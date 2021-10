Gott může vrátit do kin i starší diváky, věří distributor filmu Karel

Dokument, který zachytil souboj Karla Gotta s nemocí i okamžik, kdy se vzdal léčby, měl mít původně premiéru k prvnímu výročí zpěvákovy smrti. Jenže kvůli pandemii nabral roční zpoždění. „Přesto už Karla vidělo na deset tisíc lidí,“ počítá Kulhánek.

Loni stihl Karel čtyři představení, než se kina zavřela. Připomenete, kde se hrál a kolik lidí přišlo?

V loňském roce se kina zavřela pouhé tři dny před jeho uvedením do kin. Byli a stále jsme přesvědčeni, že film Karel je dobrý, a měli jsme touhu ho ukázat už před premiérou, tak jako se chcete co nejdříve pochlubit s něčím, co se povedlo. Proto jsme ho loni uvedli na festivalu Febiofest a Finále Plzeň. Na čtyřech vyprodaných projekcích ho vidělo tisíc diváků. Podobně jsme postupovali i letos, film už teď na podzim znovu uvedl Febiofest a nabídli jsme ho pro předpremiéry. Jedna z nich byla výjimečná, konala se v plzeňském amfiteátru Lochotín, kam Karel i přes špatnou předpověď a chladné počasí nalákal více než dva tisíce fanoušků, kteří zažili úžasnou a dojemnou atmosféru za účasti režisérky Olgy Malířové Špátové a producentky Ivany Gottové. Ať už se dva tisíce lidí v jeden moment smějí, nebo pláčou, vždy je to moment, na který se nezapomíná.

Co se stalo s loni již zakoupenými a nevyužitými vstupenkami?

Tuto záležitost si řeší každé kino separátně a my ani nemáme možnost do toho zasahovat. Víme, že některá kina vstupné vracela, některá naopak prodloužila platnost vstupenek na dobu, kdy se film znovu dostane do kina, tedy na říjen 2021.

Uvažovali jste někdy o možnosti dát film jen do online distribuce?

V případě filmu Karel jsme o tom neuvažovali ani na vteřinu. Karel je krásný a silný a je to ten typ filmu, který by měl divák vidět na velikém plátně s co největším prožitkem. Navíc je plný skvělé hudby a zážitek v kině se takřka vyrovná koncertnímu. Karel prostě patří na plátna. Navíc úvahy o online distribuci, která by mohla nahradit tu klasickou nebo ji souběžně doplnit, jak je tomu nyní často v Americe, jsou v našem prostředí nerealizovatelné. Hlavním důvodem je nedostatečná legislativní ochrana před piráty. O film Karel je enormní zájem a je téměř jistě, že po svém online uvedení by byl takřka okamžitě dostupný na pirátských úložištích. Legální forma online distribuce by tak nebyla konkurenceschopná vůči zlodějským kopiím, které by divák měl k dispozici zdarma a v nejlepší kvalitě.

Jak vypadá nynější předprodej na Karla, kde je největší zájem?

Trochu odbočím a pogratuluji Olze Malířové Špátové a Ivaně Gottové. Dovolím si totiž tvrdit, že se jim povedlo vytvořit film, který snese přísná divácká měřítka, je zajímavý, často odvážný a opravdu vyvolává velké emoce. Je to film, který tu podle mého názoru přetrvá. S tím se pak pojí i velmi silný zájem, který evidujeme napříč celou republikou. Víkendové předpremiéry v kinech Cinema City byly úspěšné, středeční předpremiéry v sítí CineStar jsou takřka vyprodané. Rezervace jsou nadstandardní jak v multiplexech, tak v jednosálových kinech, některé projekce na první víkend byly plné už před týdnem. V den premiéry už bude mít Karel na kontě zhruba deset tisíc diváků.

Hlásí se celé fankluby, přijedou i z Německa?

Ano, na slavnostní premiéře v Praze byli členové českého fanklubu, který ostatně vystupuje i ve filmu, a stejně tak zástupci německého fanklubu. Máme od nich zprávy, že se do českých kin chystají i němečtí fanoušci Karla Gotta.

Jaký je váš odhad návštěvnosti Karla za první víkend a do konce roku?

Film Karel je naprostým fenoménem a vymyká se jakýmkoli kategoriím, včetně kategorie dokumentárního filmu. Zájem o něj je obrovský a tomu odpovídají i naše očekávání. Nechceme být přehnaně sebevědomí nebo nabubřelí, ale mít malá očekávání by prostě bylo pokrytecké. Já osobně věřím, že Karel by po prvním víkendu v kinech mohl mít na kontě sto tisíc diváků. Moc bych to přál Olze i Ivaně, mít připravený film a pak na jeho uvedení čekat celý rok není snadné. Celkový počet diváků se pak velmi těžko v současném nestabilním prostředí odhaduje, ale pokud se provoz kin neomezí, věřím ve 400 tisíc diváků. Zdá se, že Prvok, Šampón, Tečka a Karel zůstanou letos v návštěvnosti nedostižní, ale doufám, že Karel si to o pomyslné druhé místo návštěvnosti rozdá se Zátopkem a Bondem.

Patří podle vás Karel k titulům, které by mohly návštěvnost kin konečně zvýšit - a kdo jiný ještě?

Jednoznačně. S kinaři věříme, že Karel může do kin přitáhnout množství diváků včetně staršího publika, jež se dosud mohlo návštěvy kina lehce obávat. Rekordní nasazení se snad odrazí v návštěvnosti, kterou podle mého potřebuje celé filmové prostředí. Zároveň totiž doufám, že úspěch Karla by mohl znamenat vyšší zájem i o jiné filmy. Z dalších podzimních děl čekáme divácký ohlas u hitů Venom a Duna, chystají se dva české vánoční filmy, určitě zabere marvelovka Eternals a pokračování kultovního Matrixu.

Kdy se plánuje vstup Karla na videonosiče a do televize?

Televizní premiéra je plánovaná na jaro příštího roku. Videonosiče, které jinak už nedávají smysl kvůli odlivu diváků k online platformám, v tomto případě vydat chceme a jsme přesvědčení, že DVD Karla, chystané na začátek roku 2022, může být labutí písní v naší dlouholeté historii disků.