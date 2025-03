Nechceme šokovat diváka a dělat revoluci. Štafetu přebírají mladí filmaři, říká Kovy

„Bylo to rána z čistého nebe,“ popisuje Kovy moment, kdy dostal nabídku moderovat letošní ročník. „Chvilku jsem přemýšlel, jestli je to míněno vážně, ale jelikož se s Matějem známe (Matěj Chlupáček, režisér a člen prezidia pořádající České filmové a televizní akademie, pozn. red), tak jsem předpokládal, že asi ano. O chvíli později mi volal někdo další, kdo tam seděl u stolu, když rozhodovali, aniž bych to tušil. A říká mi, ať to vezmu a jak to bude super. Takže jsem souhlasil a hned volal rodičům. Chtěl jsem to s nimi sdílet,“ dodává.

Sdílení je konec konců stěžejní součástí Kovyho práce na sociálních sítích. „Že moderuju České lvy je sdílený úspěch, protože bez svých diváků bych nikdy nebyl tam, kde jsem teď a nedostával bych příležitosti, které dostávám. Takže, když se takhle pak s něčím, jako je moderování Českých lvů ‚pochlubím‘ na sítích, tak se snažím neopomínat, díky komu tohle všechno můžu dělat,“ vysvětluje.

A jak vnímá Karel Kovář letos nominované filmy? „Vypadá to, že do jisté míry štafetu přebírá nastupující generace filmařů a Český lev se to taky snaží reflektovat: ten večer bude vizuálně i hudebně odlišný a nejspíš také moderátorsky. Samozřejmě nám ale nejde o to úplně šokovat diváka a říct mu, že je tady revoluce, všechno pálíme a všechno bude jinak. V týmu jsme my noví i lidé, kteří ten večer připravují už dlouho a to je super,“ přibližuje letošní pojetí.

„Ten uplynulý rok byl pro český film opravdu zajímavý a já to budu zmiňovat i ve svém úvodním monologu. Vyhrála totiž dramata nad komediemi. Zápisník alkoholičky měl přes půl milionu diváků a Vlny měly přes milion. Komedie se umístily až za nimi, což je vlastně bezprecedentní situace. Možná se už komedie českému divákovi trochu okoukaly, nebo možná je to tím, že trochu přichází nějaká nová vlna a možná i nový přístup ke komediím,“ zamýšlí se a doporučuje třeba slovenskou komedii Invalida.

Upozorňuje však i na projekty s menší návštěvností, jakými byl Rok vdovy nebo Zahradníkův rok. „To, že film není tak navštěvovaný, neznamená, že není důležitý a neměli bychom ho oceňovat. Tyhle filmy mohou ovlivňovat a formovat další mladé tvůrce,“ říká.

A v čem vidí největší výzvu moderování večera, jako je Český lev? „Já jsem na Lvech byl jednou osobně a ta atmosféra v sále je opravdu velmi napjatá. Navíc je tam problém v tom, že určité segmenty sálu skoro nic neslyší. Respektive to, co říkáte vy jako moderátor. Takže můžete být sebevtipnější a stejně tam máte nezanedbatelné procento publika, které se nemůže smát, protože moc netuší, co jim v tu chvíli říkáte. Ta akustika v Rudolfinu je přece jenom vymyšlená pro vážnou hudbu,“ vysvětluje.

Výzev je ale podle Kovyho mnohem víc, právě proto se však na ceremoniál těší a rozhodl se nabídku přijmout. „Počítal jsem s tím, že to rozhodně nebude v mé komfortní zóně a že to bude chtít překonat spoustu trémy a adrenalinu. Ale o to lepší to pak třeba bude,“ dodává.

V rozhovoru se dál dozvíte, proč praxe ze sociálních sítí Kovyho na mnohé situace Českých lvů mohla dobře připravit a taky jak je sám připraven na zkoumavé pohledy publika, kterými jsou podobné ceremoniály pověstné. Řeč přišla i na to, proč vnímat svět pouze skrz perspektivy generace a jejich rozdíly nemusí být ta nejvhodnější nebo jestli odhalí i ve svých videích část zákulisí ceremoniálu. Prozradil také, jak dlouho už sám sleduje České lvy, jak se mu pracuje ve větším týmu nebo kterými moderátory se nechal inspirovat.