Zemřel Karel Freund. Zahrál si v Andělu Páně 2, většinou ale ztvárňoval mrtvoly

️S hlubokým smutkem sdílíme zprávu, která nás všechny v agentuře velice zasáhla. Náš oblíbený herec Karel Freund, který vystupoval pod pseudonymem Pavel Parkita už není mezi námi.

V neděli nedorazil na natáčení, a jelikož to byl člověk naprosto zodpovědný, tak jsme to ohlásili na policii. Bohužel jsme se ve večerních hodinách dočkali toho nejhoršího možného scénáře.

Karel byl herec v naší castingové divizi, ale především to byl skvělý člověk, se kterým byla velká radost pracovat. Byla s ním vážně hrozná sranda

Bude nám moc chybět. Upřímnou soustrast všem jeho blízkým.