Prdelka z filmu Zlatí úhoři vzpomíná, proč nahradil syna disidenta Bendy

Prdelka je ve Zlatých úhořích rybářem. Jste jím i vy?

Jsem. I můj táta s dědou byli rybáři, brali mě s sebou. Už před tím filmem jsem měl pár chycených ryb. Docela jsem už před natáčením věděl, o čem to je. A od vysoké školy jsem byl aktivní rybář. Mám dobrého kamaráda, kterého to taky bavilo, jezdívali jsme spolu. Zhruba před patnácti lety jsem se ale na rybaření vykašlal. Přišlo mi, že násobně vzrostl počet lidí, kteří najednou seděli s prutem u řek a potoků. Jeli jsme někam sto kilometrů chytat... a vedle mě sedělo dalších dvacet lidí. A ve vodě žádné ryby. Začala mi na rybaření vadit ta masovost, což mi dnes vadí i na vodáctví a cyklistice. Přestalo mi to dávat smysl. Výbavičku mám ale stále pověšenou v garáži. Můj tchán je obrovský rybář, a tak mě teď láme k tomu, abych se s ním k vodě vrátil. Jsem nalomený, že to zase zkusím.