Jestli se někdo směje tomu, jak bijí koně, tak to už není samozřejmě není legrace. Myslím, že poznám, když je vtip zle myšlený a nikdy bych ho nepřebíral,“ vysvětluje dál.

V nové knize například v jedné kapitole komentuje i transmuže, kteří se nerozhodli pro úplnou fyziologickou proměnu: „Chceš bejt kluk a tím hlavním, pohlavním, pohrdáš? Víš, co ti řeknu? Tím urážíš celé mužské pokolení. A my tě mezi sebou nechceme.“

Na místě je tak otázka, jestli toto vyjádření nevzbudí kontroverze. „Ať se ozvou. Přes prázdniny, kdy jsem knihu psal, okolo mě to téma prolítlo a prostě jsem se nad ním zamyslel jako naprostý laik. Snažil jsem se domýšlet, do jakých důsledků to půjde. Jestli tohle nakonec bude trochu kontroverzní, tak to není ke škodě. Budu rád, když mi někdo vysvětlí, že se to má takhle nebo onak. Od toho je život, aby se věci vyjasňovaly,“ říká.

S politikou se nemíchám

Dál v Rozstřelu Karel Šíp vzpomněl na natáčení Silvestra 1979, před kterým společně s Jaroslavem Uhlířem prošli celkem podrobným zkušebním procesem u režiséra Jána Roháče a scenáristy Jaroslava Dietla. Sám Šíp si letos do silvestrovské Všechnopárty pozval Zuzanu Bubílkovou, Pokáče a Václava Koptu.

Co se týče politiků, drží si ve své talkshow oblíbený moderátor a bavič jednotnou linku: nezve je. „S politikou se nemíchám, dělám zábavu. Jmenujte mi jednoho politika, který má smysl pro humor. Skoro takoví nejsou. Navíc chtějí dopředu otázky a já tam čistě improvizuji,“ říká.

Dále také potvrdil informaci, že s dalším matadorem talkshow na českých obrazovkách, Janem Krausem, nikdy nesetkal. „Jana Krause neznám a nedávalo by smysl, abych já přišel do jeho pořadu nebo i on do mého, ačkoliv jsem tam byl zvaný. Co chceme říct světu, řekneme ve svých trafikách, a to myslím stačí,“ dodává.