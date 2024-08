PORTRÉT: Karel Heřmánek, jeden ze tří bardů pravého komediantství

Kdo měl to štěstí naslouchat, když se Heřmánek, Bartoška a Zedníček potkali u jednoho stolu a navzájem se u sklenky trumfovali společnými vzpomínkami na veselá studentská léta na brněnské JAMU, získal pocit, že právě takhle by mělo vypadat to pravé komediantství.

Furiantské, hravé, nezdolné, zdánlivě bezstarostné, ale přitom bezpodmínečně oddané jediné nedotknutelné posvátnosti, totiž divadlu.

Ostatně právě sdílené jeviště formovalo jejich začátky. Pražský rodák Heřmánek strávil jednu sezonu na scéně brněnského Divadla na provázku, odkud odešel s Bartoškou a Zedníčkem do Činoherního studia v Ústí nad Labem, kde vytvořili svého druhu senzaci. Tehdy se (nejen) za nimi jezdilo až z Prahy, v šedi sedmdesátých let se tam rýsoval rebelský ostrůvek svobody.

Totéž se ovšem dá říci o následujícím Heřmánkově působišti v pražském Divadle Na zábradlí, kde se znovu setkával i se svými celoživotními přáteli Bartoškou a Zedníčkem, ale také s režisérskými osobnostmi typu Evalda Schorma.

Naštěstí se dochoval záznam tamního proslulého představení hry Bratři Karamazovi, v němž se „tři bardové“ sešli na jevišti.

Jinou takovou divadelní legendou se stala inscenace Jakub a jeho pán, kterou Heřmánek s Bartoškou nastudovali nejprve v Ústí a po letech znovu v Divadle Bez zábradlí, jež Heřmánek založil a s manželkou řídil. Coby principál soukromé scény byl po listopadu 1989 jedním z průkopníků.

Samozřejmě si herce s osobitým vzhledem, projevem i hlasem brzy všimla také kamera. Vedle obrazovky, kde zazářil třeba jako odbojář Mašín v seriálu Tři králové nebo podvodníček v sérii Šéfe... a s níž se rozloučil letošní Mozaikou, dostával Heřmánek desítky filmových rolí.

Jen namátkou, každé Vánoce znovu baví coby vládce pekla Lucifer v pohádce S čerty nejsou žerty, věčně dojímá jeho tatínek Leo Popper ve Smrti krásných srnců, okouzluje titulní postavou ve Fešáku Hubertovi a potlesk přímo v kinosálech sklízel Heřmánek jako jeden z tatíkovských rockerů v tragikomedii Revival.

Objevil se rovněž v několika mezinárodních produkcích od Stalingradu po Bastarda a jeho hlasem promlouval třeba Doyle z britského seriálu Profesionálové. Ve snímku Lovci a oběti si zahrál se svým synem Karlem Heřmánkem mladším.

V poslední době trpěl herec zánětem trojklaného nervu, který zpravidla provází silná bolest; na každý pád mu znemožnil výkon profese, kterou tak miloval.

A to přesto, že původně měl jiné plány a hereckou školu bral jako poslední východisko z nouze, aby nemusel na vojnu, a přesto, že k současné tuzemské tvorbě se vyjadřoval spíše skepticky.

„Raději se podívám na dobrý film, než abych rozmnožoval počet filmů špatných,“ řekl v jednom z rozhovorů Karel Heřmánek.

Herec, který slovy režisérky Alice Nellis „dával svým postavám vždycky něco, co do nich scenárista ani režisér sám nedostane – mnoharozměrnost“.