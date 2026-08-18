Z rozmlácenýho kostela... V Teplicích točí film o Krylovi. Hrají v něm místní fotbalisté

Film se také zaměřuje na okolnosti vzniku Krylovy písně Anděl. Ta vyšla v roce 1969 na debutovém albu Bratříčku, zavírej vrátka.
Štáb má v Teplicích 20 natáčecích dní. Před kamerou si zahráli i místní fotbalisté FK Teplice, kteří představovali příslušníky Československé lidové armády jako vizuální doprovod antimilitaristických písní autora.
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Na přípravě filmu se podílí první žena Karla Kryla Eva Sedlářová. Jak už dříve řekla, první nahrávka Anděla vznikla v rozhlase v Ústí nad Labem. Píseň je podle Pavla Hoška, znalce Krylova díla, jednoznačně inspirovaná i neopakovatelnou atmosférou Ústeckého kraje. „Viděl tu krásu a kulturní bohatství, které je zároveň poškozováno, ať už kvůli těžbě, vandalismu nebo z jiných důvodů,“ uvedl už dříve Hošek.
Natáčení přineslo i setkání s lidmi, kteří si Karla Kryla osobně pamatují. Podařilo se najít například pamětníka Jaroslava Doušu, který vzpomínal na písničkáře jako na dělníka u dlouhé pece.
Český písničkář, básník a představitel politického protestsongu Karel Kryl se narodil v roce 1944 v Kroměříži. Jeho generační song Bratříčku, zavírej vrátka se stal symbolem odporu proti srpnové okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Také proto se zpěvák v roce 1969 do Československa nevrátil z festivalu v Německu.
Jeho tvorba byla v normalizačním Československu zakázaná, Kryl se do země vrátil až po roce 1989. Zemřel náhle 3. března 1994 v Mnichově, pohřben je v pražském Břevnově.