Pracuješ, nebo točíš? Karel z Krnova může Kaiserovi vyfouknout Českého lva

Nestává se to často, aby se neherec dočkal nominace ve výročních filmových cenách. Krnovskému finančnímu poradci Karlu Martincovi se to povedlo hned dvakrát. Svým výkonem ve filmu Mord zaujal v Cenách filmové kritiky i v Českém lvu. Zatímco na prvním ceremoniálu zůstalo jen u nominace, v Českém lvu má stále naději. Slavnostní vyhlášení se totiž uskuteční až v sobotu 8. března.

Karel Martinec loni zazářil ve snímku svého syna, režiséra Adama, který na pozadí dnešní vesnice a rodinné zabijačky natočil působivý komorní snímek. Ztvárnil zde roli Karla, hlavy rodiny, která zmíněnou zabijačku pořádá.

Myslíte, že nominace je vaše maximum, nebo chováte naději, že by mohla vyjít i přímo cena?

(smích) Abych pravdu řekl, nikdy jsem nepřemýšlel ani nad tím, že bych byl vůbec nominovaný na nějakou cenu. A že bych ji i dostal? Tak to se mi nezdálo ani v nejdivočejším snu. Vždy myslím jen na to, aby můj syn, režisér, byl úspěšný ve své branži a aby byl oceněn jeho film. Já osobně už tu nominaci beru jako ocenění. Že mne Adam vedl tak, že to akademie ocenila.